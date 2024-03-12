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الشروط والأحكام
- تسري هذه الشروط والأحكام بعرض الطلب المسبق لمجموعة تلفزيونات LG الجديدة المتاحة للعملاء عند الشراء خلال الفترة ما بين 5 مايو 2024 حتى 18 مايو 2024، أو حتى نفاذ المخزون، أيهما أسبق) "فترة السريان"(.
- يشتمل العرض على هدايا لكل جهاز يتم شراؤه كالتالي:
- عند الطلب المسبق لتلفاز 97G4 احصل على شاشة 55C3 وساوند بار SC95QR مجاني فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز 83G4 واحصل على شاشة 55C3 فقط المحددة.
- أعند الطلب المسبق لتلفاز 77G4 واحصل على شاشة 55C3 فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز 65G4 واحصل على شاشة UR9165 فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز C483 واحصل على شاشة UR9165 فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز C477 واحصل على شاشة UR9165 فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز C465 واحصل على ساوند بار SC9S فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز 55C4 واحصل على ساوند بار SC9S فقط المحددة.
- عند الطلب المسبق لتلفاز C448 واحصل على ساوند بار SC9S فقط المحددة.
- عروض خاصة تختلف من منتج الى اخر على حسب الجهاز المحدد.
- يبدأ شحن التلفزيونات للعملاء المشاركين خلال شهر جون، ولكن على حسب توفر المنتج وقد يحصل بعض التأخير خلال التوصيل لأسباب خارجة عن إرادتنا.
- اشتراك شاهد لمدة تصل حتى 12 شهر عند الطلب المسبق.
- اشتراك Apple Music لمدة تصل حتى 3 أشهر عند الطلب المسبق.
- تطبيق شروط واحكام شركة ال جي العامة.