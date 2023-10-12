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شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 27 بوصة

مميزات

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شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 27 بوصة

27SR50F-W

شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 27 بوصة

front view
LG Smart Monitor.

عمل أكثر ذكاء ولعب أكثر متعة

تم تصميم شاشتنا الذكية لمكتبك المنزلي وللترفيه. شاهد المحتوى المفضل لديك دون عناء مع العديد من تطبيقات البث، وقم بإعداد بيئة مكتب منزلي على الفور، باستخدام جهاز كمبيوتر متصل أو بدون جهاز كمبيوتر.

ThinQ Home Dashboard.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة

اختر ما يتناسب مع ذوقك مع webOS 23

اختر ما يتناسب مع ذوقك مع webOS 23

العمل بدون جهاز كمبيوتر

العمل بدون جهاز كمبيوتر

شارك الصورة من على أجهزتك

شارك الصورة من على أجهزتك

شاشة Full HD IPS

شاشة Full HD IPS

اتصل بتطبيق ThinQ

اتصل بتطبيق ThinQ

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).

صفحة رئيسية جديدة لـ webOS 23

الاكتشافات الشخصية في انتظارك

مع webOS 23، استكشف العديد من المحتويات مع خدمات البث المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV. يمكنك أيضًا الحصول على توصيات محتويات مخصصة والاستمتاع بالتطبيقات المدمجة مثل الموسيقى والرياضة.

webOS 23 new home.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف خدمات وتطبيقات البث المدمجة حسب البلد.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.

واجهات مستخدم جديدة

البحث بسرعة. الانغماس في التجربة.

 

  • يمكنك إدارة التطبيقات وبطاقات الخدمة بسهولة مع webOS 23 الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى التطبيقات الحديثة والتحقق من الإشعارات بسرعة.

     

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مكتب منزلي

مكتب منزلي جاهز

 

  • يمكنك الوصول إلى الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر السحابي عن بُعد، والاستمتاع بخدمات Office المنزلية المتعددة، كل ذلك بدون جهاز كمبيوتر.

     

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

الموسيقى

منسقة حسب ذوقك

  • استمتع بالموسيقى المخصصة بسلاسة مع مكبرين صوت استريو بقدرة 5 واط. يمكنك البحث عن الموسيقى بسهولة والوصول إلى الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا بسرعة. كما أنه يوصي بالأغاني الرائجة بناءً على تفضيلاتك.

     

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الرياضة

تابع فرقك المفضلة

  • ادعم فريقك مع الخدمة المُخصصة. تُعرض آخر أخبار فريقك الرياضي المفضل، بناءً على ملفك الشخصي.

     

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AI concierge

الاستماع إلى ما يتناسب مع ذوقك

  • احصل على مُساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI concierge) بالضغط على الزر الموجود على جهاز التحكم عن بعد Magic Remote، ويمكنك الحصول على توصيات بالكلمات الرئيسية بناءً على تفضيلاتك في أي وقت.

     

*لا تشمل العبوة جهاز التحكم عن بعد Magic Remote (يُباع بشكل منفصل).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*مُساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي: تختلف الكلمات الأساسية الموصى بها وفقًا لتطبيق Foreground والوقت. ولا يمكن توفير الكلمات الرئيسية لخدمة "من أجلك - For you" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغات الطبيعية (NLP) بلغتها الأصلية.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

لوحة تحكم ThinQ

تحكم بسهولة في أجهزتك

تُسهِّل لوحة تحكم ThinQ حياتك وتجعلها أكثر راحة. يمكنك التحقق بسهولة من حالة أجهزتك المنزلية وإدارتها على شاشة واحدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
*كيفية الاتصال بلوحة تحكم ThinQ: الخطوة 1. ثبّت تطبيق LG ThinQ على هاتفك المتحرك، ثم سجّل أجهزتك. الخطوة 2. وصّل الأجهزة المُسجلة في تطبيق LG ThinQ بلوحة تحكم ThinQ.
*قد تظهر الشاشة الذكية (Smart Monitor) على أنها "تلفزيون" عند إضافة جهاز على تطبيق ThinQ. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك تغيير اسم المنتج. (إعدادات الجهاز (Device Settings) → تعديل اسم الجهاز (Edit Nickname)).

استخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بعد

باستخدام تطبيق ThinQ، يمكنك استخدام ميزات التحكم عن بعد الرئيسية، مثل التشغيل/إيقاف التشغيل وتغيير القنوات والبحث عن المحتوى.

 

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تحتاج إلى توصيل LG Smart Monitor بتطبيق ThinQ حتى يعملا كما ينبغي.
*قد تختلف الصور المعروضة على الشاشة عن صور التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات حسب المنطقة/البلد أو إصدارات التطبيق.
*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة مُستخدمة في 146 دولة: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات العربية المتحدة) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية/الإنجليزية).

ميزات AirPlay2‏، Screen Share، وBluetooth

شارك الشاشة من أجهزتك مباشرة

يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة من جهازك الذكي إلى شاشتك باستخدام AirPlay 2* (لأجهزة Apple) أو Screen Share** (لأجهزة Android). كما يمكنك الاستمتاع بصوت معزز من خلال الاقتران بـ Bluetooth.

*Apple والعلامات والشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد والمنطقة.
*الشاشة متوافقة مع AirPlay 2، وHomeKit. يتطلب إصدار iOS 12.3 أو ما هو أحدث، أوmacOS 10.14.5 أو ما هو أحدث.
**Screen Share: هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 8.1 فما أحدث.
***قم بتوصيل جهازك بنفس شبكة Wi-Fi التي تتصل بها الشاشة.

شاشة Full HD IPS

ألوان زاهية، صورة دقيقة وحادة

الشاشة عالية الدقة Full HD‏ (1920 × 1080) مقاس 27 بوصة تتيح لك الاستمتاع بجودة صورة رائعة من خلال توفير دقة الألوان والتباين البصري والحدة. كما تتيح لك لوحة IPS الاستمتاع بزوايا واسعة تصل إلى 178 درجة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم بسيط

تصميم أنيق موفر للمساحة

تصميم هيكل الإطار النحيف من الجوانب الثلاثة والشكل المسطح النحيف للحامل يمتزجان مع مكتبك أو منزلك، وهو ما يشغل الحد الأدنى من المساحة. ويتيح تجربة مشاهدة مثالية من خلال تعديل الإمالة بشكل مريح.

Stylish space-saving design.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

منافذ متعددة

مجموعة متنوعة من الواجهات

توفر شاشتنا الذكية منفذي USB ومنفذي HDMI متوافقين مع الأجهزة المختلفة للحصول على عرض سلس.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تشمل العبوة كابل HDMI.

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front view

27SR50F-W

شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 27 بوصة