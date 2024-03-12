تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع معيار الصناعة HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، استنادًا إلى التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.