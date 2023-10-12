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C182EC
ال جي مكيف شباك مبادرة 18700 وحدة بارد فقط ، كمبروسور استوائي ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، ضجيج منخفض، لون أبيض 220 فولت ، 60 هرتز
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
التبريد
-
رباعي الاتجاهات
-
نعم
-
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)
-
تلقائي
-
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
-
يدوي
الفلتر
-
الفلتر المسبق
-
قياسي
عام
-
سعة التبريد القصوى (واط)
-
5490
-
نوع المنتج
-
660 × 428 × 770
-
عرض المنتج
-
55
-
تصنيف جهد الإدخال (هرتز)
-
121.3
-
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
-
230/60
-
نوع المبرد
-
R410a
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