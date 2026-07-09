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شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500
شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500
الميزات الرئيسية
- شاشة QHD (2560x1440) OLED مقاس 27 بوصة
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED بدقة QHD وتردد 540Hz – HD بتردد 720Hz في الوضع المزدوج
- زمن استجابة 0.02ms (GtG)
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- تصميم مريح يشمل الإمالة، والتدوير الجانبي، والتدوير العمودي، وضبط الارتفاع، مع إمكانية التثبيت على الحائط
تميز حائز على جوائز
Digital Trends 2025
أفضل مجموعة شاشات حسب اختيار القراء، مخصصة للاعبين ومحبي الأداء العالي
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
شاشة OLED من الجيل الرابع الأكثر سطوعًا* من LG
نقدم لكم شاشة الألعاب من LG، والمدعومة بتقنية OLED من الجيل الرابع، وتقنية Tandem RGB الأساسية الثورية – بسطوع أقصى يصل إلى 1500 شمعة لمستوى رؤية أوضح أثناء اللعب، ما يمنحك وضوحًا فائقًا حتى في البيئات الساطعة. في مشاهد الألعاب السريعة أو المضيئة بأشعة الشمس، تسهم زيادة مستوى الإضاءة المتوسطة (APL) وتقليل مستوى الحد من السطوع التلقائي (ABL) في الحفاظ على سطوع مستقر دون التأثير على العناصر البصرية المهمة. بفضل تحقق UL من مستوى Perfect Black ودقة الألوان، إلى جانب VESA DisplayHDR™ True Black 500، توفر تقنية OLED من الجيل التالي تباينًا ووضوحًا يساعدان اللاعبين على التفاعل بشكل أسرع، ورؤية أدق، والانغماس الكامل في كل إطار.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*اعتبارًا من نوفمبر 2025، من بين جميع طرازات LG التي تستخدم WOLED قبل الجيل الرابع من OLED، يوفر الطراز 27GX790B أعلى درجة سطوع.
لمعان OLED من الجيل التالي
يعمل طراز 27GX790B بتقنية RGB Tandem OLED من الجيل الرابع، ويوفر صورًا أكثر سطوعًا مع طاقة أقل من شاشات OLED من الجيل الثالث السابق - تصل إلى 1500 شمعة من ذروة السطوع. يوفّر الهيكل المتطور المكوّن من 4 طبقات RGB تباينًا أعمق، وتفاصيل أكثر وضوحًا، ودقة ألوان مذهلة. استمتع بظلال أوضح وانغماس عميق واتساق بصري في كل إطار - مصمم للألعاب الجادة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تجربة بصرية مثالية معتمدة من UL، متسقة في كل من الضوء المنخفض والساطع
Perfect black
تتحقق UL من Perfect Black وتوفر مستويات عالية من اللون الأسود لتحسين السطوع والتباين المتصور، سواء كانت الإجواء ساطعة أو مظلمة من حولك.
Perfect color & 100% color fidelity
تضمن ميزة Perfect Color و100% Color Fidelity تعبيرًا لونيًا دقيقًا حتى تحت ظروف الإضاءة المختلفة، من الإضاءة الخافتة إلى البيئات المحيطة الساطعة.
ميزة إعادة الإنتاج المثالية
ميزة إعادة الإنتاج المثالية المعتمدة من UL تضمن عرض محتوى الألعاب بدقة ووفاء على الشاشة، مع الحفاظ على الألوان والتفاصيل كما أرادها المطوّر في كل من البيئات المظلمة والمضيئة. على عكس المقاييس الثابتة القائمة على الصور، تعكس هذه الشهادة دقة إعادة إنتاج المحتوى في العالم الحقيقي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تفاصيل أعمق بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500
استمتع بعمق لا مثيل له وواقعية نابضة بالحياة مع VESA DisplayHDR™ True Black 500، مما يوفر تعبيرًا تفصيليًا باللون الأسود حتى في المشاهد الأكثر ظلمة. بفضل التغطية اللونية DCI-P3 بنسبة 99.5% (قياسية)، تعرض الشاشة الألوان بتفاصيل واقعية تُقارب ما أراده المصمم الأصلي قدر الإمكان.
تفاصيل أعمق بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
720Hz (@HD) – 540Hz (@QHD) وضع مزدوج مع خيارات قابلة للتحديد
مع الوضع المزدوج المعتمد من VESA، استمتع بأعلى أداء من UltraGear مع معدل تحديث يصل إلى 720Hz – وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشاشات. يمكنك التبديل بسلاسة بين QHD 540Hz للحصول على صور مفصلة وHD 720Hz للحصول على حركة فائقة السرعة. اختر معدل التحديث وحجم الشاشة الذي يناسبك من خلال العرض على الشاشة (OSD)، أو بدّل فورًا باستخدام LG Switch لتحصل على تجربة ألعاب مثالية لكل نوع من الألعاب.
