شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500

نقدم لكم شاشة الألعاب من LG، والمدعومة بتقنية OLED من الجيل الرابع، وتقنية Tandem RGB الأساسية الثورية – بسطوع أقصى يصل إلى 1500 شمعة لمستوى رؤية أوضح أثناء اللعب، ما يمنحك وضوحًا فائقًا حتى في البيئات الساطعة. في مشاهد الألعاب السريعة أو المضيئة بأشعة الشمس، تسهم زيادة مستوى الإضاءة المتوسطة (APL) وتقليل مستوى الحد من السطوع التلقائي (ABL) في الحفاظ على سطوع مستقر دون التأثير على العناصر البصرية المهمة. بفضل تحقق UL من مستوى Perfect Black ودقة الألوان، إلى جانب VESA DisplayHDR™ True Black 500، توفر تقنية OLED من الجيل التالي تباينًا ووضوحًا يساعدان اللاعبين على التفاعل بشكل أسرع، ورؤية أدق، والانغماس الكامل في كل إطار.