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شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500

شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B-B
صورة أمامية لـ شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B-B
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
صورة خلفية مع إطفاء الإضاءة
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة جانبية
صورة جانبية للشاشة المائلة
صورة علوية
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة مقربة للشعار الخلفي
منظر مقرب للمنافذ
صورة أمامية لـ شاشة الألعاب OLED QHD مقاس 27 بوصة من الجيل الرابع من LG UltraGear 27GX790B مع الوضع المزدوج (720Hz@HD، 540Hz@QHD)، و0.02ms(GtG)، وDP2.1، وVESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B-B
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
صورة خلفية مع إطفاء الإضاءة
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة جانبية
صورة جانبية للشاشة المائلة
صورة علوية
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة مقربة للشعار الخلفي
منظر مقرب للمنافذ

الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) OLED مقاس 27 بوصة
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED بدقة QHD وتردد 540Hz ‏– HD بتردد 720Hz في الوضع المزدوج
  • زمن استجابة 0.02ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • تصميم مريح يشمل الإمالة، والتدوير الجانبي، والتدوير العمودي، وضبط الارتفاع، مع إمكانية التثبيت على الحائط
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تميز حائز على جوائز

صورة لشعار جائزة Digital Trend 2025

Digital Trends 2025

أفضل مجموعة شاشات حسب اختيار القراء، مخصصة للاعبين ومحبي الأداء العالي

صورة لشعار UltraGear™ OLED GX7.

صورة لشعار UltraGear™ OLED GX7.

شاشة ألعاب OLED ترادفية من الجيل الرابع بحجم 27 بوصة وتردد 540Hz، تدعم الوضع المزدوج

شاشة الألعاب LG UltraGear 27GX790B معروضة على منصة مرتفعة مع رسم مسار ضوء عالي السرعة معروض على الشاشة. تُظهر الأرضية عبارة "OLED من الجيل الرابع"، في إشارة إلى جيل شاشة OLED المستخدم في المنتج.

شاشة الألعاب LG UltraGear 27GX790B معروضة على منصة مرتفعة مع رسم مسار ضوء عالي السرعة معروض على الشاشة. تُظهر الأرضية عبارة "OLED من الجيل الرابع"، في إشارة إلى جيل شاشة OLED المستخدم في المنتج.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

رسم ترويجي مركب لتقنية LG OLED يعرض خمسة أقسام: عبارة "ألمع شاشة OLED من LG" مع رسم شعاعي بألوان RGB، و"تجربة بصرية مثالية" مع شخصية رائد فضاء وأيقونات شهادات، ومشهد ألعاب مقسوم مكتوب عليه "وضع مزدوج: QHD 540Hz – HD 720Hz"، ولوحة بتدرج بنفسجي-أزرق تعرض عبارة "VESA DisplayHDR True Black 500"، وانفجار جزيئات ملون مع النص "DCI-P3 99.5%"

رسم ترويجي مركب لتقنية LG OLED يعرض خمسة أقسام: عبارة "ألمع شاشة OLED من LG" مع رسم شعاعي بألوان RGB، و"تجربة بصرية مثالية" مع شخصية رائد فضاء وأيقونات شهادات، ومشهد ألعاب مقسوم مكتوب عليه "وضع مزدوج: QHD 540Hz – HD 720Hz"، ولوحة بتدرج بنفسجي-أزرق تعرض عبارة "VESA DisplayHDR True Black 500"، وانفجار جزيئات ملون مع النص "DCI-P3 99.5%"

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

شاشة OLED من الجيل الرابع الأكثر سطوعًا* من LG

نقدم لكم شاشة الألعاب من LG، والمدعومة بتقنية OLED من الجيل الرابع، وتقنية Tandem RGB الأساسية الثورية – بسطوع أقصى يصل إلى 1500 شمعة لمستوى رؤية أوضح أثناء اللعب، ما يمنحك وضوحًا فائقًا حتى في البيئات الساطعة. في مشاهد الألعاب السريعة أو المضيئة بأشعة الشمس، تسهم زيادة مستوى الإضاءة المتوسطة (APL) وتقليل مستوى الحد من السطوع التلقائي (ABL) في الحفاظ على سطوع مستقر دون التأثير على العناصر البصرية المهمة. بفضل تحقق UL من مستوى Perfect Black ودقة الألوان، إلى جانب VESA DisplayHDR™ True Black 500، توفر تقنية OLED من الجيل التالي تباينًا ووضوحًا يساعدان اللاعبين على التفاعل بشكل أسرع، ورؤية أدق، والانغماس الكامل في كل إطار.

