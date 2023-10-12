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شاشة UltraWide™‎ منحنية بنسبة عرض إلى ارتفاع 21‏:9 ودقة QHD ‏(3440 × 1440) مقاس 34 بوصة

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة UltraWide™‎ منحنية بنسبة عرض إلى ارتفاع 21‏:9 ودقة QHD ‏(3440 × 1440) مقاس 34 بوصة

34WQ75C-B

شاشة UltraWide™‎ منحنية بنسبة عرض إلى ارتفاع 21‏:9 ودقة QHD ‏(3440 × 1440) مقاس 34 بوصة

front view
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

34.14

الوضوح

3440 x 1440

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

21:9

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

الانحناء

3800R

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraWide

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

150W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

60W

النوع

طاقة داخلية

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

21:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

الانحناء

3800R

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2325 x 0.2325

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3440 x 1440

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

86.705

المقاس [Inch]

34.14

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

969.0 x 498 x 171

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

816.7 x 364.4 x 83.6

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

816.7 x 569.7 x 260.0(↑) 816.7 x 459.7 x 260.0(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

11.1

الوزن بدون الحامل [kg]

6.7

الوزن مع الحامل [kg]

8.6

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

اخرى (خصائص)

KVM داخلي

PBP

2PBP

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

7W x 2

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

حامل الكيابل

USB-C

نعم

الاتصال

KVM داخلي

نعم

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

LAN (RJ-45)

نعم

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3440 x 1440 @ 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0, 2ea/ver2.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

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