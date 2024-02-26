تم تصميم وحدة المعالجة المركزية (والتي يمكن وصفها بعقل الكمبيوتر) لأداء مجموعة واسعة من المهام، فهي تتفوق في التعامل مع المهام التي يكون فيها زمن الوصول والأداء لكل نقطة أمرًا بالغ الأهمية. ومع التركيز على تنفيذ المهام الفردية بسرعة، تحتوي وحدة المعالجة المركزية عادةً على عدد أقل من نقاط الوصول مقارنة بوحدة معالجة الرسومات، إلا أن كل نقطة منها قوية للغاية؛ وهذا يجعلها مثالية لـ: