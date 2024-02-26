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طرق جديدة للتعلم مع شاشة StanbyME & StanbyME Go
20th August, 2024
كآباء، نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لجعل التعلم جذابًا وممتعًا لأطفالنا. ,مع التقدم التكنولوجي، أصبحت الشاشات الثابتة التقليدية أقل عملية وأكثر تقييدًا لمتعة التعلم.
وهنا تظهر كل من شاشتي StanbyME و StanbyME Go من إل جي، حيث توفر هاتان الشاشتان المحمولتان مرونة ومتعة استثنائية، وتحولان أي غرفة - أو حتى مساحة خارجية - إلى فصل دراسي تفاعلي. إليك كيف يمكن لشاشات إل جي المحمولة هذه أن تُحدث ثورة في تجربة تعلم طفلك.
1) مرونة لا حدود لها
لقد ولت أيام حصر جلسات الدراسة في غرفة واحدة. مع LG StanbyME من إل جي، يمكن لطفلك أن يأخذ دروسه في أي مكان في المنزل؛ حيث تم تجهيز هذه الشاشة الذكية بمقاس 27 بوصة بعجلات مخفية، مما يجعل من السهل نقلها من غرفة المعيشة إلى المطبخ، أو حتى إلى غرفة النوم.
تخيل أن طفلك يعمل في مشروع علمي في المطبخ، أو يحضر درس الرياضيات في غرفة المعيشة، أو يقرأ كتابًا إلكترونيًا في السرير - كل ذلك بنفس الشاشة. تضمن شاشة StanbyME من إل جي تجربة تعلّم سلسة، بغض النظر عن المكان الذي يشعر فيه طفلك براحة أكبر، ويرغب بالتواجد فيه.
2) كن انتقائيًا في اختيار ما يشاهده طفلك
عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة، فإن جودة ما يشاهده طفلك، تفوق عدد الساعات التي يقضيها أمام الشاشات في الأهمية. مع StanbyME وStanbyME Go، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي على منصات مثل يوتيوب. وكن انتقائيًا بشأن ما يشاهده طفلك، إليك بعض النصائح:
● اقرأ التعليقات
ابحث عن البرامج التعليمية الملهمة المناسبة لعمر طفلك.
● تجنب المحتوى غير المناسب
ابتعد عن البرامج التي تحتوي على العنف أو الموضوعات المخيفة.
احتفظ بقائمة العروض المعتمدة لتسهيل الاختيار، وسيكون هذا سهلاً مع واجهة WebOS التي تسمح لك بتخصيص قائمة البرامج المقترحة.
● أطفئ الشاشة عند الانتهاء
تأكد من إنهاء وقت المشاهدة عند انتهاء البرنامج المختار لإبقاء الأمر مفيداً،و إبعاد ضرر الشاشات عن عيني طفلك.
3) شاهدا البرامج معًا
تعد مشاهدة البرامج معًا على StanbyME أو StanbyMe Go في أي غرفة طريقة رائعة للتعّلم التفاعلي مع طفلك؛ فهي تسمح لك بالإجابة على الأسئلة وتوضيح المحتوى الغريب وتذكير طفلك الصغير بأن أشياء معينة، مثل ما تقوم به شخصيات الرسوم المتحركة، أمور غير ممكنة في الحياة الواقعية. استخدم هذا الوقت لتشجيع مهارات القراءة والكتابة من خلال مطالبة طفلك بابتكار حوار خاص به أو تغيير حبكة القصة.
