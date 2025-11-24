We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
يعد الحفاظ على نظافة غسالة LG علوية التحميل أمرًا ضروريًا للحفاظ على أدائها ومنع الروائح وضمان نتائج غسيل صحية. سواء كنت تواجه بقايا مسحوق الغسيل أو تراكم الوبر أو ترسبات المياه العسرة، فإن التنظيف المنتظم يطيل عمر الغسالة ويحافظ على نضارة الملابس.
لماذا يعد التنظيف المنتظم أمرًا بالغ الأهمية
✓ الحفاظ على الأداء والكفاءة
بمرور الوقت، يمكن أن يتراكم المنظف ومنعم الأقمشة والوبر داخل الغسالة. يمكن أن تؤثر هذه البقايا على أداء الماكينة، مما يؤدي إلى دورات غير فعالة ونتائج تنظيف سيئة. يزيل التنظيف المنتظم هذه التراكمات ويضمن عمل الغسالة بأقصى كفاءة.
✓ منع الروائح ومنع نمو العفن
تخلق الرطوبة وبقايا المنظف والوبر بيئة مثالية للعفن والبكتيريا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى روائح كريهة وحتى مخاوف صحية. يساعد تنظيف الغسالة بانتظام على التخلص من هذه المخاطر ويحافظ على رائحة الغسيل منعشة.
✓ إطالة عمر جهازك
تقلل الصيانة الروتينية من تآكل المكونات الداخلية. من خلال منع التراكم والتآكل، يمكنك إطالة عمر غسالة LG علوية التحميل وتجنب الإصلاحات المكلفة.
✓ ضمان نتائج غسيل صحية
الغسالة النظيفة تعني ملابس أكثر نظافة. يمكن أن تنتقل البقايا والعفن إلى الغسيل، مما يسبب البقع والروائح. يضمن التنظيف المنتظم خروج ملابسك نظيفة وصحية في كل مرة.
السلامة أولاً
احتياطات مهمة قبل البدء
#1
افصل غسالة الملابس
افصل الغسالة دائمًا قبل التنظيف. هذه هي أهم خطوة للسلامة لمنع المخاطر الكهربائية.
#2
مواد التنظيف الموصى بها
جهِّز العناصر التالية:
#3
اقرأ دليل المستخدم
قد يحتوي كل طراز من طرازات LG على تعليمات تنظيف محددة. راجع دليل المستخدم للحصول على إرشادات. يمكنك العثور على أدلة خاصة بالطراز على صفحة دعم LG.
#4
تأكد من التهوية الجيدة
في حالة استخدام الخل أو المنظفات الأخرى ذات الرائحة النفاذة، تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية لتجنب الأذى.
مكونات غسالة LG علوية التحميل
فهم مكونات التنظيف
✓ الحوض
الحوض هو المكان الذي يتم فيه غسل الملابس. يمكن أن تتراكم الرواسب المعدنية والرواسب بمرور الوقت، مما يؤثر على الأداء ويسبب الروائح.
✓ درج المنظف والمنعم
يمكن أن تتراكم البقايا فيه، مما يؤدي إلى انسدادات وتوزيع غير متساوٍ. التنظيف المنتظم يمنع التراكم ويضمن التوزيع الصحيح.
✓ فلتر الوبر
يقع فلتر الوبر داخل الحوض أو بالقرب من الحافة العلوية، ويحتجز المخلفات أثناء دورة الغسيل. يضمن الحفاظ على نظافته تدفقًا مثاليًا للماء ويمنع الانسداد.
✓ الغطاء والأسطح الخارجية
يمكن أن تتجمع انسكابات الغبار والمنظفات على السطح الخارجي. مسح هذه المناطق يحافظ على مظهر الغسالة ونظافتها.
وقت التنظيف: خطوة بخطوة
الخطوة 1
تنظيف الحوض
✓ الخيار 1: استخدام دورة "تنظيف الحوض"
✓ الخيار 2: إذا كانت الغسالة تفتقر إلى دورة "تنظيف الحوض"
1. املأ الحلة بالماء الدافئ
2. أضف كوبين من الخل الأبيض و1⁄4 كوب من صودا الخبز.
3. اتركه ينقع لمدة ساعة واحدة.
4. قم بتشغيل دورة الغسيل والشطف والعصر العادية.
5. امسح الحلة بقطعة قماش ناعمة بعد ذلك.
✓ بالنسبة لمناطق المياه الصلبة مثل المملكة العربية السعودية، توصي LG باستخدام ScaLGo، وهو مزيل للترسبات متاح على منصات مثل Amazon.sa. فهو يزيل تراكم المعادن بفعالية ويحافظ على نظافة الغسالة.
