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24K BTU DUALCOOL™ AI Air

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

24K BTU DUALCOOL™ AI Air

24K BTU DUALCOOL™ AI Air

AF242C0
  • Front view of the LG 22,300 BTU DUALCOOL™ AI Air Single Split Air Conditioner {Sales Model Code}
  • Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
  • Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
  • Front view of an LG air conditioner with the lower vanes slightly open
  • Angled right-side view of an LG wall-mounted air conditioner with the lower vanes closed.
  • Modern living room with LG air conditioner on the wall
  • Angled view of an LG air conditioner installed in a modern interior
  • Angled right-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open and the temperature display showing 18°C
  • Top angled view of an LG wall-mounted air conditioner with the top cover open, revealing internal vents and components.
  • Close-up view of the lower corner of an LG air conditioner
  • Angled left-side view of an LG air conditioner with the lower vane closed
  • Angled left-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open
  • Top angled view of an LG air conditioner with the top cover open
  • Angled view of an LG air conditioner with the lower vane fully closed
  • Angled right-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open
Front view of the LG 22,300 BTU DUALCOOL™ AI Air Single Split Air Conditioner {Sales Model Code}
Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
Front view of an LG air conditioner with the lower vanes slightly open
Angled right-side view of an LG wall-mounted air conditioner with the lower vanes closed.
Modern living room with LG air conditioner on the wall
Angled view of an LG air conditioner installed in a modern interior
Angled right-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open and the temperature display showing 18°C
Top angled view of an LG wall-mounted air conditioner with the top cover open, revealing internal vents and components.
Close-up view of the lower corner of an LG air conditioner
Angled left-side view of an LG air conditioner with the lower vane closed
Angled left-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open
Top angled view of an LG air conditioner with the top cover open
Angled view of an LG air conditioner with the lower vane fully closed
Angled right-side view of an LG air conditioner with the lower vane fully open

الميزات الرئيسية

  • تقنية AI Air مع مستشعر الرادار
  • هواء ناعم
  • DUAL Vane
  • +Auto Clean
المزيد
AI Air DUAL Vane التحكم الاستباقي في الطاقة (CTA3) Auto Clean+(CTA4)

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

رسم متحرك لمكيف هواء LG يوضح وظيفة AI Air، مع ضبط تدفق الهواء تلقائيًا لراحة المستخدم.

AI Air

صورة متحركة لمكيف هواء LG تعرض وظيفة Dual Vane للتحكم الدقيق في تدفق الهواء.

DUAL Vane

رسم متحرك يوضح وظيفة kW Manager في مكيف هواء LG على هاتف ذكي للتحكم في استهلاك الطاقة.

التحكم الاستباقي في الطاقة

رسم توضيحي للمبادل الحراري في مكيف الهواء مع تقنية Auto Clean+ لتحسين تدفق الهواء وإزالة الرطوبة.

Auto Clean+

AI Air

استمتع بتجربة التبريد الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)

تقنية AI Air‏1 تتتبع موقعك وتفحص درجة الحرارة وتضبط تدفق الهواء لضمان بيئة مريحة لك.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

AI Air

يوفر لك الذكاء الاصطناعي الراحة المصممة خصيصًا لك

قم بتعيين موقعك في ™LG ThinQ، وسيتحقق AI Air1 من درجة الحرارة الداخلية لضبط تدفق الهواء للحصول على الراحة المثالية.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

هواء ناعم

نسيم لطيف معدّل حسب احتياجاتك

ميزة الهواء الناعم Soft Air2 تتحول إلى تدفق الهواء غير المباشر عند الوصول إلى درجة الحرارة المثالية، مما يمنحك الراحة وليس البرودة الشديدة.

DUAL Vane

اتجاه تدفق هواء مثالي، راحة في أي درجة حرارة

تعمل ميزة DUAL Vane على نشر تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع3، لتوفير الراحة المثالية في أي موسم.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

توزيع هواء يغطي مسافة أوسع

يصل الهواء البارد إليك حتى من جميع أنحاء الغرفة بفضل الوصول إلى 22 مترًا، وهو ما يزيد بنسبة 22% عما4) تقدمه الطرازات السابقة.

تبريد أسرع

ترسل DUAL Vane هواءً باردًا لأعلى لتبرد بسرعة أكبر3) بنسبة 23% دون الشعور بالجفاف.

وضع الطاقة

تبريد عالي الأداء بدون توقف

وبفضل وضع الطاقة5) مع التأرجح التلقائي، يمكنك الاستمتاع بأداء التبريد بدون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.

