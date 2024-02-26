عندما نقول حفلة أطفال، فإننا نعلم أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا أن يكون هناك حمام سباحة أو حمام سباحة قابل للنفخ في هذا الإطار. بينما يستمتع أطفالك بالحفلة، أثناء القفز في حوض السباحة ورش الماء في كل مكان، يمكنك مشاهدة كل هذا بشكل مريح دون الحاجة إلى القلق بشأن نقل مكبرات الصوت من إل جي الخاصة بك إلى مكان أكثر أمانًا، لأن هذه السماعات مقاومة للماء!