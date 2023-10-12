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الشروط والاحكام

هذا العرض ساري من 16 نوفمبر 2023 حتى الأربعاء 9 ديسمبر 2023 أو حتى نفاد الكمية.

• هذا العرض حصري لحاملي بطاقات بنك البلاد الائتمانية ومدى.

• يحصل العميل على خصم إضافي قدره 10% على منتجات أجهزة التلفزيون والترفيه المنزلي المدرجة بالإضافة إلى أي عروض أو تخفيضات جارية.

• لا يوجد حد أقصى للمبلغ المشمول بالخصم.

• هذا العرض ساري فقط على موقع lg.com/sa.

• هذا العرض ساري فقط على وسائل الدفع المتاحة على الموقع الالكتروني مثل مدى وفيزا وتمارا.

• هذا العرض ساري فقط على المنتجات المتاحة للبيع على الموقع..

• تكون المنتجات المشمولة في العرض متاحة بناءً على التوافر.

• نظرًا لتوقع زيادة الطلبات، قد يحدث بعض التأخير في التسليم (يرجى الرجوع إلى تاريخ التسليم المقدر على صفحات المنتج).

• لدى إل جي الحق في إلغاء أي طلب بدون إشعار مسبق في حالة عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام أو لأي من الأسباب التالية:

 

إدخال عنوان تسليم خاطئ أو بيانات اتصال خاطئة من قبل العميل، أو عدم توفُّر وسيلة للتواصل مع العميل.

• يجب استخدام رمز الخصم BILAD10 للحصول على الخصم.

• بتقديم العرض، يشير العميل إلى موافقته على الالتزام بهذه الشروط والأحكام الخاصة المحكمة لهذا العرض فقط. ستستمر شروط وأحكام إل جي العامة في السريان ما لم تتعارض مع هذه الشروط الخاصة.

• تحتفظ إل جي بالحق في تعليق أو إلغاء أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو خلال فترة الصلاحية.

• إل جي غير مسؤولة عن أي خسارة تتعلق بهذا العرض بأي شكل من الأشكال.

• إل جي لن تكون مسؤولة عن أي مطالبات بموجب هذا العرض أيضًا.

 

هذه الشروط والأحكام الخاصة وتعديلاتها من وقت لآخر يجب أن تخضع لقوانين المملكة العربية السعودية وتخضع بشكل حصري لاختصاص محاكمها.