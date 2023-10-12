شاشة ألعاب IPS مقاس 27 بوصة FHD

الإنجليزية، الجرمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الهندية، الصينية التقليدية