الخطوة 2
تنظيف فلتر الوبر
✓ تحديد موقع فلتر (فلاتر) الوبر في الغسالة علوية التحميل
✓ إزالة الفلتر وتنظيفه
1. قم بإزالة الفلتر.
2. اشطفه تحت الماء الجاري.
3. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة البقايا العنيدة.
4. قم بالتجفيف وإعادة التركيب.
✓ قم بالتنظيف مرة واحدة على الأقل في الشهر. إذا كنت تستخدم الغسالة بشكل متكرر، عليك تنظيفه أسبوعيًا.
الخطوة 3
تنظيف درج المنظف والمنعم
✓ إزالة درج الموزع
اضغط على لسان التحرير واسحب الدرج للخارج برفق.
✓ تنظيف البقايا والتراكمات
انقع الدرج في ماء دافئ. استخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لإزالة البقايا. اشطفه جيدًا وأعد تركيبه.
الخطوة 4
تنظيف الواجهة الخارجية والغطاء
✓ مسح الأسطح
استخدم قطعة قماش ناعمة ومنظفًا خفيفًا لمسح الجزء الخارجي. تجنب المواد الكاشطة التي قد تخدش السطح.
✓ التنظيف حول الغطاء والسدادات
يمكن أن يتجمع الغبار والمنظف حول الغطاء وموانع التسرب. امسح هذه المناطق بانتظام لمنع التراكمات.
معالجة المشكلات الشائعة: الروائح والبقايا
✓ التخلص من الروائح الكريهة
قم بتشغيل دورة "تنظيف الأنبوب" شهريًا. اترك الغطاء مفتوحًا بعد كل غسلة للسماح بدوران الهواء.
✓ التعامل مع بقايا المنظف أو المنعم
قم بتنظيف درج التوزيع بانتظام وتجنب الإفراط في استخدام المنظف.
للغسالة علوية التحميل
جدول التنظيف الموصى به
✔ فحوصات أسبوعية/نصف أسبوعية
امسح الغطاء والجزء الخارجي. افحص فلتر الوبر ونظفه. افحص درج التوزيع بحثًا عن بقايا.
✔ التنظيف الشهري
قم بتشغيل دورة "تنظيف الأنبوب". نظف درج التوزيع والحوض بعمق.
✔ ضبط درجة عسر المياه في المملكة العربية السعودية
يمكن أن يتسبب الماء العسر في تراكم أسرع. قم بالتنظيف بشكل أكثر تكرارًا واستخدم مزيلات الترسبات مثل LG ScaLGo لمنع الرواسب المعدنية.
نصائح للحفاظ على النظافة لفترة أطول
- استخدم الكمية المناسبة من منظف عالي الكفاءة (HE): وهو المنظف المصمم للغسالات الحديثة. يمكن أن يؤدي فرط الاستخدام إلى تراكم البقايا.
- اترك الغطاء مفتوحًا بعد الاستخدام: يمنع ذلك تراكم الرطوبة ونمو العفن.
- إزالة الملابس المغسولة على الفور: قد يؤدي ترك الملابس المبللة بالداخل إلى حدوث روائح وعفن.
- امسح الانسكابات على الفور: نظّف أي انسكابات للمنظف أو المنعم لمنع البقايا اللزجة.
استكشف غسالات LG علوية التحميل للحصول على ميزات متقدمة وأداء موثوق.
الأسئلة الشائعة
ماذا يحدث إذا لم أنظف الغسالة بانتظام؟
يمكن أن يؤدي تخطي التنظيف المنتظم إلى الرائحة ونمو العفن وتراكم البقايا وانخفاض كفاءة الغسيل، مما قد يقلل من عمر الجهاز.
هل يمكنني استخدام المبيض لتنظيف غسالة LG علوية التحميل؟
لا يوصى بذلك. قد يؤدي التبييض إلى تلف موانع التسرب والمكونات. استخدم الخل أو صودا الخبز أو المنظفات الموصى بها من LG بدلاً من ذلك.
هل من الآمن ترك غطاء الغسالة مفتوحًا بعد كل دورة؟
نعم. يساعد ترك الغطاء مفتوحًا على تدوير الهواء ويمنع تراكم الرطوبة، مما يقلل من خطر العفن والروائح الكريهة.
هل أحتاج إلى منتجات تنظيف خاصة لمناطق المياه العسرة مثل المملكة العربية السعودية؟
نعم. تتسبب المياه العسرة في رواسب معدنية، لذا فإن استخدام مزيل الترسبات الموصى به من LG مثل ScaLGo فعال للغاية.