يعد اختيار ثلاجة جديدة قرارًا رئيسيًا لأي أسرة سعودية. مع توفر العديد من الخيارات، من الضروري فهم كيفية تحديد الحجم والنوع المناسبين الذي يناسب مطبخك واحتياجات العائلة ونمط الحياة. سيرشدك دليل حجم ثلاجة LG الشامل هذا إلى المواصفات الرئيسية ونصائح القياس ونصائح التسوق - المصممة خصيصًا للمنازل في المملكة العربية السعودية.
دليل المواصفات
فهم مصطلحات حجم ثلاجة LG
قبل تحديد ثلاجة LG، من المهم فهم المصطلحات المستخدمة لوصف الأحجام والسعات. ستساعدك هذه المصطلحات على مقارنة الطرازات وضمان اختيار الطراز الذي يناسب مطبخك وحياتك اليومية تمامًا.
1. السعة
باللترات والقدم المكعبة
يتم قياس سعة تخزين الثلاجات بشكل أكثر شيوعًا باللتر أو القدم المكعبة. يمثل هذا الشكل إجمالي المساحة الداخلية المتاحة للأطعمة والمشروبات.
✓ اللترات (ل): الوحدة القياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، عادةً ما تكون الثلاجة سعة 300 لتر مناسبة لعائلة صغيرة مكونة من 2-3 أشخاص.
✓ قدم مكعب (ق.م): غالبًا ما يستخدم في المواصفات الدولية. 1 قدم مكعب يساوي حوالي 28.3 لتر.
انظر الدليل أدناه للاطلاع على توصيات السعة العامة الموضحة في أمثلة الأسر.
ما يصل إلى 300 لتر (10 أقدام مكعبة) - مثالي للأفراد أو الأزواج.
300–500 لتر (10–17 قدم مكعب) - الأفضل للعائلات من 3–4 أفراد.
أكثر من 500 لتر (أكثر من 17 قدم مكعب) - يناسب العائلات الأكبر أو أولئك الذين يستضيفون كثيرًا.
2. الأبعاد
عرض × ارتفاع × عمق
عادة ما يتم إدراج أبعاد الثلاجة الخارجية بالملليمتر (مم) أو السنتيمتر (سم)، مما يوضح العرض والارتفاع والعمق. على سبيل المثال، قد تكون قراءة المواصفات 700 مم (عرض) × 1800 مم (ارتفاع) × 700 مم (عمق). القياس الدقيق مهم لأنه لا يكفي النظر إلى حجم الثلاجة وحدها. احرص دائمًا على قياس المساحة المتاحة في المطبخ—بما في ذلك الفتحات والخزائن المحيطة—لضمان أن الثلاجة تناسب المكان بسهولة.
3. أنواع الحجم
صافي السعة مقابل إجمالي السعة
غالبًا ما تسرد مواصفات ثلاجة LG كلاً من القدرات "الإجمالية" و"الصافية".
✓السعة الإجمالية: الحجم الداخلي الإجمالي، بما في ذلك جميع الأرفف وأماكن التخزين.
✓صافي السعة: مساحة قابلة للاستخدام بعد طرح الأرفف والأدراج والتجهيزات.
على سبيل المثال، الثلاجة التي تبلغ سعتها الإجمالية 500 لتر قد يكون صافي سعتها 450 لترًا. عند مقارنة النماذج، استخدم دائمًا السعة الصافية لتقدير كمية الطعام التي يمكنك تخزينها بشكل أفضل.
كيفية قياس مساحة مطبخك بدقة لثلاجة LG الجديدة
يبدأ التركيب الناجح للثلاجة بقياسات دقيقة. إليك كيفية التأكد من أن ثلاجة LG الجديدة تناسب مطبخك السعودي تمامًا.
الخطوة 1
قياس المساحة
استخدم شريط قياس لتحديد عرض وارتفاع وعمق المساحة التي ستذهب إليها الثلاجة. قم دائمًا بالقياس من الحائط إلى الحائط ومن الأرضية إلى أي خزانات علوية.
