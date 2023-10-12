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شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

المواصفات

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شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

24GQ50F-B

شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

عرض أمامي
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

23.8

الوضوح

1920 x 1080

نوع الشاشة

VA

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

معدل التحديث (Max.) [Hz]

165

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

جدار بطاولة متحركةmm

75 x 75

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

27W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

24W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

200

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Min.)

NTSC 70% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

1800:1

معدل التباين (Typ.)

3000:1

نوع الشاشة

VA

Pixel Pitch [mm]

0.2739 x 0.2739

معدل التحديث (Max.) [Hz]

165

الوضوح

1920 x 1080

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

60.3

المقاس [Inch]

23.8

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

710 x 156 x 400

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

539.5 x 322.2 x 39

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

539.5 x 414.2 x 196.0

الوزن خلال الشحن[kg]

5.28

الوزن بدون الحامل [kg]

2.97

الوزن مع الحامل [kg]

3.57

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

FPS Counter

نعم

تقليل ضبابية الحركة

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.2

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

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