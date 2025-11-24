We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
يمكن أن يؤدي اختيار الغسالة المناسبة إلى تغيير تجربة الغسيل. تقدم LG مجموعة واسعة من الغسالات الأوتوماتيكية المصممة لتلبية احتياجات كل أسرة في المملكة العربية السعودية. سيساعدك هذا الدليل على فهم الأنواع والقدرات والتقنيات المختلفة المتاحة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.
كيفية اختيار أفضل غسالة ملابس من LG تناسب نمط حياتك
يتضمن اختيار غسالة LG المثالية فهم حجم منزلك وعادات الغسيل والميزات المفضلة.
تقدم LG طرازات مختلفة بما في ذلك الطرازات أمامية التحميل وعلوية التحميل ومجموعات الغسالة والمجفف وWashTower™ المبتكرة.
الخطوة 1
تحديد السعة المثالية
✓ 6-8 كجم: للأفراد أو الأزواج
✓ 9–12 كجم: للعائلات متوسطة الحجم
✓ 13 كجم أو أكثر: للأسر الكبيرة التي تغسل ملابس كثيرة وباستمرار
الخطوة 2
اختر نوع غسالات الغسيل
LG WashTower™
تجمع LG WashTower™ بين الغسالة والمجفف في تصميم رأسي أنيق. توفر المساحة مع توفير عناصر تحكم ذكية والعناية بالقماش المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجربة غسيل متميزة.
وحدات الغسيل LG Washer-Dryer Combo
تُعد مثالية للمنازل ذات المساحة المحدودة. توفر وحدات LG المتكاملة غسيلًا وتجفيفًا سلسًا مع ميزات مثل AI Sensor Dry وتعقيم Steam™.
غسالة LG أمامية التحميل
تشتهر الغسالات أمامية التحميل بكفاءة استهلاك الطاقة والعناية اللطيفة بالأقمشة. تتميز طرازات LG بتقنيات متقدمة مثل AI DD™ وSteam™ لضمان أداء غسيل مثالي.
غسالة LG علوية التحميل
الغسالات أمامية التحميل تمنحك الراحة وهي مثالية للمستخدمين الذين يفضلون عدم الانحناء. تأتي الطرازات علوية التحميل من LG مزودة بتقنية TurboDrum™ وتقنية Smart Inverter لتنظيف قوي وفعال.
الخطوة 3
اكتشف أفضل موديلات غسالات LG الأعلى تقييماً في السوق السعودي لعام 2025
استكشف غسالات LG الأعلى تصنيفًا بناءً على مراجعات العملاء وتوصيات الخبراء. توفر هذه الطرازات مزيجًا من الأداء والابتكار والموثوقية.
WK1310BST، WashTower™
تقدم WashTower™ حلاً موفرًا للمساحة مع ذكاء مدمج. إنها مثالية للمنازل الحديثة التي تسعى إلى الراحة والأداء.
WSV1208WHT، وحدات غسالة ومجفف Washer-Dryer Combo
توفر هذه الوحدة سعة 12 كجم للغسيل و8 كجم للتجفيف. وهي تشمل تقنية Steam™ وAI DD والعناية بالقماش.
WFN2010BST، غسالة أمامية التحميل
يتميز هذا الطراز بتقنية TurboWash™360 وAI DD™ للغسيل الفعال والذكي. يشيد العملاء بتشغيلها الهادئ ونتائج التنظيف الممتازة.
ما الذي يُميِّز غسالات LG؟
إن التزام LG بالابتكار والجودة يجعل غسالاتها الخيار الأفضل في المملكة العربية السعودية. من الميزات الذكية إلى التصميم المتين، تلبي أجهزة LG الاحتياجات المتنوعة.
1. تقنية AI DD™:
يكتشف أنواع الأقمشة ويضبط أنماط الغسيل للحصول على عناية مثالية، مما يقلل من التآكل ويطيل عمر الملابس.
2. قوة Steam™:
تقضي على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا، مما يضمن غسلًا صحيًا ويقلل الحاجة إلى الكي.
3. Inverter Direct Drive Motor:
يوفر تشغيلاً هادئًا وتوفيرًا للطاقة، مدعومًا بضمان لمدة 10 سنوات لراحة البال.
4. تقنية TurboWash™:
تقلل من وقت الغسيل مع الحفاظ على أداء التنظيف، وهو مثالي للأسر المزدحمة.
5. تحكم LG ThinQ™ الذكي:
يتيح التحكم عن بُعد ومراقبة الغسالة، مما يتكامل بسلاسة مع النظام البيئي المنزلي الذكي.
نصائح نهائية
كيفية إطالة عمر غسالة LG
للحفاظ على غسالة LG في أفضل حالة، اتبع هذه النصائح:
✓ قم بتنظيف الاسطوانة والفلتر بانتظام،
✓ استخدم المنظف المناسب،
✓ تجنب التحميل الزائد،
✓ قم بالتهوية بعد الاستخدام،
✓ افحص الخراطيم بشكل دوري.
الأسئلة الشائعة
ما هو أفضل طراز لغسالة LG في المملكة العربية السعودية في عام 2025؟
تتضمن الطرازات الأكثر شيوعًا LG Front-Load WFN2010BST، وTop-Load WTV11BND، وغسالة-مجفف Washer-Dryer Combo WSV1208WHT، وWashTower™ WK1310BST.
ما الفرق بين غسالات LG أمامية التحميل والغسالات علوية التحميل؟
تتميز الغسالات أمامية التحميل بأنها موفرة للطاقة ولطيفة على الأقمشة، بينما توفر الغسالات علوية التحميل سعات أكبر وتحميل أسهل.
هل يمكنني توصيل غسالة LG بهاتفي الذكي؟
نعم. باستخدام تطبيق LG ThinQ، يمكنك التحكم في غسالتك، ومراقبتها، وتلقي التنبيهات منها عن بُعد.
كيف يمكنني صيانة غسالة LG للحصول على أداء طويل الأمد؟
قم بتنظيف الحلة والفلتر بانتظام، واستخدم المنظف المناسب، وتجنب التحميل الزائد، وقم بالتهوية بعد الاستخدام، وتحقق من الخراطيم بشكل دوري.