تتميز شاشة العرض الانسيابية هذه بإطار نحيف على ثلاثة جوانب، دون أي مشتتات نتيجة الصور الدقيقة والواقعية للغاية في حين يتكامل مكبرا الصوت الاستريو بقدرة 10 واط المزودان بتقنية تقنية MaxxAudio®‎ مع التجربة الرائعة التي تغمر جميع حواسك.