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الحياة جيدة عندما نتعمق في الابتسامة أولاً
"الحياة جيدة" هي حملتنا العالمية الأولى لإظهار ثقتنا في التفاؤل الشجاع كوسيلة لتحسين حياة عملائنا حول العالم. يوضح فيلم العلامة التجارية المرافق الرسالة الدائمة لأهمية التفاؤل في الحياة والشجاعة التي تتطلبها. فعلى مدار تاريخنا الطويل، ساندنا دومًا المتفائلين الشجعان الذين يتغلبون على التحديات العديدة في حياتهم بقوة الإصرار. وتقف هذه الحملة شاهدة على فلسفتنا والتزامنا بالتفاؤل، ونستعين بهذا الفلم لتجسيد المشاعر والشغف التي تنطوي عليهما هذه العملية.
يقود المخرج الحائز على جائزة إيمي، نيكولاي فولسيج، الفيلم الدعائي حيث يقدم رسالة مؤثرة حول تقبل الحياة والاستمتاع بخيراتها الوافرة من خلال بطل يكسب تعاطف "الجميع". انجذب نيكولاي على الفور للمشروع؛ إذ اتفق مع قوة التفاؤل التي يمكن أن تغير من مزاجنا تجاه حياتنا. جاءت رسالة الفيلم واقعية أيضًا، حيث نعلم جميعًا أن بداخل كل منا شخصًا متفائلاً، وأنها مجرد مسألة اختيار.
الفيلم الدعائي الذي مدته 90 ثانية هو إعلاننا للعالم أن الحياة جيدة، واحتفاء بالشجاعة التي نتحلى بها في اختياراتنا اليومية لنكون متفائلين. يصور الفيلم رحلة بسيطة ولكنها عاطفية بقوة تذكرنا بكيفية عيش حياتنا اليومية في هذا العالم الجميل لكنه محفوف بالمخاطر.
تصور كل كلمة في التعليق الصوتي السردي تقلبات عواطفنا أثناء مواجهتنا للخوف والتحديات وعدم اليقين - وكيف بوسعنا التغلب على هذه الصعوبات بقوة الاختيار الكامنة في كل منا. اختيار العلم والإيمان الحقيقي بأن الحياة جيدة.