شاشة LG UltraGear 27GX790B موضوعة على مكتب يطل على مشهد مدينة عند غروب الشمس، وتعرض مشهدًا من لعبة خيالية يظهر فيه شخصية مقنّعة تقف وسط جبال مغطاة بالثلوج. يحيط بالشاشة مكبرات صوت ولوحة مفاتيح وساعة وتماثيل صغيرة وكوب

شاشة LG UltraGear 27GX790B موضوعة على مكتب يطل على مشهد مدينة عند غروب الشمس، وتعرض مشهدًا من لعبة خيالية يظهر فيه شخصية مقنّعة تقف وسط جبال مغطاة بالثلوج. يحيط بالشاشة مكبرات صوت ولوحة مفاتيح وساعة وتماثيل صغيرة وكوب

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*اعتبارًا من نوفمبر 2025، من بين جميع طرازات LG التي تستخدم WOLED قبل الجيل الرابع من OLED، يوفر الطراز 27GX790B أعلى درجة سطوع.

لمعان OLED من الجيل التالي

يعمل طراز 27GX790B بتقنية RGB Tandem OLED من الجيل الرابع، ويوفر صورًا أكثر سطوعًا مع طاقة أقل من شاشات OLED من الجيل الثالث السابق - تصل إلى 1500 شمعة من ذروة السطوع. يوفّر الهيكل المتطور المكوّن من 4 طبقات RGB تباينًا أعمق، وتفاصيل أكثر وضوحًا، ودقة ألوان مذهلة. استمتع بظلال أوضح وانغماس عميق واتساق بصري في كل إطار - مصمم للألعاب الجادة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تجربة بصرية مثالية معتمدة من UL، متسقة في كل من الضوء المنخفض والساطع

Perfect black

تتحقق UL من Perfect Black وتوفر مستويات عالية من اللون الأسود لتحسين السطوع والتباين المتصور، سواء كانت الإجواء ساطعة أو مظلمة من حولك.

Perfect color & 100% color fidelity

تضمن ميزة Perfect Color و100% Color Fidelity تعبيرًا لونيًا دقيقًا حتى تحت ظروف الإضاءة المختلفة، من الإضاءة الخافتة إلى البيئات المحيطة الساطعة.

ميزة إعادة الإنتاج المثالية

ميزة إعادة الإنتاج المثالية المعتمدة من UL تضمن عرض محتوى الألعاب بدقة ووفاء على الشاشة، مع الحفاظ على الألوان والتفاصيل كما أرادها المطوّر في كل من البيئات المظلمة والمضيئة. على عكس المقاييس الثابتة القائمة على الصور، تعكس هذه الشهادة دقة إعادة إنتاج المحتوى في العالم الحقيقي.

ثلاث ملصقات اعتماد تسلط الضوء على أداء LG OLED: مستويات اللون الأسود المعتمدة من UL تقل عن 0.24 شمعة حتى 500 لوكس، وثبات لوني بنسبة تتجاوز 99% حتى 500 لوكس بشهادة UL، إلى جانب شهادة Intertek لدقة ألوان بنسبة 100% (100% color fidelity) حتى 500 لوكس بناءً على 125 نمطًا لونيًا.

ثلاث ملصقات اعتماد تسلط الضوء على أداء LG OLED: مستويات اللون الأسود المعتمدة من UL تقل عن 0.24 شمعة حتى 500 لوكس، وثبات لوني بنسبة تتجاوز 99% حتى 500 لوكس بشهادة UL، إلى جانب شهادة Intertek لدقة ألوان بنسبة 100% (100% color fidelity) حتى 500 لوكس بناءً على 125 نمطًا لونيًا.

مقارنة جنبًا إلى جنب بين جودة العرض في شاشات غير WOLED وشاشات WOLED من الجيل الرابع، حيث يظهر على الجانب الأيمن سطوع وألوان ووضوح محسن باستخدام تقنية WOLED من الجيل الرابع. توضع الشاشة على مكتب إلى جانب وحدة تحكم ألعاب ولوحة مفاتيح وسماعة رأس.

مقارنة جنبًا إلى جنب بين جودة العرض في شاشات غير WOLED وشاشات WOLED من الجيل الرابع، حيث يظهر على الجانب الأيمن سطوع وألوان ووضوح محسن باستخدام تقنية WOLED من الجيل الرابع. توضع الشاشة على مكتب إلى جانب وحدة تحكم ألعاب ولوحة مفاتيح وسماعة رأس.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تفاصيل أعمق بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500

استمتع بعمق لا مثيل له وواقعية نابضة بالحياة مع VESA DisplayHDR™ True Black 500، مما يوفر تعبيرًا تفصيليًا باللون الأسود حتى في المشاهد الأكثر ظلمة. بفضل التغطية اللونية DCI-P3 بنسبة 99.5% (قياسية)، تعرض الشاشة الألوان بتفاصيل واقعية تُقارب ما أراده المصمم الأصلي قدر الإمكان.

