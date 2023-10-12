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شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

21HQ513D-B

شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

front view
طباعة

كل المواصفات

اكسسوارات

D-Sub

لا

محولات

نعم

تقرير المعايرة

نعم

مدخل الديسبلاي

نعم

DVI-D (لون/طول)

نعم

HDMI (لون/طول)

لا

حبل القوة

نعم

USB3.0 مصدر السلك

نعم

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

تصميم بدون حواف

عادي

تحويل الطاقة الميكانيكية

نعم

قاعدة بضغطة واحدة

نعم

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

مخرج DC

19V, 6.32A

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

120W

النوع

طاقة خارجية (محول)

الاتصال

D-Sub

لا

12G-SDI

لا

3G-SDI

لا

مكونات (جودة الصورة)

لا

تركيب (جودة الصورة)

لا

Daisy Chain

نعم (3 ميجابكسل / 60 هرتز)

DisplayPort

نعم (في 2 لكل وحدة / خارج 1 لكل وحدة)

DVI-D

نعم(1ea)

HDMI

لا

مخرج سماعات الرأس

لا

RS-232

لا

s-فيديو

لا

Thunderbolt

لا

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(2ea/ver3.0)

عادي

RoHS

نعم

CE

نعم

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

نعم

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

نعم

FDA

Class II

GMP

نعم

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

نعم

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

نعم

IP(Front/Except for front)

لا

ISO13485

نعم

KC (for Rep. of Korea)

لا

KGMP

نعم

MFDS

نعم

REACH

نعم

UL (cUL)

نعم

Vandal-proof

لا

WEEE

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

`3:4

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

1100

اللون Bit

10bit

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

معدل التباين (Typ.)

1800:1

Pixel Pitch [mm]

0.2115 x 0.2115

الوضوح

1536 x 2048

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [Inch]

21.3

نوع سطح الشاشة

Anti-Glare

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

تعديل حساس الانارة

نعم

ثبات الاضائة

نعم

Color Temperature

6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM Compliant

نعم

محول تجاوز الفشل

لا

امان من الرمش

نعم

تركيز المنظر

نعم

الحساس الامامي

نعم

HDR 10

لا

HDR Effect

لا

Hot Key

نعم (6 مفاتيح)

HW معايرة

نعم

الاضاءة

نعم

نمط اضاءة الصندوق

نعم

Pathology Mode

نعم

PBP

لا

PIP

لا

مستشعر الوجود

نعم

نمط القراءة

نعم

الوضوح ووضع المراه

لا

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

الأبعاد والأوزان

الوزن خلال الشحن[kg]

10.5

الوزن بدون الحامل [kg]

5

الوزن مع الحامل [kg]

7

SW طلب

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

لا

Qubyx

نعم

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