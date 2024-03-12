الشروط والأحكام

عرض إل جي Life’s Cool – ARTCOOL

فترة العرض: 27 يونيو 2024 إلى 31 أغسطس 2024

الجائزة: 10 مكيفات ARTCOOL مجانية للمشاركين في عرض "Life's Cool" عبر الإنترنت خلال فترة العرض الترويجي

شروط وأحكام العروض الترويجية

· هذا العرض متاح للمقيمين في المملكة العربية السعودية ("العميل (العملاء)").

· من خلال المشاركة في هذا العرض الترويجي، يضمن كل عميل ويوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. بالنسبة للعميل الذي لم يبلغ بعد 18 عاما (اعتبارا من 1 يونيو 2024)، يضمن والد / الوصي على العميل ويوافق على أن العميل بما في ذلك والديه / الوصي عليه ملزم بشكل لا رجعة فيه بهذه الشروط والأحكام. جميع القواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن إل جي إلكترونيكس السعودية. المحدودة ("LG") من وقت لآخر تعتبر مدمجة في هذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام").

· يجب الحصول على الهدية في أو قبل 30 سبتمبر 2024.

· ينصح العملاء بمراجعة www.lg.com/sa ("موقع LG الإلكتروني") للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بتوافر الهدايا لاستلامها. في حالة إستلام الجوائز بالكامل، سيتم نشر إشعار على موقع LG الإلكتروني لإخطار العملاء بأن الجوائز قد تم إستلامها بالكامل.

· تحتفظ إل جي بالحق في رفض أي عملية تسليم الجوائز في الحالات التالية: (أ) إذا اعتقدت إل جي بشكل معقول وفقا لتقديرها الخاص أن الإستلام لا يتوافق مع هذه الشروط والأحكام؛ (ب) تم التقديم لإستلام الجائزة بعد فترة الإستلام؛ (ج) لم يتم تقديم أي من مستندات الإستلام كما هو مذكور في الشروط والأحكام إلى LG؛ أو (د) إذا اشتبهت LG بشكل معقول في أن أيا من مستندات احتيالية بأي شكل من الأشكال.

· من خلال المشاركة والتسجيل في إل جي، يوافق كل عميل على قيام إل جي بجمع بياناته الشخصية واستخدامها ومعالجتها والإفصاح عنها لأغراض تنظيم وإجراء وإدارة هذا الاستطلاع من إل جي، وفقا لهذه الشروط والأحكام وسياسة خصوصية إل جي (http://www.lg.com/sa/privacy). يوافق كل عميل أيضا على استخدام LG لبياناته الشخصية لأنشطة تسويقية وترويجية أخرى قد تنظمها LG من وقت لآخر ووفقا لسياسة خصوصية LG.

· يقر كل عميل ويضمن أن أي بيانات شخصية يقدمها إلى إل جي صحيحة ودقيقة.

· تخضع هذه الشروط والأحكام لقانون المملكة العربية السعودية ويخضع تفسيرها وتطبيقها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية