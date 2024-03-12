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شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.
*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.
-
شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
-
سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
كل المواصفات
الصورة(اللوحة)
-
نوع شاشة العرض
-
شاشة عرض LCD
-
دقة العرض
-
شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)
الصورة(المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α7 من الجيل الرابع
-
معدل التحديث
-
60 هرتز (دقة أصلية)
-
تعزيز الجودة
-
معزّز الدقة
الصوت(المعالجة)
-
المساعد الصوتي الذكي
-
المساعد الصوتي الذكي
-
تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث
-
نعم
سينما منزلية
-
HDR
-
تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)
-
المتصفح السحري
-
نعم
التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)
-
نظام التشغيل
-
webOS الإصدار 6.0
-
شركاء المحتوى
-
Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد
-
متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)
-
نعم
-
متصفح ويب كامل
-
نعم
-
LG Channels
-
نعم
-
التنبيهات الرياضية
-
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
-
نعم
-
LG ThinQ® AI
-
نعم
الصوت
-
نظام مكبر الصوت
-
مزوّد بقناتين
-
طاقة الإخراج
-
10 واط
-
اتجاه مكبر الصوت
-
مكبر صوت جانبي
-
ترميز الصوت
-
AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)
إمكانية الاتصال
-
معيار ®Wi-Fi
-
شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac
-
دعم ®Bluetooth
-
النسخة 5.0
-
جهاز تحكم IP
-
نعم
-
HDMI-CEC (Simplink)
-
نعم
-
إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية
-
نعم
-
إدخال HDMI (HDCP 2.2)
-
1 (في الخلف)
-
منافذ USB (إصدار 2.0)
-
1 (في الخلف)
الطاقة
-
مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)
-
التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
0.4 واط
-
استهلاك الطاقة
-
36 واط
-
استهلاك الطاقة السنوي
-
69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة
الأبعاد/الأحجام
-
أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً
-
أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة
-
أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة
-
عرض الحامل
-
15.6 بوصة
-
وزن التلفزيون بالحامل
-
38.6 رطلًا
-
وزن التلفزيون دون الحامل
-
10.6 أرطال
-
وزن العبوة
-
50.7 رطلًا
الملحقات المضمّنة
-
حامل
-
نعم
-
جهاز تحكم عن بُعد
-
جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء
-
بطارية جهاز تحكم عن بُعد
-
نعم(AA)
-
كابل طاقة
-
نعم
-
دليل التشغيل السريع
-
نعم
-
الدليل الإلكتروني
-
نعم
الضمان
-
ضمان محدود
-
لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة
كل المواصفات
معادل
-
تعزيز الصوت
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص (التطبيق)
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
مزود الطاقة
-
محول التيار المتردد جاك
-
نعم
سماعة
-
وحدة مكبر الصوت
-
6.5" x 1
-
حجم وحدة مكبر الصوت
-
2.5" x 1
-
نوع وحدة مكبر الصوت
-
تويتر مخروطي
بطارية
-
وقت شحن البطارية (ساعات)
-
3.5
-
عمر البطارية (ساعات)
-
12
استهلاك الطاقة
-
وضع التشغيل
-
55 W
-
وضع الاستعداد
-
0.5 W
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
الاتصال
-
نسخة بلوتوث
-
5.1
-
USB
-
1
الراحة
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
تطبيق بلوتوث (أندرويد/آي أو إس)
-
نعم
-
إضاءة
-
نعم
-
متعدد النقاط
-
نعم
-
قفل الأمان
-
نعم
-
مدير الترقية (FOTA)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
-
رابط الطرف اللاسلكي (الوضع المزدوج)
-
نعم
-
رابط لاسلكي للحفلات (وضع متعدد)
-
نعم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
علبة كرتون
-
698 x 374 x 354 mm
-
سماعة
-
289 x 570 x 280 mm
عام
-
عدد القنوات
-
2.1ch (2Way)
-
مخرج الطاقة
-
200 W
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
13.6 kg
-
الوزن الصافي
-
11.2 kg
إكسسوار
-
محول التيار المتردد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
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