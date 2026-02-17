شاشة LG UltraFine™ evo مقاس 32 بوصة Nano IPS Black بدقة 6K مع Thunderbolt™ 5
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
تميز حائز على جوائز
Digital Trends 2025
أفضل مجموعة شاشات حسب اختيار القراء، مخصصة للاعبين ومحبي الأداء العالي
iF Design Award 2025
حائز على جائزة iF Design Award
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
دقة 6K بمعدل 224 بكسل لكل بوصة. مساحة عمل أوسع، وضوح في التفاصيل
توفر الشاشة بدقة 6K (6144×3456، بكثافة 224 بكسل لكل بوصة) عدد بكسلات يزيد بنسبة تصل إلى 156% مقارنةً بشاشات 4K UHD القياسية (3840×2160)، ما يمنحك مساحة عرض إضافية لإدارة المهام المتعددة بكفاءة. يمكنك العمل على ملفات 4K كاملة بدقتها الأصلية، مع توفر مساحة إضافية لشريط الزمن وأدوات التحرير الإبداعية الأخرى. توفر كثافة 224 بكسل لكل بوصة (ppi) فائقة الوضوح تفاصيل دقيقة ووضوحًا قريبًا من الأصل، مما يضمن دقة أكبر للمبدعين المحترفين.
1) Nano IPS هي تقنية IPS متقدمة تستخدم جزيئات بحجم النانومتر على شاشة LED.
2) تقدم دقة 6K (6144 × 3456) ما يعادل 21,233,664 بكسل، أي حوالي 21.23 مليون بكسل، ما يوفر تفاصيل أكثر بنسبة 156% مقارنة بدقة 4K UHD (3840 × 2160) التي تضم 8,294,400 بكسل.
شاشة احترافية.
الأداء المهني.
شاشة عالية الأداء مصممة لتلبية احتياجات سير العمل الاحترافي المكثف، حيث توفر دقة ألوان متناهية، ومساحة عرض واسعة، وتوافقًا سلسًا يدعم محرري الفيديو والمصورين وفناني التصميم ثلاثي الأبعاد ومبدعي الذكاء الاصطناعي ومصممي الويب، مما يعزز الإنتاجية في كل مهمة.
توافق الجيل التالي، مدعوم بـ Thunderbolt™ 5
ارتقِ بسير عملك مع Thunderbolt™ 5 على شاشات 6K. تضمن تقنية Thunderbolt™ 5 التوافق مع الجيل التالي، من خلال دعم تدفقات العمل الأساسية بسلاسة عبر سرعة نقل مضاعفة**، وسلسلة 6K Daisy Chain، وعرض نطاق DisplayPort 2.1. للمبدعين والمحررين وفناني الذكاء الاصطناعي، توفر هذه التقنية اتصالاً سهلاً وقدرة على تنفيذ المهام المتعددة بكفاءة عالية وأداء قوي قابل للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، تدعم تقنية توصيل الطاقة بقدرة 96 واط الشحن السريع والموثوق، مما يعزز الإنتاجية. إنه كل ما تحتاج إليه لربط سير العمل المتطور بأقصى درجات الكفاءة.
*لكي يعمل بشكل صحيح، يلزم وجود كبل Thunderbolt 5 المضمّن في هذه الحزمة لتوصيل منفذ Thunderbolt 5 بالشاشة.
*لاستخدام جميع الميزات، بما في ذلك الشحن بقدرة 96 واط ودقة 6144 × 3456، يجب أن يدعم جهازك Thunderbolt 5 أو USB-C مع DisplayPort 2.1.
*تشمل العبوة كبلات DP وHDMI وUSB-C وThunderbolt.
*Mac علامة تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى.
*قد تكون وظيفة Daisy Chain والدقة ومعدل التحديث محدودة بحسب أداء أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر المتصلة.
**تدعم تقنية Thunderbolt™ 5 عرض النطاق الترددي حتى 120 جيجابت/ثانية (في اتجاه واحد)، وتوفر أداء أسرع بمعدل يصل إلى الضعف مقارنة بـ Thunderbolt™ 4. يعتمد أداء Thunderbolt™ 5 على مواصفات Intel الرسمية.
للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى موقع Intel الرسمي.
※ ملاحظة ※
Windows: قد لا تعمل الشاشة بشكل صحيح وفقًا لمعالج Intel وإصدار نظام التشغيل Windows.
*الحد الأدنى للمتطلبات: Intel الجيل الثاني عشر أو الأجيال الأحدث، وWindows 11 أو الإصدارات الأحدث.
نظام التشغيل macOS: قد لا تعمل macOS:Display بشكل صحيح على الأجهزة غير المصنوعة من Apple Silicon اعتمادًا على إصدار macOS.
*الحد الأدنى للمتطلبات: macOS Sequoia (الإصدار 15) أو إصدار أحدث.
