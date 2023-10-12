About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
شاشة ألعاب UltraGear™ QHD بحجم 32 بوصة بمعدل تحديث 240 هرتز (O/C 260 هرتز)

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة ألعاب UltraGear™ QHD بحجم 32 بوصة بمعدل تحديث 240 هرتز (O/C 260 هرتز)

32GQ850-B

شاشة ألعاب UltraGear™ QHD بحجم 32 بوصة بمعدل تحديث 240 هرتز (O/C 260 هرتز)

منظر أمامي
طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

31.5

الوضوح

2560 x 1440

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

450

معدل التحديث (Max.) [Hz]

260 (O/C)

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة الالتراجير الاستوديو

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

360

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

450

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2724 x 0.2724

معدل التحديث (Max.) [Hz]

260 (O/C)

الوضوح

2560 x 1440

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

80

المقاس [Inch]

31.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

969 x 168 x 531

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

713.9 x 428.2 x 54

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

713.9 x 613.8 x 278

الوزن خلال الشحن[kg]

11.5

الوزن بدون الحامل [kg]

5.9

الوزن مع الحامل [kg]

8.2

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

Advanced True Wide Pol.

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

FPS Counter

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

تكنولوجيا Nano IPS

نعم

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC توافق

اخرى (خصائص)

Hexagon Lighting, DTS HP:X (4-pole H/P Out)

كسر السرعة

نعم

نمط القراءة

نعم

RGB LED اضاءة

Hexagon اضاءة

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 600

VRR

نعم

طَاقَة

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

110W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

55W

النوع

طاقة خارجية (محول)

الصوت

DTS HP:X

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

حامل الفأرة (1ea) حامل الكيبل (1ea)

USB A to B

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

4-pole صوت ومايكرفون

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا