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ال جي مكيف شباك مبادرة 18700 وحدة بارد فقط ، كمبروسور استوائي ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، ضجيج منخفض، لون أبيض 220 فولت ، 60 هرتز

المواصفات

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ال جي مكيف شباك مبادرة 18700 وحدة بارد فقط ، كمبروسور استوائي ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، ضجيج منخفض، لون أبيض 220 فولت ، 60 هرتز

C182EC

ال جي مكيف شباك مبادرة 18700 وحدة بارد فقط ، كمبروسور استوائي ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، ضجيج منخفض، لون أبيض 220 فولت ، 60 هرتز

C182EC

الملخص

طباعة

الأبعاد

C182EC
السعة
18.7BTU
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
770x428x660
التكنولوجيا الرئيسية
أقصى تبريد
ميزة إضافية
تشغيل هادئ

كل المواصفات

التبريد

رباعي الاتجاهات

نعم

التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)

تلقائي

التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)

يدوي

الفلتر

الفلتر المسبق

قياسي

عام

سعة التبريد القصوى (واط)

5490

نوع المنتج

660 × 428 × 770

عرض المنتج

55

تصنيف جهد الإدخال (هرتز)

121.3

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

230/60

نوع المبرد

R410a

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