*يأتي مع العبوة كابل DP، كابل HDMI، كابل USB-C، سلك طاقة، وكابل Thunderbolt (واحد من كل نوع).
تجربة سلسة لأجهزة كمبيوتر Mac
استمتع بالتوافق السلس مع أجهزة Mac. بفضل وضع Studio Mode ووضوح PPI العالي وM-Control، توفر UltraFine evo 6K التوافق المصمم لأجهزة كمبيوتر Mac.
وضع Studio Mode*، سهولة ضبط الألوان لأجهزة كمبيوتر Mac
يوفر وضع Studio Mode من UltraFine evo 6K ثلاثة إعدادات مسبقة الألوان تساعد على ضبط ألوان الشاشة للاستخدام مع أجهزة كمبيوتر Mac. فهو يصحح الاختلافات الدقيقة لدعم الألوان المتسقة عبر الشاشة.
الوضوح العالي لـ PPI** لأجهزة كمبيوتر Mac
توفر شاشة UltraFine Evo 6K كثافة 224 بكسل لكل بوصة (ppi)، ما يضمن وضوحًا عاليًا عند توصيلها بأجهزة Mac. تظل كل التفاصيل واضحة ودقيقة، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة ومفصلة على شاشة أكبر.
*يتوفر وضع Studio Mode عبر برنامج LG Switch (الإصدار 3.05). قد تختلف جداول التوفر والتحديث حسب البلد؛ يُرجى مراجعة موقع LG المحلي للحصول على التفاصيل.
**تمت مقارنة كثافة البكسل (PPI) استنادًا إلى شاشة LG مقاس 32 بوصة بدقة 4K (الطراز 32GX870A). تمت محاكاة الصور لأغراض توضيحية.
***يتطلب M-Control استخدام برنامج LG Switch عند تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.
****Mac علامة تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. هذا المنتج ليس منتجًا تابعًا لشركة Apple، ولا يقدم أي خدمات أو ضمانات من Apple.
*****تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
※ إشعار تحديث برنامج الشاشة ※
يتطلب استخدام وضع Studio Mode تحديث برنامج الشاشة إلى الإصدار 3.05 أو أحدث عبر برنامج LG Switch، والذي سيكون متاحًا في أكتوبر 2025. يمكن إجراء التحديث تلقائيًا أو يدويًا عبر برنامج LG Switch عند توصيل الحاسوب بالإنترنت وبالشاشة باستخدام (1) كابل USB-C إلى A أو USB-A إلى B، أو (2) كابل USB-C إلى C أو كابل Thunderbolt.
*يتطلب هذا التحديث إصدار LG Switch 7.3.3 أو أعلى على نظام التشغيل Windows، أو إصدار 7.5.5 أو أعلى على نظام التشغيل Mac.
**قد يختلف جدول التحديث حسب البلد. يُرجى الرجوع إلى موقع LG المحلي في منطقتك للحصول على التفاصيل.
إتقان الألوان الاحترافية، بكسل ببكسل
توفر تغطية Adobe RGB 99.5% وDCI-P3 98% (نموذجي)، مما يوفر نطاق ألوان أوسع وأكثر دقة من شاشات sRGB القياسية. يوفّر عمق الألوان الحقيقي 10 بت تدرجات سلسة وانسيابية لكل ظل، ما يجعله مثاليًا لتقنيات HDR وأعمال الإبداع عالية الدقة التي تتطلب أعلى درجات الدقة.
صورة شاشة كاملة الحجم مع برنامج تصميم يعرض ألوانًا نابضة بالحياة.
Adobe RGB أكثر من 99.5%
يعتبر Adobe RGB نطاق ألوان شائع الاستخدام في سير العمل المتعلق بالطباعة، حيث يتيح للمبدعين التحقق من دقة الألوان على الوسائط الرقمية والمطبوعة من خلال شاشة واحدة.
DCI-P3 98%
نطاق ألوان دقيق ونابض بالحياة، مثالي لتحرير الفيديو وتصحيح الألوان.
عمق ألوان حقيقي 10 بت
يوفر عمق الألوان الحقيقي 10 بت تمثيلًا دقيقًا ومفصلًا للألوان في المحتوى عالي الدقة وتقنية HDR، دون الاعتماد على طرق المحاكاة مثل 8 بت + FRC.
*السطوع: 450 شمعة (قياسي)، تدرج الألوان: DCI-P3 98% (قياسي)
Contrast 2000:1
Contrast 1000:1
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. . قد تختلف عن الاستخدام الفعلي
ظلال سوداء وغنية أعمق بنسبة 2000:1
نظرًا لأن نسبة التباين تؤثر على تمثيل الألوان الدقيق، فإن تقنية Nano IPS Black تعزز نسبة التباين من معيار IPS القياسي 1000:1 إلى 2000:1 - مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة وتفاصيل أكثر وضوحًا في الأشياء والظلال والخلفيات. استمتع بتجربة ألوان سوداء أعمق وظلال أكثر ثراءً تظل تعبيرًا لونيًا ثابتًا على الشاشة من الحافة إلى الحافة، وإحساسًا قويًا بالواقعية ينقل مخرجاتك البصرية بشكل طبيعي.
