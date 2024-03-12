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شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

27ART10AKPL.XL5S

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس + سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث

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Products in this Bundle: 2
Front view of horizontal mode with background image

27ART10AKPL

شاشة إل جي StanbyME اللاسلكية والمرنة تعمل باللمس
Front view

XL5S

سماعة حفلات LG 2023 XBOOM XL5S مزودة بتقنية البلوتوث
TV stands near copy – “Always stands by me.” Copy is written in dark pink color. There are two lifestyle interior images cropped in curved lines – each showing TV placed in study room and living room. LG StanbyME logo is placed on right top corner on desktop and left top corner on mobile view.

*جارٍ عرض المشهد الذي تتم محاكاته - مع ملاحظة أن الشاشة لا تتحرك تلقائيًا.

*تعرض شاشة المنتج صورة تمت محاكاتها قد تختلف عن المنتج الفعلي.

تم وضع XBOOM XL5S من LG على المسرح مع إضاءة متدرجة باللون الأحمر البرتقالي. خلف المسرح، يستمتع الناس بالموسيقى.


كلما كان الصوت أكبر
كانت الحفلة أكبر

اجعل الحفلة أكبر بصوت أكبر كذلك. تنتج XBOOM XL5S من LG صوتًا قويًا للحفلة يملأ المكان.

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كل المواصفات

الصورة(اللوحة)

نوع شاشة العرض

شاشة عرض LCD

دقة العرض

شاشة Full HD (بدقة عرض 1920 × 1080)

الصورة(المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 من الجيل الرابع

معدل التحديث

60 هرتز (دقة أصلية)

تعزيز الجودة

معزّز الدقة

الصوت(المعالجة)

المساعد الصوتي الذكي

المساعد الصوتي الذكي

تقنية صوت محيطي جاهز عبر البلوتوث

نعم

سينما منزلية

HDR

تعيين درجة اللون الديناميكي باستخدام HDR النشط (HDR10، وHLG)

المتصفح السحري

نعم

التلفزيون الذكي(الذكاء الاصطناعي)

نظام التشغيل

webOS الإصدار 6.0

شركاء المحتوى

Netflix، وPrime Video، وYoutube، وLG Channels والمزيد

متجر LG Content Store (متجر تطبيقات)

نعم

متصفح ويب كامل

نعم

LG Channels

نعم

التنبيهات الرياضية

نعم

لوحة معلومات المنزل

نعم

LG ThinQ® AI

نعم

الصوت

نظام مكبر الصوت

مزوّد بقناتين

طاقة الإخراج

10 واط

اتجاه مكبر الصوت

مكبر صوت جانبي

ترميز الصوت

AC4، وAC3 (Dolby Digital)، وEAC3، وHE-AAC، AAC، وMP2، وMP3، وPCM، وWMA، وapt-X (راجع الدليل)

إمكانية الاتصال

معيار ®Wi-Fi

شبكة Wi-Fi بشهادة 802.11ac

دعم ®Bluetooth

النسخة 5.0

جهاز تحكم IP

نعم

HDMI-CEC (Simplink)

نعم

إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية

نعم

إدخال HDMI (HDCP 2.2)

1 (في الخلف)

منافذ USB (إصدار 2.0)

1 (في الخلف)

الطاقة

مصدر الإمداد بالطاقة (وحدة القياس بالفولت، والهرتز)

التيار المتردد 120 فولت، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.4 واط

استهلاك الطاقة

36 واط

استهلاك الطاقة السنوي

69 كيلو واط/ساعة في السنة الواحدة

الأبعاد/الأحجام

أبعاد التلفزيون بالحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصةً × 49.8 بوصةً (بحد أقصى) / 41.9 بوصةً (بحد أدنى) × 15.6 بوصةً

أبعاد التلفزيون دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

24.4 بوصة × 14.2 بوصة × 1.2 بوصة

أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)

49.8 بوصة × 8.1 بوصات × 22.8 بوصة

عرض الحامل

15.6 بوصة

وزن التلفزيون بالحامل

38.6 رطلًا

وزن التلفزيون دون الحامل

10.6 أرطال

وزن العبوة

50.7 رطلًا

الملحقات المضمّنة

حامل

نعم

جهاز تحكم عن بُعد

جهاز تحكم عن بُعد بسيط يستخدم الأشعة تحت الحمراء

بطارية جهاز تحكم عن بُعد

نعم(AA)

كابل طاقة

نعم

دليل التشغيل السريع

نعم

الدليل الإلكتروني

نعم

الضمان

ضمان محدود

لمدة سنة واحدة يغطي قطع الغيار والعمالة

طباعة

كل المواصفات

معادل

تعزيز الصوت

نعم

معادل الصوت المخصص (التطبيق)

نعم

أساسي

نعم

مزود الطاقة

محول التيار المتردد جاك

نعم

سماعة

وحدة مكبر الصوت

6.5" x 1

حجم وحدة مكبر الصوت

2.5" x 1

نوع وحدة مكبر الصوت

تويتر مخروطي

بطارية

وقت شحن البطارية (ساعات)

3.5

عمر البطارية (ساعات)

12

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل

55 W

وضع الاستعداد

0.5 W

تنسيق الصوت

AAC

نعم

SBC

نعم

الاتصال

نسخة بلوتوث

5.1

USB

1

الراحة

مؤشر البطارية

نعم

تطبيق بلوتوث (أندرويد/آي أو إس)

نعم

إضاءة

نعم

متعدد النقاط

نعم

قفل الأمان

نعم

مدير الترقية (FOTA)

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

رابط الطرف اللاسلكي (الوضع المزدوج)

نعم

رابط لاسلكي للحفلات (وضع متعدد)

نعم

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

علبة كرتون

698 x 374 x 354 mm

سماعة

289 x 570 x 280 mm

عام

عدد القنوات

2.1ch (2Way)

مخرج الطاقة

200 W

الوزن

الوزن الإجمالي

13.6 kg

الوزن الصافي

11.2 kg

إكسسوار

محول التيار المتردد

نعم

بطاقة الضمان

نعم

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