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ما هو تلفزيون QNED المناسب لك؟

استكشف مجموعة تلفزيونات QNED Mini LED الكاملة من إل جي واعثر على الطراز المناسب لك. يأتي تلفزيون Mini LED الجديد المصمم بخبرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والمواصفات، جميعها تتميز بشاشة Quantum Dot NanoCell المتقدمة.

 

QNED99: يعد تلفزيون QNED Mini LED الأفضل في فئته بدقة 8K.

يلبي الحجم النهائي الأداء الرائع لتلفزيون 8K QNED Mini LED المتطور. سواء كنت من عشاق السينما أو الرياضة أو الألعاب، وكنت تبحث عن تجربة LCD من الدرجة الأولى، فهذا هو التلفزيون المناسب لك.

 

QNED90: ذروة تلفزيون 4K QNED Mini LED.

يعد تلفزيون 4K QNED Mini LED جهاز مثالي إذا كنت ترغب في الحصول على تلفزيون مذهل بدقة 4K لمشاهدة الأفلام والأحداث الرياضية بالإضافة إلى ممارسة الألعاب. تبدو الشاشة المبتكرة مذهلة بغض النظر عن حجمها، بينما تجعلك AMD FreeSyncTM Premium وVRR وأحدث مواصفات HDMI 2.1 على اطلاع بأحدث الألعاب.

 

وسع للعثور على التلفزيون المناسب.

Table Caption
الميزات QNED90 QNED99
تلفزيون QNED90 مع صورة مقربة لمجموعة من البتلات الزاهية صفراء اللون مع ظهور شعار 8K على الشاشة.
ذروة تلفزيون 4K QNED Mini LED
تلفزيون QNED99 مع صورة مقربة لمجموعة من البتلات الزاهية متعددة الألوان مع ظهور شعار 8K على الشاشة.
يعد تلفزيون 8K QNED Mini LED الأفضل في فئته.
الشاشة 8K (7680x4320) 86 / 75 بوصة 4K (3840x2160) 75 بوصة
الصوت 4.2ch / 60W 4.2ch / 60W
الحامل حامل التثبيت على الجدار اختياري حامل التثبيت على الجدار اختياري
المعالج الجيل الرابع من معالجات α9 8K التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي الجيل الرابع من معالجات α7 4K التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي
المعالجة صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي، صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي صورة، صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
اللون ألوان نانو احترافية/نطاق الألوان ألوان نانو احترافية/نطاق الألوان
HDR دولبي فيجن أي كيو/ HDR10 Pro / HLG دولبي فيجن أي كيو/ HDR10 Pro / HLG
ميزات HDMI ALLM / eARC ALLM / eARC
الألعاب مدير الألعاب/لوحة التحكم/HGiG AMD FreeSync™/ مدير الألعاب/لوحة التحكم/HGiG
ذكي مساعد جوجل، اليكسا، ايربلاي مساعد جوجل، اليكسا، ايربلاي
التحكم الصوتي التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين جهاز التحكم عن بعد
المنصة ضغطة webOS 6.0 السحرية webOS 6.0
أماكن الشراء أماكن الشراء

*قد تختلف ميزة الضغطة السحرية باختلاف المنطقة أو الدولة.

*منافذ عرض النطاق الترددي HDMI 2.1 و HDMI 2.0.

تلفزيون QNED Mini LED من إل جي مثبت على جدار رمادي. تعرض الشاشة لقطة مقرّبة لأوراق نباتات كبيرة بألوان مختلفة تشمل الأخضر والأزرق والأحمر.

ثورة تلفزيون LCD.

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مشهد بزاوية واسعة لأحد ملاعب كرة القدم مع ظهور الجمهور يشغل كامل الحيز خلال سير أحداث المباراة.

أفلام رائعة لم يسبق لها مثيل.

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لقطة مقرّبة لشخصية لعبة الخيال العلمي sci-fi ترتدي خوذة بملامح دائرية.

ألعاب رائعة لم يسبق لها مثيل.

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مشهد لحيز صخري مع كوكب كبير يظهر بالزاوية اليمنى العلوية للشاشة.

رياضات رائعة لم يسبق لها مثيل.

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تلفزيون QNED MiniLED من إل جي على خلفية فاتحة مع ظهور صورة مقربة لمجموعة من البتلات الزاهية متعددة الألوان على الشاشة.

تصميم رائع لم يسبق له مثيل.

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صورة لشجرة كبيرة مضاءة بضوء وردي على خلفية مظلمة مليئة بالنجوم. تأطير الشجرة بواسطة حواف التلفزيون مما يشير إلى واقعية صور OLED.

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