الخطوة 2
حساب مساحة التهوية
للحصول على الأداء الأمثل وكفاءة الطاقة، توصي LG بترك مساحة حول الثلاجة لتدوير الهواء:
✓ الجوانب: من 2 إلى 5 سم على الأقل
✓ الجانب الخلفي: من 5 إلى 10 سم على الأقل
✓ الجزء العلوي: من 5 إلى 10 سم على الأقل
*راجع دليل المستخدم أو الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة LG لمعرفة إرشادات التهوية الخاصة بالطراز.
الخطوة 3
التحقق من خلوص المجرى الحركي للباب
تأكد من أن أبواب الثلاجة يمكن أن تفتح بالكامل دون اصطدام الجدران أو الخزانات أو الأجهزة الأخرى. تم تصميم بعض طرازات LG للمساحات الضيقة، وتتميز بأبواب تتطلب خلوصًا أقل - مثالية للمطابخ السعودية الصغيرة.
الخطوة 4
قياس مسارات التسليم
لا تنسَ قياس المداخل والممرات والسلالم التي يجب أن تمر الثلاجة من خلالها أثناء التسليم. هذا يمنع أي مفاجآت في يوم التركيب.
استكشف مجموعة ثلاجات LG
الأنواع وأحجامها المتاحة في المملكة العربية السعودية
تقدم LG مجموعة واسعة من الثلاجات في المملكة العربية السعودية، كل واحدة منها مصممة لتناسب الاحتياجات المختلفة. فيما يلي نظرة عامة سريعة على الأنواع الرئيسية ونطاقات أحجامها النموذجية:
استكشف المجموعة الكاملة من ثلاجات LG في المملكة العربية السعودية وابحث عن الفئة المناسبة لمنزلك:
تفضل بزيارة صفحة الثلاجة في موقع LG المملكة العربية السعودية
كيف تختار الحجم المثالي لثلاجة LG لتلبية احتياجاتك ونمط حياتك؟
لا يقتصر اختيار الثلاجة المثالية على ملاءمة مطبخك فحسب - بل يتعلق بتوفيق عاداتك اليومية واحتياجات عائلتك. إليك كيفية اتخاذ أفضل خيار:
بناءً على حجم العائلة
✓ من شحص واحد إلى شخصين: 200-380 لتر (7-13 قدم مكعب)
✓ من 3 إلى 4 أشخاص: 380–500 لتر (13–17 قدم مكعب)
✓ من 5 أو أكثر: أكثر من 500 لتر (أكثر من 17 قدم مكعب)
تناسب الثلاجات ذات الفريزر العلوي أو السفلي العائلات الصغيرة، بينما تفضل العائلات الكبيرة غالبًا النماذج ذات البابين أو النماذج المزودة بأربعة أبواب.
وفقًا لعادات التسوق وتخزين الأطعمة
إذا اشتريت مواد البقالة بكميات كبيرة أو كنت تفضل الأطعمة المجمدة، فابحث عن طرازات LG ذات سعات المُجمِّد الأكبر (100 لتر على الأقل أو 3.5 قدم مكعب). بالنسبة لأولئك الذين يحبون المنتجات الطازجة، فإن الطرازات ذات مساحات التخزين الأكبر وعناصر التحكم المتقدمة في الرطوبة تُعتبر مثالية.
مطابقة مساحة مطبخك ومخططه
احرص دائمًا على مراعاة قياسات المطبخ الدقيقة وطريقة فتح الأبواب. إذا كانت مساحتك ضيقة، ففكر في طرازات LG ذات العمق المضاد أو ذات الباب الواحد. بالنسبة للتصميمات المفتوحة، فإن أنواع الثلاجات ذات الأربعة أبواب أو الثلاجات ذات البابين المتجاورين تجعل الوصول إلى الطعام سهلاً لجميع أفراد الأسرة.