عبارات لتبدأ المحادثة
● "ماذا حدث في بداية الفيلم؟"
● "أي شخصية تريد أن تكون؟"
● "إذا كان بإمكانك تأليف قصة جديدة بنفس الشخصيات، كيف ستنهيها؟"
● "هل تعتقد أن ما حدث في الفيلم قد في الحياة الحقيقية؟"
● "كيف ستتعامل مع هذا الموقف في العالم الحقيقي؟"
4) عزز مهارات الاستماع من خلال المشاهدة التفاعلية
حوّل وقت الشاشة إلى لعبة استماع. اطلب من طفلك أن يدير ظهره إلى شاشة StanbyMe ويتعرف على الشخصيات من خلال أصواتهم. سيكون هذا ممتعًا للغاية حيث أن شاشتي StanbyMe وStanbyMe Go مزوّدتان بمُحسِّن صوت ثلاثي الاتجاهات. وبعد مشاهدة أحد المشاهد، اطرح أسئلة لاختبار مهارات الذاكرة والاستماع لدى طفلك.
أفكار لعبة الاستماع
● "من يتحدث الآن؟"
● "ماذا قالت تلك الشخصية للتو؟"
● "هل يمكنك وصف ما حدث في المشهد الأخير؟"
5) قم بتوسيع نطاق التعلم
شجع طفلك على استكشاف موضوعات من برامجه المفضلة بشكل أكبر؛ فإذا شاهد فيلمًا وثائقيًا عن الفضاء، ابحث عن كتب أو مصادر تعليمية عبر الإنترنت حول هذا الموضوع واسمح له بالتفاعل معهم باستخدام شاشة StanbyME Go التي تعمل باللمس. فهذا لا يوسع معرفته فحسب، بل يعلمه أيضًا كيفية البحث.
● أنشطة ذات صلة يمكنك القيام بها
i) البحث عن الكتب
ابحث عن كتب ذات شخصيات أو مواضيع مشابهة، وتأكد من اختيار الكتب ذات الألوان الجذابة التي سيستمتعون بها بفضل شاشات StanbyMe وStanbyMe Go بنظام Full HD عالي الوضوح.
ii) المقارنة والتباين
ناقش أوجه التشابه والاختلاف بين الكتاب والبرنامج.
iii) المشاريع البحثية
اختر موضوعًا مثيرًا للاهتمام من البرنامج واعرف المزيد عنه. ولمشاركة النتائج التي توصل إليها طفلك، يمكنه إنشاء منشور رقمي أو كتابة كتاب إلكتروني باستخدام شاشة StanbyMe.
6) استخدام شخصياتهم المفضلة خلال الأنشطة التعليمية
يقوم الأطفال بإنشاء صلة مع شخصيات البرامج المفضلة لديهم، مما يجعلها أدوات قوية للتعلم؛ لذا فإن دمج هذه الشخصيات في أنشطة التعلم اليومية سيجعل التعلم أكثر متعة بالنسبة لهم.
● أنشطة الكتابة
* استخدم الشخصيات كأمثلة في اللعب الإبداعي أو الأنشطة الفنية أو حتى ألعاب الطاولة التي يمكنكم الاستمتاع بها معًا على شاشة StanbyME Go.
* بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا, دعهم يكتبون حواراتهم الخاصة بين الشخصيات وليستكشفوا وجهات نظر مختلفة.
● اللعب الإبداعي
* استخدم الشخصيات كأمثلة في اللعب الإبداعي أو الأنشطة الفنية أو حتى ألعاب الطاولة التي يمكنكم الاستمتاع بها معًا على شاشة StanbyME Go.
* مهارات القراءة والكتابة المبكرة من خلال ربط الكلمات والصور الخاصة بالحروف مع الشخصيات.
7) اجعل التعلّم مغامرة ممتعة
إن شاشتي StanbyME وStanbyME Go من إل جي ليستا مجرد شاشات محمولة؛ إنها أدوات تعزز بيئة تعليمية جذابة ومرنة لأطفالك. مع هذه الشاشات الذكية المحمولة، يصبح التعلم جزءًا ممتعًا وتفاعليًا ومريحًا من الحياة اليومية. ابنِ مستقبلهم التعليمي مع إل جي وشاهد حب طفلك للتعلم ينمو بشكل كبير.
لمزيد من الأفكار، قم بزيارة صفحة إل جي StanbyME على انستغرام واكتشف كيف تكون الحياة رائعة مع حلول إل جي المبتكرة.
!Life's Good, LG
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