إذا كان الأداء الممتاز والانتقال السلس بين المحتوى أمرًا مهمًا بالنسبة لك، فإن WebOS يتفوق في هذا المجال؛ حيث يضمن نظام إدارة المحتوى المدمج تشغيل المحتوى بسلاسة وإدارة الوسائط بكفاءة، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص إذا كنت تشاهد الكثير من أنواع الوسائط المختلفة.