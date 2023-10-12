شروط وأحكام

حملة تسويق هدية مكنسة ال جي الكهربائية (باللون الأسود)

فترة الحملة:

تبدأ فترة الحملة التسويقية من 06 ديسمبر إلى 23 ديسمبر 2023 ("فترة الحملة التسويقية").

تفاصيل الحملة التسويقية:

سجل في موقع LG.com للحصول على فرصة لربح مكنسة ال جي الكهربائية (اللون الأسود) خلال فترة الحملة الممتدة لمدة أسبوعين والتوصيل قبل 31 ديسمبر.

الأهلية:

-هذه الحملة موجهة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ("المشاركون").

-يجب أن يكون المشاركون على الأقل 18 عامًا في وقت التسجيل. يضمن ويوافق والد/ وصي العميل بأن العميل بما في ذلك والد/ وصيه سوف يكون ملتزمًا بشكل لا رجعة فيه بهذه الشروط والأحكام. ستعتبر كل القواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن شركة إل جي إلكترونيكس السعودية المحدودة ("إل جي") من وقت لآخر مدمجة في هذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام").

-لا يحق لموظفي إل جي أو أي منافذها ذات الصلة، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، المشاركة في الحملة.

-تحتفظ إل جي بالحق في استبدال أي هدية بعنصر ذي قيمة مماثلة أو أخرى دون إشعار مسبق.

-لن تكون إل جي مسؤولة عن أي هدايا مفقودة أو تالفة أو مسروقة.

-تحتفظ إل جي بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام دون إشعار مسبق. المعلومات المذكورة هنا صحيحة في وقت الطباعة أو النشر. يرجى التحقق في المتجر أو موقع إل جي للحصول على أحدث المعلومات.

الجائزة:

-الجائزة لهذه الحملة هي مكنسة من طراز LG (AK9-PRO)،باستثناء القطعة المنفصلة (شاحن المكنسة).

-الجائزة غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها بنقود أو أي بديل آخر.

المشاركة:

-للدخول في السحب، يجب على المشاركين التسجيل على موقع إل جي والاشتراك في النشرة البريدية خلال فترة الحملة.

-سيكون المشاركون الجدد الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الحملة مؤهلين فقط للدخول في السحب.

اختيار الفائز:

-سيتم اختيار الفائز عشوائيًا من بين المشاركين المؤهلين.

-سيتم الإعلان عن الفائز في 24 ديسمبر 2023 على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لـ إل جي.

-العرض سارٍ فقط للعملاء الذين قاموا بالتسجيل في LG.com خلال فترة الحملة.

-سيتم التواصل مع الفائز عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المقدمين أثناء التسجيل. إذا لم يستجب الفائز خلال 48 ساعة، سيتم اختيار فائز جديد.

البيانات الشخصية:

-من خلال المشاركة في الحملة، يوافق المشاركون على جمع واستخدام ومعالجة والكشف عن بياناتهم الشخصية من قبل إل جي لأغراض تنظيم وإجراء وإدارة السحب.

-سيتم التعامل مع بيانات المشاركين الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية لإل جي.

الشروط العامة:

-تحتفظ إل جي بالحق في تعديل أو تعليق أو إلغاء الحملة في أي وقت دون إشعار مسبق.

-قرار إل جي بشأن اختيار الفائز وأي أمر آخر يتعلق بالحملة هو نهائي.

-يتحمل المشاركون مسؤولية توفير معلومات دقيقة ومحدثة أثناء التسجيل.

-لا يتحمل إل جي أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة ناتجة عن المشاركة في الحملة أو استخدام الجائزة.

-تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم السعودية فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ عن الحملة.