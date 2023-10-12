يلبي الحجم النهائي الأداء الرائع لتلفزيون 8K QNED Mini LED المتطور. سواء كنت من عشاق السينما أو الرياضة أو الألعاب، وكنت تبحث عن تجربة LCD من الدرجة الأولى، فهذا هو التلفزيون المناسب لك.

