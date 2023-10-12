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شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي
كل المواصفات
-
D-Sub
-
لا
-
محولات
-
نعم
-
تقرير المعايرة
-
نعم
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
DVI-D (لون/طول)
-
نعم
-
HDMI (لون/طول)
-
لا
-
حبل القوة
-
نعم
-
USB3.0 مصدر السلك
-
نعم
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور
-
تصميم بدون حواف
-
عادي
-
تحويل الطاقة الميكانيكية
-
نعم
-
قاعدة بضغطة واحدة
-
نعم
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
مخرج DC
-
19V, 6.32A
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
120W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
D-Sub
-
لا
-
12G-SDI
-
لا
-
3G-SDI
-
لا
-
مكونات (جودة الصورة)
-
لا
-
تركيب (جودة الصورة)
-
لا
-
Daisy Chain
-
نعم (3 ميجابكسل / 60 هرتز)
-
DisplayPort
-
نعم (في 2 لكل وحدة / خارج 1 لكل وحدة)
-
DVI-D
-
نعم(1ea)
-
HDMI
-
لا
-
مخرج سماعات الرأس
-
لا
-
RS-232
-
لا
-
s-فيديو
-
لا
-
Thunderbolt
-
لا
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(2ea/ver3.0)
-
RoHS
-
نعم
-
CE
-
نعم
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
-
نعم
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
-
نعم
-
FDA
-
Class II
-
GMP
-
نعم
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
-
نعم
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
-
نعم
-
IP(Front/Except for front)
-
لا
-
ISO13485
-
نعم
-
KC (for Rep. of Korea)
-
لا
-
KGMP
-
نعم
-
MFDS
-
نعم
-
REACH
-
نعم
-
UL (cUL)
-
نعم
-
Vandal-proof
-
لا
-
WEEE
-
نعم
-
الأبعاد
-
`3:4
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
1100
-
اللون Bit
-
10bit
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التباين (Typ.)
-
1800:1
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2115 x 0.2115
-
الوضوح
-
1536 x 2048
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [Inch]
-
21.3
-
نوع سطح الشاشة
-
Anti-Glare
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
تعديل حساس الانارة
-
نعم
-
ثبات الاضائة
-
نعم
-
Color Temperature
-
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
DICOM Compliant
-
نعم
-
محول تجاوز الفشل
-
لا
-
امان من الرمش
-
نعم
-
تركيز المنظر
-
نعم
-
الحساس الامامي
-
نعم
-
HDR 10
-
لا
-
HDR Effect
-
لا
-
Hot Key
-
نعم (6 مفاتيح)
-
HW معايرة
-
نعم
-
الاضاءة
-
نعم
-
نمط اضاءة الصندوق
-
نعم
-
Pathology Mode
-
نعم
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
مستشعر الوجود
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
الوضوح ووضع المراه
-
لا
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
10.5
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
5
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
7
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
لا
-
Qubyx
-
نعم
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