رجل وامرأة يستمتعان بالنسيم البارد تحت مكيف هواء مضبوط على 16 درجة

أيقونة مميزة بـ 16 درجة

درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية

التعبير عن تأرجح الرياح لأعلى ولأسفل

تأرجح تلقائي لتوسيع تدفق الهواء

أيقونة اللانهاية

وضع الطاقة الذي يشير إلى التشغيل بدون توقف

تحكم مريح في الرطوبة

استمتع بالراحة مع الرطوبة المريحة

لا رطوبة زائدة، ولا جفاف مزعج — فقط هواء متوازن ومثالي. ميزة التحكم المريح في الرطوبة6) تساعد في الحفاظ على مستوى الرطوبة المريح لدرجة الحرارة المفضلة لديك.

مكيف هواء LG المزود بميزة التحكم المريح في الرطوبة يضبط تدفق الهواء، ويعمل بقوة عند نسبة رطوبة 80% ويخفضها إلى 60%.
ينام الأشخاص نومًا هانئًا مع مكيف الهواء LG الذي يتميز بمؤقت للنوم بالإضافة إلى التبريد المخصص أثناء الليل.

مؤقت النوم (Sleep Timer+)

وضع نوم مخصص بناءً على روتينك

يتعرف Sleep Timer+‏7) على تفضيلات الحرارة وتدفق الهواء لوضع نوم مخصص، مما يضمن لك قضاء ليالٍ مريحة.

مكيف الهواء LG المزود بميزة AI kW Manager يرسل تنبيهات عبر تطبيق LG ThinQ عند الوصول إلى حد أقصى للطاقة يحدده المستخدم.

AI kW Manager

توفير الطاقة بشكل استباقي بين يديك

تولَّ مسؤولية التبريد واستخدام الطاقة من خلال التحكم الاستباقي، ووضع حدود ممكنة لاستهلاك الطاقة8

مكيف الهواء من LG المزود بخاصية اكتشاف فتح النافذة يحد من التشغيل عند فتح النافذة للتهوية لتوفير الطاقة.

اكتشاف فتح النافذة

تجنب فقدان الطاقة حتى أثناء التهوية

حافظ على تشغيل مكيف الهواء حتى عند تدوير الهواء في منزلك باستخدام مكيف يدخل وضع توفير الطاقة عندما تكون النوافذ مفتوحة9

+Auto Clean

يجفف المبادل الحراري تلقائيًا بعد الاستخدام

ينشط Auto Clean+‏10 بعد استخدام مكيف الهواء، مما يؤدي إلى نفخ الهواء لإزالة الرطوبة. يعمل لمدة تصل إلى 20 دقيقة، مع ضبط مستوى الصوت لتجفيف أسرع أو تشغيل أكثر هدوءًا.

رسم توضيحي للمبادل الحراري في مكيف الهواء مع تقنية Auto Clean+ لتحسين تدفق الهواء وإزالة الرطوبة.

Pre-Filter

تنحشر جزيئات الغبار الكبيرة في خط الدفاع الأول.

Pre-Cool¹

عُد إلى منزلك واستمتع بالبرودة والانتعاش

استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة رائعة

يتم تشغيل مكيف الهواء عند اقترابك من المنزل بعد الخروج منه.
العناية الذكية للهواء

الحياة الذكية تبدأ مع ™LG ThinQ

تحكم في المكيف واحصل على أحدث التنبيهات على تطبيق ™LG ThinQ المريح 12

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.

الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.

صيانة فعالة للمنتج

تطبيق ™LG ThinQ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.

voice control icon
remote control icon
Woman using the LG ThinQ app with kW Manager to monitor energy usage and view consumption graphs on her phone.
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.
Two men using the LG ThinQ app on a smartphone to control a smart air conditioner, adjusting temperature and humidity.
أيقونة صيانة المنتج
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.

Two men using the LG ThinQ app on a smartphone to control a smart air conditioner, adjusting temperature and humidity.

الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق ™LG ThinQ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.

أيقونة صيانة المنتج

صيانة فعالة للمنتج

تطبيق ™LG ThinQ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

1) AI Air

 - يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

 - تتوفر ميزة AI Air في وضعي التبريد والتدفئة.

 - أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا وفقًا للموقف، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه تدفق الهواء.

 - قبل استخدام AI Air، يوصى بالتقاط صورة للمساحة باستخدام LG ThinQ أو تعيين موقع مكيف الهواء وشواغل الغرفة.

2) Soft Air

 - في وضع Soft Air، يتم إغلاق مخرج الهواء السفلي ويوفر مخرج الهواء الأمامي تدفق هواء غير مباشر.

 - تنطبق هذه الميزة فقط في وضع Cool/Fan/AI Air.

