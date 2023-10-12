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ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.
™NeoChef من LG: تصميمٌ عملي بسيط لاستخداماتٍ لا تنتهي
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بوجباتٍ صحّية لذيذة مع تسخين متساوٍ وتجارب طهو سريعة
ستجد في كل طبق تُحضّره مذاقًا ألذّ بفضل تقنيات الطهو وتوزيع الحرارة بشكلٍ متساوٍ وشامل للاحتفاظ بالنكهة حتى تكشف عن نفسها داخل فمك.
التسخين المتساوي وإذابة التجميد
لن تقلق بعد الآن بشأن تجميد اللحم المفروم أو تسخينه أكثر من اللازم
تتحكّم تقنية Smart Inverter بدرجة الحرارة بدقّة لتسخين الأطعمة وإذابة تجميدها بشكل متساوٍ.
الطهو السريع
طهو أسرع يُهديك مذاقاتٍ أكثر
توزّع طاقة الطهو الشاملة الحرارة بمعدّل أسرع مرةً ونصف عند التعامل مع مجموعة واسعة من الأطعمة.
التخمير
زبادي منزلي سهل التحضير
يساعد الطهو بدرجة حرارة أقلّ بدقّة على تحضير زبادي منزلي صحي بكل سهولة.
الطهو بالبخار
خضروات صحية وبسيطة مطهوّة بالبخار
استمتع أيضًا بطهو الأطباق بالبخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.
*قد تختلف ملحقات البخار اعتمادًا على البلد وطراز المنتج.
*جميع الفيديوهات والصور المعروضة أعلاه هي للأغراض التوضيحية فقط.
*قد يختلف المنتج الفعلي نتيجة التحسينات التي تجري على المنتج.
*قد يختلف توافر المنتج اعتمادًا على البلد.
وظائف سهلة الاستخدام توفر الراحة والكفاءة العالية
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
لوحة تعمل باللمس
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
540 × 294 × 417
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
368 × 272 × 476
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
476 × 272 × 368
-
وزن المنتج (كجم)
-
8.5
-
وزن الشحن (كجم)
-
11.2
-
خرج الطاقة (واط)
-
1000
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
أبيض
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
النوع
-
Solo
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
-
اعادة تسخين ذاتي
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
تذويب
-
3
-
مقاوم للماء
-
2
-
إزالة العسر
-
3
-
تدفئة
-
2
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
تأرجح جانبي
-
اللون الخارجي
-
أبيض
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1000
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
292
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MS2535GISW
ميكرويف MS2535GISW - سعة 25 لتر، نيو شيف، عاكس ذكي، قوة 1000واط، تقنية الطهي والتسخين السريع.
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