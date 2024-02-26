بفضل الضمان الذي يمتد لعقد من الزمان، يوفر هذا الضاغط راحة البال والأداء طويل الأمد، وقد تم التحقق من ذلك من قبل TUV Rheinland، وهو دليل على التزام إل جي بالجودة وإرضاء العملاء.