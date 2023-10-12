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شاشة بتقنية HDR™ 400 من منظمة VESA
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
Black Stabilizer
متوافق مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC
تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro
تخطى تعدد المهام
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*بالنسبة إلى بعض طرازات Mac المزودة ببطاقة رسومات Intel، تكون الدقة القصوى غير مدعومة عند التوصيل عبر منفذ USB-C.
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*لا تتضمن عبوة الشاشة الحوامل والدعامات اللازمة للتركيب الرأسي، ويلزم شراؤها بشكل منفصل.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة
تحاكي الصورة وحدة التحكم المزدوجة من خلال منظر يوضح توصيل الشاشة بجهازي كمبيوتر، أحدها محمول والآخر مكتبي. تستعرض شاشة العرض شاشة كل جهاز من الأجهزة على حدة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون
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*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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سهولة الاتصال
يسمح منفذ USB™ من النوع ج بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تجربة ألعاب غامرة
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*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
تحاكي الصورة اليسرى الوضع الذي لا تُستخدم فيه تقنيتا NVIDIA® G-SYNC® و AMD FreeSync™ Premium Pro. تحاكي الصورة اليمنى المشهد الذي يتضمن أدنى حد من تقطيع الصورة وتلعثم الصوت بفضل استخدام تقنيتي NVIDIA® G-SYNC® و AMD FreeSync™ Premium Pro.
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كن أنيقًا وتمتع براحة أكبر
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