ميزة راحة للعين (Eye comfort) معتمدة من TÜV Rheinland
بفضل شهادة راحة العين من TÜV Rheinland، تساعد شاشة UltraFine evo 6K في تقليل الضوء الأزرق لتوفير تجربة مشاهدة مريحة دون إجهاد للعين،
حتى خلال ساعات العمل الطويلة أو مشاهدة المحتوى.
*معرّف شهادة TÜV Rheinland (الحلّ المادي لتقليل الضوء الأزرق): 1111305154
حامل نحيف، الحد الأقصى من قابلية الضبط
التصميم شبه الخالي من الحواف من الجوانب الأربعة يعزز الانغماس، بينما يحافظ الحامل L النحيف والبسيط على مساحة عمل نظيفة ومنظمة. تصميم مصقول من كل الزوايا يدمج بين الوضوح البصري والمرونة المريحة. تتيح الشاشة ضبط الإمالة والدوران والارتفاع، كما يمكن تدويرها 90 درجة في أي اتجاه لاستخدام وضع Portrait، مما يجعلها مثالية لعرض المستندات الطويلة أو البرمجة أو تصفح الإنترنت.
التبديل بسرعة لإنشاء
تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع عملك وتجارب اللعب. يمكنك تخصيص جودة الصورة والسطوع المفضلين لديك بسهولة باستخدام معالج الصور المخصص. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقسيم الشاشة إلى 11 خيارًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بسرعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com
المواصفات الرئيسية
شاشة العرض - المقاس [Inch]
31.5
شاشة العرض - الوضوح
6144 x 3456
شاشة العرض - نوع الشاشة
IPS سوداء
شاشة العرض - الأبعاد
16:9
شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)، Adobe 99.5% (CIE1931)
شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
450
شاشة العرض - وقت الاستجابة
5 ملي/ثانية (GtG أسرع)
ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض
الإمالة/الإرتفاع/المحور
كل المواصفات
اكسسوارات
مدخل الديسبلاي
نعم (إصدار 2.1)
HDMI
نعم (1 في كل جهاز)
Thunderbolt
نعم (1 مدخل لكل وحدة/1 مخرج لكل وحدة)
USB-C
نعم (1Up / 2Down)
الاتصال
KVM داخلي
نعم
Daisy Chain
نعم (UHD/60Hz)
Thunderbolt (نقل البيانات)
نعم
Thunderbolt (توصيل الطاقة)
96 واط
USB-C (نقل البيانات)
نعم
USB مخارج
نعم (USB-C/2 لكل جهاز/الإصدار 3.2، الجيل 2)
USB Upstream Port
نعم (عبر Thunderbolt/1 لكل جهاز، عبر USB-C/1 لكل جهاز)
الأبعاد والأوزان
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
937 X 183 X 490
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
الوزن خلال الشحن[kg]
14
الوزن بدون الحامل [kg]
6
الوزن مع الحامل [kg]
9.5
شاشة العرض
الأبعاد
16:9
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
360
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
450
عمق الالوان (عدد الالوان)
1.07 مليار
تسلسل الألوان (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)، Adobe 95% (CIE1931)
تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)، Adobe 99.5% (CIE1931)
معدل التباين (Min.)
1400:1
معدل التباين (Typ.)
2000:1
نوع الشاشة
IPS سوداء
Pixel Pitch [mm]
0.1134(أفقي)مم x 0.1134(رأسي)مم
الوضوح
6144 x 3456
وقت الاستجابة
5 ملي/ثانية (GtG أسرع)
المقاس [cm]
79.94
المقاس [Inch]
31.5
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)
سمات
ثبات اللون الاسود
نعم
السطوع التلقائي
نعم
تبديل المدخل التلقائي
نعم
ضعف الالوان
نعم
Dynamic Action Sync
نعم
امان من الرمش
نعم
HDR 10
نعم
HDR Effect
نعم
PBP
2PBP
PIP
نعم
وضع توفير الطاقة
نعم
الوضوح الخارق+
نعم
مفتاح تعريف المستخدم
نعم
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
معلومات
اسم المنتج
32U990A-S
سنة
عام 2025
ميكانيكيا
تعديل شاشة العرض
الإمالة/الإرتفاع/المحور
جدار بطاولة متحركةmm
100 × 100
طَاقَة
مدخل الطاقة
100 ~ 240 فولت، (50/60Hz)
استهلاك الطاقة(DC Off)
أقل من 0.3 واط
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
النوع
مصدر طاقة الخارجي (مُحوِّل)
الصوت
السماعات
مكبران بقوة 5 واط x 2
SW طلب
تحكم مزدوج
نعم
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
