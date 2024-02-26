لقد ولت أيام حصر جلسات الدراسة في غرفة واحدة. مع LG StanbyME من إل جي، يمكن لطفلك أن يأخذ دروسه في أي مكان في المنزل؛ حيث تم تجهيز هذه الشاشة الذكية بمقاس 27 بوصة بعجلات مخفية، مما يجعل من السهل نقلها من غرفة المعيشة إلى المطبخ، أو حتى إلى غرفة النوم.