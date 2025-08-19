We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب الذكية المنحنية LG ™UltraGear مقاس 34 بوصة وبدقة OLED 240Hz WQHD | webOS، وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، ومعدل تحديث 240Hz، وDisplayHDR True Black 400 + شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع AMD FreeSync™ + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
شاشة الألعاب الذكية المنحنية LG ™UltraGear مقاس 34 بوصة وبدقة OLED 240Hz WQHD | webOS، وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، ومعدل تحديث 240Hz، وDisplayHDR True Black 400 + شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع AMD FreeSync™ + شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
شاشة 31.5 بوصة منحنية بجودة Full HD
ألوان أكثر حيوية ودقة
توفر هذه الشاشة، التي تأتي بجودة Full HD (1920x1080)، ألوانًا واضحة أثناء عرض برامج مختلفة في وقت واحد على الشاشة العريضة مقاس 31.5 بوصة مع انحناء 1500R، مما يزيد من الإنتاجية.
This Full HD (1920x1080) screen offers clear color while displaying various programs at once on the 31.5-inch widescreen with 1500R curvature, elevating work productivity.
*بناءً على المقارنة مع طرازات LG السابقة المزودة بشاشة HD.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف ميزة معدل التحديث وفقًا لظروف جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.
- شاشة الألعاب الذكية المنحنية LG UltraGear™ مقاس 34 بوصة وبدقة OLED 240Hz WQHD | webOS، وزمن استجابة 0.03ms (GtG)، ومعدل تحديث 240Hz، وDisplayHDR True Black 400
- شاشة منحنية بجودة Full HD مقاس 31.5 بوصة مع AMD FreeSync™
- شاشة منحنية بدقة FHD مقاس 23.8 بوصة مع USB-C
كل المواصفات
كل المواصفات
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.