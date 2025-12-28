About Cookies on This Site

شاشة 4K UHD IPS Smart Monitor Swing الذكية من LG مقاس 31.5 بوصة التي تعمل باللمس، مع حامل متحرك + LG xboom Bounce من ابتكارات will.i.am

32U889SA-W.BOUN001
Bundle front view
Front view of 32U889SA-W
Front view of Bounce
Bundle front view
Front view of 32U889SA-W
Front view of Bounce

الميزات الرئيسية

  • شاشة 4K UHD (3840x2160) IPS Touch مقاس 31.5 بوصة تعمل باللمس
  • حامل قابل للتعديل في وضع الإمالة والارتفاع والدوران والصورة الشخصية مع عجلات
  • webOS
  • مكبرات مزدوجة للترددات العالية
  • مشعات سلبية مزدوجة
  • AI Sound
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة

32U889SA-W

شاشة 4K UHD IPS Smart Monitor Swing الذكية من LG مقاس 31.5 بوصة التي تعمل باللمس، مع حامل متحرك
front view from top

BOUNCE

LG xboom Bounce من ابتكارات will.i.am

مرونة سلسة للعمل واللعب

استمتع بالمرونة القوية مع شاشة LG SMART Monitor التي تعمل باللمس، والتي تتميز بحامل متحرك لضبط مثالي لمختلف الزوايا والأوضاع. استمتع بتحكم سلس في الشاشة التي تعمل باللمس، ومقاس 31.5 بوصة، وجودة صورة مذهلة بدقة 4K للعمل والترفيه.

تُظهر الصورة امرأة تستخدم شاشة LG Smart Monitor Swing مع طفل، وثلاثة أشخاص يتشاركون مكتبًا وينظرون إلى شاشة LG Smart Monitor Swing، ورجل يشاهد شاشة LG Smart Monitor Swing مع كلبه، ورجل آخر يقوم بعمله على شاشة LG Smart Monitor Swing.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

