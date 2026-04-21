مُكيّف هواء JETCOOL Single split بسعة 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع التبريد المسبق وAuto Cleaning

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

1)JETCOOL

-قد يتم تغيير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.

2) Auto Cleaning

-عند إيقاف تشغيل المنتج، يتم تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) تلقائيًا.

أثناء وضع Auto Cleaning، يعمل المنتج في وضع المروحة لفترة زمنية معينة للمساعدة في إزالة الرطوبة المتبقية من المبادل الحراري.

- يتم تنشيط Auto Cleaning عند إيقاف تشغيل المنتج.

- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة الهواء الداخلي أو الرطوبة.- يتم تنشيط Auto Cleaning عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

3)Gold Fin

- قد يعتمد ذلك بشكل كبير على بيئة الاستخدام.

- وفقًا لاختبارات الرذاذ الملحي الداخلية، فإن مستوى الحماية من التآكل في Gold Fin أفضل بثلاث مرات مقارنةً بالريش التقليدية (حيث يبلغ التقييم 9.8 أو أعلى بعد 1500 ساعة من الاختبار).

4) ضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط

- قد يختلف الضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط حسب المنتج والبلد. يُرجى التحقق قبل الشراء.