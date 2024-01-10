شروط وأحكام عروض يوم التأسيس

· عروض يوم التأسيس

فترة العرض: من 18 فبراير 2024 إلى 29 فبراير 2024

· العرض الترويجي: : خلال فترة الترويج، اشترِ أي منتجات مؤهلة متاحة على موقع إل جي.

· الترويج: خلال فترة الترويج، اشترِ أي منتجات مؤهلة متاحة على موقع إل جي.

شروط وأحكام العرض الترويجي (عروض يوم التأسيس)

· يسري هذا العرض الترويجي على lg.com فقط وللمقيمين في المملكة العربية السعودية (العملاء).

· يسري هذا العرض فقط على طرق الدفع المتاحة على lg.com، وهي مدى، فيزا، تمارا.

· يسري العرض فقط على المنتجات المتاحة للبيع على Lg.com.

· نظرًا لتوقع زيادة الطلبات، قد تحدث بعض التأخيرات في التسليم (يرجى الرجوع إلى تاريخ التسليم المتوقع على صفحات المنتج).

· لدى إل جي الحق في إلغاء أي طلب دون إشعار مسبق في حال عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام أو نتيجة لأي من الأسباب التالية:

· إدخال عنوان تسليم خاطئ أو تفاصيل اتصال غير صحيحة من قبل العميل، أو عدم القدرة على الوصول للعميل عند محاولة الاتصال به.

· عند الاستفادة من اي من العروض، يشير العميل إلى موافقته على الالتزام بهذه الشروط والأحكام الخاصة التي تحكم هذا العرض فقط. ستظل الشروط والأحكام العامة الخاصة بإل جي سارية ما لم تتعارض مع هذه الشروط الخاصة.

· تحتفظ إل جي بحق تعليق، أو إلغاء، أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت قبل أو خلال فترة الصلاحية.

· لن تكون إل جي مسؤولة عن أي خسارة تكون بأي شكل من الأشكال للعميل قد تكون متعلقة بهذا العرض.

· لن تكون إل جي مسؤولة عن أي مطالبات بموجب هذا العرض أيضًا.

· يسري هذه الشروط والأحكام الخاصة وتعديلاتها من وقت لآخر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية وتخضع حصرًا لاختصاص محكمتها.

· لايتم بيع المكيفات و المنقيات الهوائية عبر الموقع الالكتروني ل إل جي

· لا ينطبق هذا العرض على المكيفات والمنقيات الهوائية ل إل جي