مُكيّف هواء JETCOOL Single split بسعة 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع التبريد المسبق وAuto Cleaning

LH242C0
صورة أمامية لـ مُكيّف هواء JETCOOL Single split بسعة 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع التبريد المسبق وAuto Cleaning LH242C0
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة جزئيًا
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة بالكامل
عرض جانبي مائل للمنتج
عرض جانبي مائل للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض مائل معاكس للمنتج
عرض مائل من الجهة المقابلة للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض جانبي مائل للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض مائل من الجهة المقابلة للمنتج يبرز فتحة تدفّق الهواء المفتوحة وهيكل الشفرات الداخلي
عرض من منظور علوي للمنتج يُظهر هيكل الفلتر الداخلي وتصميم الشبكة
عرض علوي مائل للمنتج يبرز شبكة سحب الهواء والمكونات الداخلية
الميزات الرئيسية

  • JETCOOL من خلال وضع Jet
  • تبريد مسبق
  • ريشة ذهبية
  • Auto Cleaning


تبريد قوي، استمتع بـ JETCOOL

يوفّر مُكيّف الهواء المثبّت على الحائط تبريدًا قويًا من خلال استخدام وضع Jet عبر جهاز التحكّم عن بُعد

JETCOOL من خلال وضع Jet

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

تصور لتقنية التنظيف الكامل في مكيف الهواء، يوضح عملية تنظيف ذاتي مع تدفق هواء أزرق.

Auto Cleaning

يجفّف الرطوبة تلقائيًا بعد الاستخدام

مبادل حراري بطبقة ذهبية مقاومة للتآكل.

ريشة ذهبية

طلاء مقاوم للتآكل من أجل المتانة

ضاغط مُكيّف الهواء مزوّد بضمان لمدة 7 سنوات.

ضمان 7 سنوات

يحافظ على أداء مستقر لسنوات

JETCOOL

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

يوفر هواءً باردًا للغرفة بسرعة.¹⁾

يُوفّر مُكيّف الهواء المثبّت على الحائط مع وضع Jet المُتحكَّم به عن بُعد تدفّق هواء قويًا وفوريًا للتبريد.

Auto Cleaning

تنظيف داخلي تلقائي

جفف الرطوبة الداخلية تلقائيًا داخل مكيف الهواء للحفاظ على نظافة المكيف.²⁾

Gold Fin​

أداء متطور يدوم طويلاً

بفضل تقنية متقدمة مقاومة للتآكل، يوفّر حماية ضد التلف لتبريد قوي يدوم طويلاً.³⁾

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

 

1)JETCOOL

-قد يتم تغيير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.

 

2) Auto Cleaning

-عند إيقاف تشغيل المنتج، يتم تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) تلقائيًا. 

أثناء وضع Auto Cleaning، يعمل المنتج في وضع المروحة لفترة زمنية معينة للمساعدة في إزالة الرطوبة المتبقية من المبادل الحراري. 

- يتم تنشيط Auto Cleaning عند إيقاف تشغيل المنتج.  

- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة الهواء الداخلي أو الرطوبة.- يتم تنشيط Auto Cleaning عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

 

3)Gold Fin

- قد يعتمد ذلك بشكل كبير على بيئة الاستخدام.

- الصورة أعلاه لأغراض توضيحية فقط.

- وفقًا لاختبارات الرذاذ الملحي الداخلية، فإن مستوى الحماية من التآكل في Gold Fin أفضل بثلاث مرات مقارنةً بالريش التقليدية (حيث يبلغ التقييم 9.8 أو أعلى بعد 1500 ساعة من الاختبار).

 

4) ضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط

- قد يختلف الضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط حسب المنتج والبلد. يُرجى التحقق قبل الشراء.

الأسئلة الشائعة

Q.

ما الميزة الأساسية لمُكيّف هواء LG الذي لا يحتوى على عاكس؟

A.

من أبرز مزايا مُكيّف هواء LG الذي لا يحتوى على عاكس انخفاض تكلفته الأولية، مما يجعله خيارًا مناسبًا من حيث الميزانية عند الشراء يعمل بضاغط بسرعة ثابتة يتوقف عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ويُعاد تشغيله عند ارتفاع درجة الحرارة.

Q.

كم عدد وحدات حرارية بريطانية أحتاج بناءً على حجم غرفتي؟

A.

