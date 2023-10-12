About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

ReservationCampaignAugust
سجل الآن
استعد، الكرة في ملعبك.

استعد، الكرة في ملعبك

شاشة العرض
شاشة عرض Nano IPS مع ATW
QHD (2560x1440)
السرعة
240 هرتز (أوفر لوك 260 هرتز)
IPS 1 مللي ثانية (GtG)
QHD عند 240 هرتز من HDMI 2.1
تقنية
AdaptiveSync المعتمد من VESA
متوافق مع NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
Nano IPS مع ATW

وسّع زاوية رؤيتك الحقيقية

تعمل Nano IPS مع ATW (المستقطب الواسع الحقيقي المتطور) على تحسين نسبة التباين والتعبير اللوني بزاوية عريضة حقيقية ويمكن أن تساعد في تعزيز تجربة الألعاب بشكل أكثر واقعية.

مع

ATW

نسبة تباين أفضل وتعبير أفضل للألوان

x 11

نسبة CR الزاوية

الحد الأقصى
x 52

تغطية اللون

الحد الأقصى

  • تغطية اللون (DCI / CIE1976)

     

    تقليدي (64 رمادي %0.8) مقابل ATW (64 رمادي %43.1)

     

  • نسبة تباين الزاوية

    تقليدي (14:1) Vs ATW (145:1)

يتم تطبيق ATW (مستقطب عريض حقيقي متقدم)، يتم تطبيقه على شاشة فائقة الجودة للعمل الاحترافي عالي المستوى للاستخدام الطبي والخبير، ويغطي نسبة تباين زاوية أفضل (بحد أقصى 11 مرة) وتغطية ألوان (بحد أقصى 52 مرة) من الشاشة لا تطبق ATW بزاوية أوسع.

*نسبة تباين الزاوية : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من البكسل، ومن ثم، فإن المنطقة الزرقاء الأوسع تعني نسبة التباين الأقل.
*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.

صور ألعاب مذهلة.

صور ألعاب مذهلة

تدعم تقنية Nano IPS ألوانًا عالية الدقة لإنتاج مشاهد نابضة بالحياة، بينما يوفر VESA DisplayHDR™ 600 تباينًا ديناميكيًا على شاشة QHD كبيرة مقاس 32 بوصة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة سريعة، لعب سلس.
240 هرتز (O/C 260 هرتز)

شاشة سريعة، لعب سلس

تتيح السرعة العالية البالغة 240 هرتز (زيادة تردد التشغيل 260 هرتز) للاعبين رؤية الإطار التالي بسرعة وجعل الصورة تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين 240 هرتز (O/C 260 هرتز)، أنت بحاجة إلى بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.

IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

سرعة هائلة، متعة الغوص في اللعب

بفضل IPS 1 مللي ثانية يمكن مقارنته بـ TN Speed، وهو ما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريعًا، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

تقليل التشويش والظلال في الألعاب بفضل IPS يبلغ 1 مللي ثانية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعبة → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
العب بكل جوارحك وبسهولة تامة.

QHD عند 240 هرتز من HDMI 2.1

العب بكل جوارحك وبسهولة تامة

32GQ850 يدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز من HDMI 2.1. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين الاستمتاع بشكل كامل بدقة QHD و240 هرتز إما عن طريق DisplayPort أو HDMI.

*يدعم ما يصل إلى 240 هرتز (O/C 260 هرتز) معدل التحديث المتغير (VRR). مطلوب بطاقة رسومية كابل HDMI 2.1 وHDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.

تركز التقنية على ألعاب السوائل

تركز التقنية على ألعاب السوائل.

AdaptiveSync المعتمد من VESA

Body Copy can be up to 250 characters.

متوافقة NVIDIA® G-SYNC®

Body Copy can be up to 250 characters.

AMD FreeSync™ Premium Pro

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

استمتع بتجربة ألعاب معززة مع الإضاءة السداسية الجديدة والتصميم عديم الحواف فعليًا من ثلاثة جوانب. تتيح لك القاعدة القابلة للتعديل تشغيل الألعاب على نحو أكثر راحة.

مخرج سماعة رأس 4 أقطاب.

مخرج سماعة رأس 4 أقطاب

مكون إضافي لتأثير صوتي غامر

استمتع بألعابك أثناء إجراء محادثة صوتية من خلال الاتصال بسهولة بمخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب. أيضًا، يمكنك أن تشعر بمزيد من الانغماس مع الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد باستخدام DTS Headphone :X.

*لا تدعم هذه الشاشة مكبر صوت مدمجًا.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

أوضاع مخصصة للعبة.

واجهة المستخدم الرسومية GUI للألعاب

واجهة المستخدم الرسومية للألعاب الحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام العرض على الشاشة والتحكم على الشاشة لتخصيص الإعداد بسهولة من تعديل خيارات الشاشة الأساسية إلى تسجيل "مفتاح محدد بواسطة المستخدم" يمكن للمستخدم تعيين الاختصار.

*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مزامنة الحركة الديناميكية

مع مزامنة الحركة الديناميكية، يمكن للاعبين التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي، وتقليل تأخيرات الإدخال، والاستجابة بسرعة لخصومهم.

مُثبّت اللون الأسود

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

Crosshair

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

عداد الإطارات في الثانية

بدون تثبيت برنامج منفصل، يمكنك معرفة معدل الإطارات في الثانية (FPS) في الألعاب من خلال عرضها في زاوية الشاشة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة مشهد التقاطع مع تنشيط "عداد الإطارات في الثانية".
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

ألوان دقيقة محدثة

قم بتحسين أداء الألوان باستخدام "معايرة الأجهزة" من خلال LG Calibration Studio، لتحقيق أقصى استفادة من طيف الألوان الواسع لشاشة LG IPS واتساقها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يتم تضمين البرنامج وجهاز استشعار المعايرة في العبوة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا