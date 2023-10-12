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مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشات UltraWide™ المنحنية من إل جي
الشاشة

IPS
قياس 34 بوصة بدقة QHD‏ (3440 × 1440)

الألوان

sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)
معيار HDR10

 

التصميم

تصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب
الإمالة - بزاوية 5~20 درجة

دقة ألوان فائقة وزاوية عرض واسعة

دقة ألوان فائقة وزاوية عرض واسعة

تدعم شاشة IPS من LG طيفًا واسعًا من الألوان، وتدرج لوني sRGB بتغطية ألوان بنسبة 99%، كما تقدم ألوان مذهلة وسطوع فائق بفضل دعم نطاق HDR10.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة IPS

تعرض شاشة IPS من LG دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

sRGB 99%

يُعد طيف sRGB بتغطية ألوان %99 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة فائقة.

HDR10

  • يدعم النطاق الديناميكي العالي (HDR10) مستويات محددة من اللون والسطوع.

     

شاشة عرض UltraWide™‎ بدقة QHD ونسبة أبعاد 21:9

 

شاهد أكثر، أنجز أكثر

تُعد شاشة UltraWide™‎ بدقة QHD (دقة 3440×1440، نسبة أبعاد 21:9) مثالية لإنجاز المهام؛ إذ يمكنها عرض برامج متنوعة في آنٍ واحد.

يوضح الرسم المتحرك إمكانية عرض محتويات أكثر على شاشة واحدة في الوقت نفسه بفضل العرض بنسبة الأبعاد 21:9.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاهد أكثر، أنجز أكثر
التحكم على الشاشة

تحكم بنقرات قليلة

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم الشاشة أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس.
تحكم بنقرات قليلة تنزيل

*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، اضغط على زر DOWNLOAD (تنزيل).
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*قد لا تعمل المزايا المتاحة على نحو سليم اعتمادًا على إعدادات الكمبيوتر المستخدم.

حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون

يعرض &quot;وضع القراءة&quot; شاشة بدرجة حرارة ألوان مماثلة لألوان الورق المطبوع، مما يهيئ وضعًا مثاليًا للقراءة.

تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة، مما يساعد على الحد من إجهاد العين. وتوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

وضع القارئ Reader

 

يعرض "وضع القراءة" شاشة بدرجة حرارة ألوان مماثلة لألوان الورق

المطبوع، مما يهيئ وضعًا مثاليًا للقراءة.

الوقاية من الاهتزاز

 

تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة، مما يساعد على الحد من إجهاد العين. وتوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزات المذكورة أعلاه وفقًا للظروف الحالية للاستخدام الفعلي.

استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة

  • DAS

  • الشاشة التقليدية

 

مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم

 

قلل من معدل تأخر الإدخال عبر مزامنة الإجراء الديناميكي (Dynamic Action Sync) حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

*يوضح الشكل التقليدي طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • تشغيل

  • إيقاف

Black Stabilizer

اهجم أولاً في الظلام

 

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم مريح

 

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف فعليًا من ثلاثة جوانب.

صورة توضيحية لتصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب

شاشة عديمة الحواف واقعاً من 3 جوانب

صورة توضيحية لوضع الإمالة

مائل

حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف فعليًا من ثلاثة جوانب.

تنزيل الأدلة والبرامج

 

تفضل بتنزيل أدلة المنتج وبرامجه لأجل منتجاتك.

تنزيل أدلة الاستخدام

تنزيل_أدلة_الاستخدام تنزيل_البرامج

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