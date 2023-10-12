هذه النظرة المتفائلة متجذرة بعمق في منتجاتنا وتؤثر في لقاءاتنا اليومية. تتعلق حملة "الحياة جيدة" في جوهرها بأن يكون للحياة مذاق خاص وتجعل كل لحظة أفضل من خلال الابتكار الجريء والتجارب التي لا مثيل لها. تُتوج رؤيتنا بتوفير حلول ذكية تملأ أيامنا، من خلال منتجات مثل ثلاجة Seamless InstaView أو LG Styler. حلول مجدية مثل فوهات الماء المدعومة بتقنية UVnano أو تكنولوجيا البخار المزيل للروائح تجعلنا أفضل وأكثر أمانًا، وقد يغدون رفاقًا موثوقين لنا بينما نتحمل مسؤولياتنا اليومية.

تظهر في الغرفة أجهزة منزلية متنوعة من إل جي إلكترونيكس

من تلفزيون OLED إلى QNED، تتميز تشكيلة أجهزة التلفزيون من إل جي أيضًا بهذا الموقف الذي يُثري الحياة. كل شاشة تلبي التنوع الغني لأنماط حياتنا الفريدة. وستكون بعض الشاشات إلى جانبك في أي وقت ومكان، في حين يمنحك بعضها المرونة التي تحتاجها مع مزيد من متعة المشاهدة، وبعضها سيكون بمثابة قطع فنية تزين مساحتك المعيشية - كل هذا يذكرك بالنعم الصغيرة التي نحصل عليها ونستمتع بها كل يوم. هذه المشاعر والعواطف الأساسية التي تغذي الخير في الحياة تُعدُّ تجارب أساسية تسعى منتجاتنا لتحقيقها.



رؤية العالم بتفاؤل هي جوهر مفهوم "الحياة جيدة"، وسنكون بجانبك في كل خطوة على مدى رحلتك الشجاعة.