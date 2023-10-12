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ما هو تلفزيون QNED المناسب لك؟
استكشف مجموعة تلفزيونات QNED Mini LED الكاملة من إل جي واعثر على الطراز المناسب لك. يأتي تلفزيون Mini LED الجديد المصمم بخبرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والمواصفات، جميعها تتميز بشاشة Quantum Dot NanoCell المتقدمة.
QNED90: ذروة تلفزيون 4K QNED Mini LED.
يعد تلفزيون 4K QNED Mini LED جهاز مثالي إذا كنت ترغب في الحصول على تلفزيون مذهل بدقة 4K لمشاهدة الأفلام والأحداث الرياضية بالإضافة إلى ممارسة الألعاب. تبدو الشاشة المبتكرة مذهلة بغض النظر عن حجمها، بينما تجعلك AMD FreeSyncTM Premium وVRR وأحدث مواصفات HDMI 2.1 على اطلاع بأحدث الألعاب.
وسع للعثور على التلفزيون المناسب.
*قد تختلف ميزة الضغطة السحرية باختلاف المنطقة أو الدولة.
*منافذ عرض النطاق الترددي HDMI 2.1 و HDMI 2.0.