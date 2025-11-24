يتم قياس سعة تخزين الثلاجات بشكل أكثر شيوعًا باللتر أو القدم المكعبة. يمثل هذا الشكل إجمالي المساحة الداخلية المتاحة للأطعمة والمشروبات.

✓ اللترات (ل): الوحدة القياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، عادةً ما تكون الثلاجة سعة 300 لتر مناسبة لعائلة صغيرة مكونة من 2-3 أشخاص.

✓ قدم مكعب (ق.م): غالبًا ما يستخدم في المواصفات الدولية. 1 قدم مكعب يساوي حوالي 28.3 لتر.

انظر الدليل أدناه للاطلاع على توصيات السعة العامة الموضحة في أمثلة الأسر.