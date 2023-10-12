تتميز الألعاب التي يتم تشغيلها على هذه الشاشة بأنها أكثر سلاسة ووضوحًا بشكل ملحوظ عند مقارنتها باللعب على الشاشات الأخرى التي تبلغ معدلات التحديث فيها 60 هرتز أو 75 هرتز.