 - عند التشغيل في وضع AI Air، يتم تمكين وظيفة Soft Air تلقائيًا بناءً على بيئة الغرفة.

 - لاستخدام وظيفة Soft Air وحدها، يمكن تنشيطها يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

 - لا يمكن ضبط درجة حرارة تدفق الهواء إلا على LG ThinQ عند استخدام وضع Soft Air فقط، وليس أثناء وضع AI Air.

 - عند استخدام وضع Soft Air فقط، أقل درجة حرارة للغرفة يمكن ضبطها هي 24 درجة مئوية.

3) DUAL Vane

 - التاريخ 2023.10

 - ظروف الاختبار: غرفة اختبار بيئة المنزل لمكيّف الهواء من LG بمساحة 20.9 م² / حجم 50.1 م³، وضع Jet Mode. درجة حرارة داخلية جافة (DB) (33±0.3)°م / رطوبة نسبية (RH) (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية جافة (35±0.3)°م / RH (50±5)% عند ضبط التبريد على 18°م. أما في وضع التدفئة، فتم الضبط على 30°م مع درجة حرارة داخلية (12±0.3)°م / RH (60±5)%، ودرجة حرارة خارجية (7±0.3)°م / RH (87±5)%

 - طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5 درجات مئوية (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5 درجات مئوية (للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.

 - نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

 - نتيجة الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG‏ (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.

 - قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

4) 22% أطول

 - التاريخ: 2024.12، ينتج عن القياس مركز البحث والتطوير لمكيف الهواء من LG

 - ظروف الاختبار: ارتفاع تثبيت المنتج 2.0م، تدفق الهواء في وضع المروحة، زاوية الريشة P1.

 - طريقة الاختبار: باستخدام مسبار قياس تدفق الهواء، تم أخذ القياسات على فواصل زمنية تبلغ 0.2 متر من 0.1 متر إلى 1.7 متر في الارتفاع. تم تحديد أقصى مسافة وصول لتدفق الهواء من خلال قياس سرعة تدفق الهواء لمدة 180 ثانية في كل نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى تدفق الهواء إذا تجاوزت السرعة 0.25م/ث لأكثر من 50% من الوقت.

 - نموذج الاختبار: S3-Q24121D0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

 - نتيجة الاختبار: في ظل ظروف الاختبار المقترحة، تم التأكد من أن أقصى مسافة للوصول إلى تدفق الهواء أكثر من 22 مترًا.

 - يصل وصول تدفق الهواء لريشة المنصة الفردية السابقة من LG ‏(S3-W18KL33A) إلى 18 مترًا.

 - قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

5) وضع الطاقة

- يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد أو ThinQ.

- تستمر في العمل قبل أن يقوم العميل بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

- تؤكد TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة في مكيفات LG يوفر أداءً أعلى في سرعة التبريد من وضع Jet، استنادًا إلى نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24F5TL 001، والذي قدم مقارنة لسرعات التبريد بين وضعي تشغيل المكيف.

تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07

موقع الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من LG

مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

نماذج الاختبار: S4NQ18K23BC، وS4UQ18K23BC (وضع الطاقة)، وS4NQ18K23BB، وS4UQ18K23BB (وضع Jet)

بيئة الاختبار: 64.8 م³ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / درجة الحرارة الجافة داخل الغرفة (33 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)% / درجة الحرارة الجافة خارج الغرفة (35 ± 0.3)°م، الرطوبة النسبية (60 ± 5)%

طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة المحقّقة في وضعي Power وJet على التوالي.6)التحكم في الرطوبة لراحة المستخدم

 - يتغير تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على بيئة التشغيل.

 - يمكن استخدام هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد وLG ThinQ.

 - يمكن لهذه الوظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة فقط (يتم التحكم في الرطوبة تلقائيًا).

7) +Sleep Timer

 - يقوم Sleep Timer+ بضبط درجة الحرارة تلقائيًا من خلال تحليل أنماط الاستخدام أثناء القيادة في وضع السكون.

 - لاستخدام ميزة Sleep Timer+، تحتاج إلى إعدادها لأول مرة عبر LG ThinQ.

 - يمكن استخدام Sleep Timer+ فقط في وضع التبريد.

 - يتم ضبط قوة تدفق الهواء تلقائيًا من خلال تحليل نمط الاستخدام ويمكن ضبطها عبر LG ThinQ.

 - نطاق درجة الحرارة المضبوطة لـ Sleep Timer+ هو 22~28 درجة مئوية.

8) AI kW Manager

- تتوفر وظيفة "AI kW Manager" في جميع أوضاع التشغيل، بما في ذلك التبريد وإزالة الرطوبة والنوم وحتى وضع النفاث، باستثناء وضع التدفئة.