تفاصيل أعمق بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

كلمة "SPEED" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

كلمة "SPEED" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

720Hz‏ (@HD) – 540Hz‏ (@QHD) وضع مزدوج مع خيارات قابلة للتحديد

مع الوضع المزدوج المعتمد من VESA، استمتع بأعلى أداء من UltraGear مع معدل تحديث يصل إلى 720Hz – وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشاشات. يمكنك التبديل بسلاسة بين QHD 540Hz للحصول على صور مفصلة وHD 720Hz للحصول على حركة فائقة السرعة. اختر معدل التحديث وحجم الشاشة الذي يناسبك من خلال العرض على الشاشة (OSD)، أو بدّل فورًا باستخدام LG Switch لتحصل على تجربة ألعاب مثالية لكل نوع من الألعاب.

رسم بياني يقارن بين مشهدين لألعاب: محارب خيالي بجودة QHD ومعدل تحديث 540 هرتز على اليسار، وسيارة سباق رالي بجودة HD ومعدل 720 هرتز على اليمين. تتداخل المشهدان بشكل طفيف على خلفية ديناميكية بتدرجات زرقاء وحمراء، وتظهر تسميات "540Hz QHD" و"720Hz HD" بجانب كل صورة.

رسم بياني يقارن بين مشهدين لألعاب: محارب خيالي بجودة QHD ومعدل تحديث 540 هرتز على اليسار، وسيارة سباق رالي بجودة HD ومعدل 720 هرتز على اليمين. تتداخل المشهدان بشكل طفيف على خلفية ديناميكية بتدرجات زرقاء وحمراء، وتظهر تسميات "540Hz QHD" و"720Hz HD" بجانب كل صورة.

عرض النطاق الترددي عالي السرعة بواسطة DisplayPort 2.1

يوفر أحدث إصدار من DisplayPort 2.1 على 27GX790B نطاقًا تردديًا من الجيل التالي محسنًا للألعاب فائقة السرعة، مما يدعم الأداء المستقر حتى في معدلات التحديث القصوى. منفذ USB-C، الذي يعمل على توسيع نطاق هذا الاتصال، يدعم مخرجات عرض انسيابية أحادية الكابل ونقل البيانات - وهو مثالي للإعدادات الحديثة التي تتطلب المرونة دون فوضى إضافية. يمكن أن توفر منافذ HDMI 2.1 المزدوجة التوافق السلس مع أحدث وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب، مما يخلق بيئة أداء عالية متكاملة تمامًا عبر الأجهزة.

عرض النطاق الترددي عالي السرعة بواسطة DisplayPort 2.1

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP.

*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.02ms‏ (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

كلمة "TECHNOLOGY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

كلمة "TECHNOLOGY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع

تعمل هذه الشاشة بميزة AMD FreeSync™ Premium Pro وتوافق G-SYNC® المعتمد من NVIDIA وVESA AdaptiveSync™ certification، مما يضمن صورًا خالية من التمزق وناعمة للغاية وزمن استجابة منخفض، مما يوفر دقة وسلاسة ألعاب لا مثيل لها.

مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.

شعارات NVIDIA G-SYNC وVESA AdaptiveSync وAMD FreeSync Premium Pro.

شعارات NVIDIA G-SYNC وVESA AdaptiveSync وAMD FreeSync Premium Pro.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

ClearMR 21000 للحركة السلسة واللعب اللانهائي

بفضل شهادة VESA عبر ClearMR 21000، تلتقط هذه الشاشة حتى أدق تشويش يحدث حول أطراف الأجسام المتحركة، ما يضمن عرض الحركة السريعة بوضوح وتفاصيل دقيقة. كما أنه يتيح لك اتخاذ خطوة أقرب للفوز.

ClearMR 21000 لحركة أكثر وضوحًا ونقاءً

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يعمل Black Stabilizer على تحسين الرؤية في المشاهد المظلمة، والكشف عن التفاصيل المخفية وتحسين الوضوح من أجل تنقل أكثر سلاسة عبر البيئات المظلمة أو تغييرات الضوء المفاجئة.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch

مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.

*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج 27GX790B.

*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.

يتم توصيل سلك سماعة الرأس رباعي الأقطاب بالشاشة.

مكوّن إضافي للاستمتاع
بالتأثيرات الصوتية

استمتع بألعابك أثناء إجراء محادثة صوتية من خلال الاتصال بسهولة باستخدام سماعة رأس رباعية الأقطاب. أيضًا، يمكنك أن تشعر بمزيد من الانغماس مع الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد مع DTS Headphone:X.

