إن التزام LG بالابتكار والجودة يجعل غسالاتها الخيار الأفضل في المملكة العربية السعودية. من الميزات الذكية إلى التصميم المتين، تلبي أجهزة LG الاحتياجات المتنوعة.

1. تقنية AI DD™:

يكتشف أنواع الأقمشة ويضبط أنماط الغسيل للحصول على عناية مثالية، مما يقلل من التآكل ويطيل عمر الملابس.

2. قوة Steam™:

تقضي على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا، مما يضمن غسلًا صحيًا ويقلل الحاجة إلى الكي.

3. Inverter Direct Drive Motor:

يوفر تشغيلاً هادئًا وتوفيرًا للطاقة، مدعومًا بضمان لمدة 10 سنوات لراحة البال.

4. تقنية TurboWash™:

تقلل من وقت الغسيل مع الحفاظ على أداء التنظيف، وهو مثالي للأسر المزدحمة.

5. تحكم LG ThinQ™ الذكي:

يتيح التحكم عن بُعد ومراقبة الغسالة، مما يتكامل بسلاسة مع النظام البيئي المنزلي الذكي.