نصائح إضافية
اختيار وشراء ثلاجة LG المناسبة
قبل اتخاذ قرارك النهائي، فكر في النصائح العملية التالية:
✓ فكر في المستقبل: هل تخطط لزيادة أعداد أفراد عائلتك، أو هل تستضيف الكثير من الزوار؟ إن الاستثمار في ثلاجة أكبر قليلاً الآن يمكن أن يوفر عليك الحاجة إلى تبديلها بثلاجة أخرى أكبر لاحقًا.
✓ اقرأ مراجعات المستخدم: تحقق من المراجعات عبر الإنترنت من مالكي LG الآخرين في المملكة العربية السعودية. يمكن أن تمنحك تجاربهم رؤية حقيقية حول المتانة وسهولة الاستخدام والأحجام التي تناسب المنازل المحلية بشكل أفضل.
✓ تفضل بزيارة صالات عرض LG أو متاجر التجزئة المعتمدة: إذا أمكن، قم بزيارة صالة عرض LG أو بائع التجزئة المعتمد في المملكة العربية السعودية. تساعدك رؤية الثلاجة شخصيًا على تصور حجمها، والتحقق من التصميمات الداخلية، والتعرف على الميزات قبل الشراء.
أين يمكنك العثور على ثلاجات LG وشرائها بالحجم المناسب في المملكة العربية السعودية؟
تتوفر ثلاجات LG في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال متاجر LG الرسمية وتجار التجزئة المعتمدين ومتاجر الإلكترونيات الرائدة. استكشف أحدث الموديلات، وقارن الأحجام، واحصل على نصائح الخبراء لضمان إحضار ثلاجة LG المثالية لمطبخك السعودي. من خلال المعرفة الصحيحة والقياس الدقيق، يمكنك اختيار ثلاجة LG التي تناسب مساحتك وتلبي احتياجاتك وترتقي بحياتك اليومية. استمتع بالطعام الطازج والتخزين الفعال والميزات المبتكرة - فقط من LG.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين السعة الإجمالية والسعة الصافية؟
السعة الإجمالية هي الحجم الكلي بما في ذلك جميع الأرفف، بينما السعة الصافية هي المساحة القابلة للاستخدام بعد حساب الأدراج والتجهيزات. على سبيل المثال، السعة الصافية للثلاجة التي يبلغ إجماليها 500 لتر قد تكون 450 لترًا.
نوع ثلاجة LG الذي يناسب العائلات الصغيرة أو الكبيرة
يُوصى باستخدام الثلاجة التي تبلغ سعتها 200 إلى 380 لتر (7-13 قدم مكعب) لشخص أو شخصين. بالنسبة للعائلات التي يبلغ عددها 3 إلى 4 أفراد، تعتبر سعة 380 إلى 500 لتر (13–17 قدم مكعب) مناسبةً. بالنسبة للعائلات المكونة من 5 أشخاص أو أكثر، من الأفضل استخدام أكثر من 500 لتر (أكثر من 17 قدم مكعب). تناسب الثلاجات ذات الفريزر العلوي أو السفلي العائلات الصغيرة، بينما تفضل العائلات الكبيرة غالبًا النماذج ذات البابين أو النماذج المزودة بأربعة أبواب.
كيف يمكنني مطابقة ثلاجتي مع مساحة وتصميم مطبخي
احرص دائمًا على مراعاة قياسات المطبخ الدقيقة وطريقة فتح الأبواب. إذا كانت مساحتك ضيقة، ففكر في طرازات LG ذات العمق المضاد أو ذات الباب الواحد. بالنسبة للتصميمات المفتوحة، فإن أنواع الثلاجات ذات الأربعة أبواب أو الثلاجات ذات البابين المتجاورين تجعل الوصول إلى الطعام سهلاً لجميع أفراد الأسرة.
أين يمكنني شراء ثلاجات LG في المملكة العربية السعودية
تتوفر ثلاجات LG في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال متاجر LG الرسمية وتجار التجزئة المعتمدين ومتاجر الإلكترونيات الرائدة. يمكنك التسوق عبر الإنترنت من صفحة الثلاجة على موقع LG السعودية أو العثور على متجر بالقرب منك باستخدام محدد موقع المتجر من موقع LG السعودية.