*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

أنيقة ومُدمجة

اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع. تم تصميم الحامل النحيف الخالي من الفوضى وآلية الدوران الواسعة لتقليل استخدام مساحة المكتب والتخلص من المساحات الميتة بكفاءة، مع إضافة لمسة أنيقة ومتناسقة لإعدادك.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

-30 ~ 30 درجة

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 21 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم

أيقونة الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

اتجاه عقارب الساعة

شاشة الألعاب LG UltraGear 27GX790B معروضة على مكتب وتعرض مشهد معركة فضائية تظهر فيه مركبة تطلق دفّاعاتها. على الجانب الأيمن، تُبرز لقطتان مقرّبتان تصميم الحامل النحيف وتفاصيل القاعدة الخاصة بالشاشة، مما يؤكد على بصمتها المدمجة وشكلها الأنيق

شاشة الألعاب LG UltraGear 27GX790B معروضة على مكتب وتعرض مشهد معركة فضائية تظهر فيه مركبة تطلق دفّاعاتها. على الجانب الأيمن، تُبرز لقطتان مقرّبتان تصميم الحامل النحيف وتفاصيل القاعدة الخاصة بالشاشة، مما يؤكد على بصمتها المدمجة وشكلها الأنيق

أيقونة منفذ DisplayPort.

منفذ DisplayPort2.1 واحد

مع DSC

أيقونة منفذ USB Type-C.

منفذ USB Type-C واحد (بديل منفذ DP)

أيقونة منفذ HDMI.

منفذا HDMI™ 2.1

أيقونة USB-C.

منفذ USB 3.0 الثاني

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

ضمان لمدة عامين ضد احتراق شاشة الألعاب UltraGear OLED.

ضمان لمدة عامين لشاشة الألعاب UltraGear OLED

عامان من تاريخ الشراء وعلى الأجزاء الداخلية والوظيفية فقط، بما في ذلك لوحة شاشة OLED.

*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • شاشة العرض - المقاس [Inch]

    26.5

  • شاشة العرض - الوضوح

    2560 x 1440

  • شاشة العرض - نوع الشاشة

    OLED

  • شاشة العرض - الأبعاد

    16:9

  • شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    335 شمعة/متر مربع

  • شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]

    540

  • شاشة العرض - وقت الاستجابة

    0.02ms(CIE1976)

  • ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض

    الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل

كل المواصفات

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    2026

ميكانيكيا

  • تعديل شاشة العرض

    الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل

  • جدار بطاولة متحركةmm

    100 × 100

طَاقَة

  • مدخل الطاقة

    100 ~ 240 فولت، (50‏/60Hz)

  • النوع

    مصدر طاقة الخارجي (مُحوِّل)

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة(DC Off)

    أقل من 0.3 واط

شاشة العرض

  • الأبعاد

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x‏ 0.2292 مم

  • عمق الالوان (عدد الالوان)

    1.07 مليار

  • تسلسل الألوان (Min.)

    تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية 94% (CIE1976)

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • معدل التباين (Min.)

    1200000:1

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    335 شمعة/متر مربع

  • معدل التباين (Typ.)

    1500000:1

  • نوع الشاشة

    OLED

  • معدل التحديث (Max.) [Hz]

    540

  • الوضوح

    2560 x 1440

  • وقت الاستجابة

    0.02ms(CIE1976)

  • المقاس [cm]

    67.3

  • المقاس [Inch]

    26.5

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178º (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178º (الجانب العلوي/السفلي)

  • الاضاءة (Min.) [cd/m²]

    300 شمعة/م²

الأبعاد والأوزان

  • قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

    790 x 182 x 496

  • الوزن مع الحامل [kg]

    6.8

  • قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

    605.2 x 351.0 x 51.2

  • قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

    605.2 × 527.6 × 220 (أعلى)/605.2 × 397.6 × 220 (أسفل)

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    9.8

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    4.3

سمات

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • VRR

    نعم

  • مفتاح تعريف المستخدم

    نعم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • نمط القراءة

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™

    G-Sync Compatible

  • تكنولوجيا Nano IPS

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • HW معايرة

    معايرة الأجهزة جاهزة

  • HDR Effect

    نعم

  • HDR 10

    نعم

  • FPS Counter

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • ضعف الالوان

    نعم

  • معايرة اللون بالمصنع

    نعم

  • تبديل المدخل التلقائي

    نعم

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Dynamic Action Sync

    نعم

اكسسوارات

  • مدخل الديسبلاي

    نعم (إصدار 2.1)

  • HDMI

    نعم (إصدار 2.1)

الاتصال

  • USB-C (نقل البيانات)

    نعم

  • USB Upstream Port

    نعم (عبر USB-C)

  • USB مخارج

    نعم (2 لكل وحدة/ver3.0)

  • DisplayPort

    نعم (1 في كل جهاز)

  • USB-C

    نعم

  • مخرج سماعات الرأس

    رباعي الأقطاب (الصوت+الميكروفون)

  • HDMI

    نعم (2 لكل جهاز)

  • DP اصدار

    2.1

SW طلب

  • تحكم مزدوج

    نعم

  • LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

    نعم

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