عرض النطاق الترددي عالي السرعة بواسطة DisplayPort 2.1
يوفر أحدث إصدار من DisplayPort 2.1 على 27GX790B نطاقًا تردديًا من الجيل التالي محسنًا للألعاب فائقة السرعة، مما يدعم الأداء المستقر حتى في معدلات التحديث القصوى. منفذ USB-C، الذي يعمل على توسيع نطاق هذا الاتصال، يدعم مخرجات عرض انسيابية أحادية الكابل ونقل البيانات - وهو مثالي للإعدادات الحديثة التي تتطلب المرونة دون فوضى إضافية. يمكن أن توفر منافذ HDMI 2.1 المزدوجة التوافق السلس مع أحدث وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب، مما يخلق بيئة أداء عالية متكاملة تمامًا عبر الأجهزة.
عرض النطاق الترددي عالي السرعة بواسطة DisplayPort 2.1
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP.
*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.02ms (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
تعمل هذه الشاشة بميزة AMD FreeSync™ Premium Pro وتوافق G-SYNC® المعتمد من NVIDIA وVESA AdaptiveSync™ certification، مما يضمن صورًا خالية من التمزق وناعمة للغاية وزمن استجابة منخفض، مما يوفر دقة وسلاسة ألعاب لا مثيل لها.
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
ClearMR 21000 للحركة السلسة واللعب اللانهائي
بفضل شهادة VESA عبر ClearMR 21000، تلتقط هذه الشاشة حتى أدق تشويش يحدث حول أطراف الأجسام المتحركة، ما يضمن عرض الحركة السريعة بوضوح وتفاصيل دقيقة. كما أنه يتيح لك اتخاذ خطوة أقرب للفوز.
ClearMR 21000 لحركة أكثر وضوحًا ونقاءً
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يعمل Black Stabilizer على تحسين الرؤية في المشاهد المظلمة، والكشف عن التفاصيل المخفية وتحسين الوضوح من أجل تنقل أكثر سلاسة عبر البيئات المظلمة أو تغييرات الضوء المفاجئة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch
مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.
*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج 27GX790B.
*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
أنيقة ومُدمجة
اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع. تم تصميم الحامل النحيف الخالي من الفوضى وآلية الدوران الواسعة لتقليل استخدام مساحة المكتب والتخلص من المساحات الميتة بكفاءة، مع إضافة لمسة أنيقة ومتناسقة لإعدادك.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.
المواصفات الرئيسية
شاشة العرض - المقاس [Inch]
26.5
شاشة العرض - الوضوح
2560 x 1440
شاشة العرض - نوع الشاشة
OLED
شاشة العرض - الأبعاد
16:9
شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
335 شمعة/متر مربع
شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]
540
شاشة العرض - وقت الاستجابة
0.02ms(CIE1976)
ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض
الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل
كل المواصفات
معلومات
اسم المنتج
UltraGear
سنة
2026
ميكانيكيا
تعديل شاشة العرض
الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل
جدار بطاولة متحركةmm
100 × 100
طَاقَة
مدخل الطاقة
100 ~ 240 فولت، (50/60Hz)
النوع
مصدر طاقة الخارجي (مُحوِّل)
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
استهلاك الطاقة(DC Off)
أقل من 0.3 واط
شاشة العرض
الأبعاد
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 مم
عمق الالوان (عدد الالوان)
1.07 مليار
تسلسل الألوان (Min.)
تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية 94% (CIE1976)
تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
معدل التباين (Min.)
1200000:1
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
335 شمعة/متر مربع
معدل التباين (Typ.)
1500000:1
نوع الشاشة
OLED
معدل التحديث (Max.) [Hz]
540
الوضوح
2560 x 1440
وقت الاستجابة
0.02ms(CIE1976)
المقاس [cm]
67.3
المقاس [Inch]
26.5
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178º (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178º (الجانب العلوي/السفلي)
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
300 شمعة/م²
الأبعاد والأوزان
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
790 x 182 x 496
الوزن مع الحامل [kg]
6.8
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
605.2 x 351.0 x 51.2
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
605.2 × 527.6 × 220 (أعلى)/605.2 × 397.6 × 220 (أسفل)
الوزن خلال الشحن[kg]
9.8
الوزن بدون الحامل [kg]
4.3
سمات
ثبات اللون الاسود
نعم
VRR
نعم
مفتاح تعريف المستخدم
نعم
وضع توفير الطاقة
نعم
نمط القراءة
نعم
NVIDIA G-Sync™
G-Sync Compatible
تكنولوجيا Nano IPS
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
HW معايرة
معايرة الأجهزة جاهزة
HDR Effect
نعم
HDR 10
نعم
FPS Counter
نعم
Crosshair
نعم
ضعف الالوان
نعم
معايرة اللون بالمصنع
نعم
تبديل المدخل التلقائي
نعم
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Dynamic Action Sync
نعم
اكسسوارات
مدخل الديسبلاي
نعم (إصدار 2.1)
HDMI
نعم (إصدار 2.1)
الاتصال
USB-C (نقل البيانات)
نعم
USB Upstream Port
نعم (عبر USB-C)
USB مخارج
نعم (2 لكل وحدة/ver3.0)
DisplayPort
نعم (1 في كل جهاز)
USB-C
نعم
مخرج سماعات الرأس
رباعي الأقطاب (الصوت+الميكروفون)
HDMI
نعم (2 لكل جهاز)
DP اصدار
2.1
SW طلب
تحكم مزدوج
نعم
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
نعم
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