في المناخات القاسية، يُعد اختيار سعة التبريد المناسبة أمرًا أساسيًا لضمان أداء موثوق ومريح كمبدأ توجيهي عام، يوصى بعدد يتراوح بين 800–1000 وحدة حرارية بريطانية لكل متر مربع لمعظم المساحات السكنية. قد تتطلب الغرف التي تتعرض لأشعة شمس قوية، أو تحتوي على عدة أشخاص، أو أجهزة تولّد حرارة، سعة تبريد إضافية 

بالنسبة للغرفة التي تبلغ مساحتها 20 مترًا مربعًا، يوصى باستخدام وحدة تبلغ 18,000 وحدة حرارية بريطانية (1.5 طن) لضمان التبريد الثابت في درجات الحرارة العالية.

Q.

كيف يمكنني تنظيف مكيف الهواء وتشغيله؟

A.

للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يوصى بالتنظيف المنتظم للفلتر، بشكل مثالي كل أسبوعين. اغسل فلتر Pre-Filter بماء فاتر أو استخدم مُنظِّفًا شفافًا للرواسب العنيدة. بعد الغسل بالماء، جفف فلتر Pre-Filter في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. نظّف الفلاتر الاختيارية (مثل فلتر الغبار فائق الدقة، وفلتر الغبار الدقيق "Fine Dust Filter"، وغيرها) باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة، وليس بالماء يمكنك استخدام Auto Cleaning لإدارة أكثر سهولة لمُكيّف الهواء، حيث يقوم بتجفيف الجزء الداخلي تلقائيًا عند إيقاف التشغيل.¹⁾

الأبعاد

أبعاد الوحدة الداخلية لمُكيّف الهواء الجداري من LG (998 × 325 × 225 مم) والوحدة الخارجية (860 × 649 × 310 مم).

المواصفات الرئيسية

  • توفير الطاقة - فئة الطاقة

    D

كل المواصفات

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة

    نعم

جهاز تنقية الهواء

  • مؤين

    غير متوفر

  • شاشة عرض جهاز تنقية الهواء

    غير متوفر

  • مستشعر PM 1.0

    غير متوفر

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806096625064

الامتثال

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2026-01

  • الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)

    إل جي إلكترونيكس

  • اسم طراز المنتج

    LH242C0.SK0

  • نوع المنتج واسم الطراز

    On-off / LH242C0.SK0

الملاءمة

  • مستوى ضجيج منخفض

    غير متوفر

  • إعادة تشغيل تلقائي

    غير متوفر

  • النوم العميق

    غير متوفر

  • وضع المروحة

    غير متوفر

  • فرض تشغيل المفاتيح

    غير متوفر

  • الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • الضبط المسبق

    نعم

  • مؤقت النوم+

    غير متوفر

  • التشخيص الذكي

    غير متوفر

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    غير متوفر

التبريد

  • ذكاء اطناعي للهواء

    غير متوفر

  • راحة الهواء

    غير متوفر

  • سرعة المروحة

    5 درجات

التصميم

  • لون المنتج

    أبيض

  • اللون

    أبيض

  • الشاشة

    88 مخفي

توفير الطاقة

  • فئة الطاقة

    D

  • مدير الطاقة بالذكاء الاصطناعي

    غير متوفر

  • عرض الطاقة

    غير متوفر

  • توفير الطاقة (التبريد)

    غير متوفر

  • مستشعر الرادار

    غير متوفر

الفلتر

  • فلتر الغبار الدقيق

    غير متوفر

  • فلتر غبار فائق الدقة

    غير متوفر

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    1180x325x237

  • سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    6740 / -

  • الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)

    1855

  • سعة التدفئة المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    6750

  • قدرة استهلاك التدفئة المحددة

    بارد/ساخن

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    14.5

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    900x750x340

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    45.5

  • نوع المنتج

    مثبت على الحائط

  • نوع المنتج

    تشغيل/إيقاف

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    230, 60

  • نوع المبرد

    غاز R410A

النظافة العامة

  • UV نانو

    غير متوفر

  • تنظيف تلقائي

    نعم

  • تنظيف مبدل الحرارة

    غير متوفر

الوحدة الخارجية

  • اسم طراز الوحدة الخارجية

    LH242C0.UK0

وظيفة RAC B2B

  • نقطة اتصال جافة

    غير متوفر

  • وحدة PI485

    غير متوفر

  • جهاز تحكم سلكي

    غير متوفر

ما يقوله الناس

1) إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، يستمر تشغيل المروحة لمدة 30 دقيقة.

يتم ضبط الوظيفة على "إيقاف التشغيل" عند الشحن من المصنع.

قد يتم تغيير الوظيفة دون إشعار مسبق. يرجى مراجعة الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.