- خلال الفترة المحددة، تتم مراقبة الكهرباء المتراكمة ويتم تنفيذ الأداء (استهلاك الكهرباء) الذي يحد من التشغيل للفترة المتبقية.

- إذا زادت الكهرباء المتراكمة بسبب وقت الاستخدام اليومي، تتم إعادة حساب الكهرباء المتبقية كل يوم لتشغيل المنتج. 

- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

- إذا تجاوزت الكهرباء المتراكمة خلال الفترة المحددة المبلغ المستهدف، يتم تحرير الوظيفة وتغييرها إلى وضع التشغيل العام مع إشعار LG ThinQ.

9)  اكتشاف فتح النافذة

 - يتوقف الإعداد الأولي عند شحن المنتج. يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

 - تتوفر وظيفة "الكشف عن فتح النوافذ" في وضعي التبريد (Cooling) والتدفئة (Heating) فقط.

 - تعمل هذه الوظيفة من خلال اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة خلال فترة زمنية قصيرة (عند اكتشاف زيادة 1.5 أو انخفاض 2.5 خلال 5 دقائق).

 - وقت التشغيل الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 10 دقائق ويمكن ضبطه حتى 60 دقيقة من خلال LG ThinQ.

10) +Auto Clean

 - يبدأ التنظيف التلقائي (Auto Clean+) وظيفة التجفيف تلقائيًا بعد انتهاء عملية التبريد، ويُشار إلى ذلك بالبقايا المتبقية على المنتج.

 - يمكن تشغيل تقنية التنظيف التلقائي (Auto Clean+) في وضع المروحة لمدة تصل إلى 20 دقيقة تلقائيًا، وفقًا لنمط استخدام عملية التبريد السابق، للمساعدة في إزالة الرطوبة من المبادل الحراري.

 - قد تختلف حالة التجفيف الداخلي بناءً على درجة الحرارة وظروف الرطوبة للهواء الداخلي.

 - يمكنك تحديد قوة تدفق الهواء من خلال LG ThinQ لضبط تدفق الهواء ووقت التجفيف.

 - يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Clean+) عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

11)  التبريد المسبق (Pre-Cool)

 - يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

 - لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت.

 لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‎‘LG ThinQ’‎ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق.

 - قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، أو iOS 14.0 أو أعلى).

 - عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق (Pre-Cool)، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ.

 - يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 2 كم إلى 30 كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.

12) LG ThinQ

- تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.

- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.

- قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.

- لاستخدام وظيفة ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.

- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد. (تحقق من مواصفات هاتفك قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 7.0 أو أعلى، iOS 14.0 أو أعلى)

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FAQ

Q.

كيف أختار مكيف إل جي المناسب لمنزلي؟

A.

يعتمد اختيار المكيف على حجم الغرفة واحتياجاتك الخاصة. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الموديلات بسعات ووظائف مختلفة. يمكنك الحصول على الدعم من المتاجر  المحلية — فقط اسأل عن مكيفات إل جي.

Q.

ما هي أفضل مميزات مكيفات إل جي؟

A.

تتميز مكيفات إل جي بتقنيات متقدمة مثل تقنية الانفرتر المزدوج، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ومستوى ضجيج أقل. عند استخدام وضع Power Mode، يمكنك الاستمتاع بتبريد مستمر وقوي من مكيف الانفرتر، مما يجعل الغرفة تبرد بسرعة. كما يمكنك التحكم في المكيف من خلال تطبيق LG ThinQ. وتقوم وظيفة Pre Cool بتشغيل المكيف تلقائيًا قبل وصولك إلى المنزل.

Q.

كيف أنظف مكيف إل جي الخاص بي؟

A.

للحفاظ على الأداء الأمثل، نظّف الفلاتر بانتظام باتباع تعليمات دليل المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بجدولة صيانة دورية مع فني مرخّص لصيانة النظام وتنظيف المكونات الداخلية.

Q.

ما هي تقنية الانفرتر؟

A.

تقنية الانفرتر تضبط سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويُحسن الكفاءة. تؤدي تقنية الانفرتر إلى تشغيل أكثر هدوءًا وزيادة في المتانة.

Q.

كيف يمكنني التحكم في مكيف إل جي باستخدام هاتفي الذكي؟

A.

تتوافق العديد من موديلات مكيفات إل جي مع تطبيق LG ThinQ الذي يمكنك تحميله من Google Play أو App Store. يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز من خلال هاتفك الذكي. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للاستمتاع بكامل الوظائف.

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