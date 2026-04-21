About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

مُكيّف هواء JETCOOL Single split بسعة 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع التبريد المسبق وAuto Cleaning، وLG ThinQ™

LK242C0
صورة أمامية لـ مُكيّف هواء JETCOOL Single split بسعة 24,000 وحدة حرارية بريطانية، مع التبريد المسبق وAuto Cleaning، وLG ThinQ™ LK242C0
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة جزئيًا
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة بالكامل
عرض جانبي مائل للمنتج
عرض جانبي مائل للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض مائل معاكس للمنتج
عرض مائل من الجهة المقابلة للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض أمامي للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض جانبي مائل للمنتج مع فتحة تدفّق الهواء مفتوحة
عرض مائل من الجهة المقابلة للمنتج يبرز فتحة تدفّق الهواء المفتوحة وهيكل الشفرات الداخلي
الميزات الرئيسية

  • JETCOOL من خلال وضع Jet
  • تبريد مسبق
  • ريشة ذهبية
  • Auto Cleaning
المزيد

تبريد قوي، استمتع بـ JETCOOL

يوفّر مُكيّف الهواء المثبّت على الحائط تبريدًا قويًا من خلال استخدام وضع Jet عبر جهاز التحكّم عن بُعد

JETCOOL من خلال وضع Jet

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

صورة توضح ميزة تعمل تلقائيًا على مكيف الهواء عند الاقتراب من المنزل.

تبريد مسبق

الوصول إلى منزل مبرد مسبقًا

مبادل حراري بطبقة ذهبية مقاومة للتآكل.

ريشة ذهبية

طلاء مقاوم للتآكل من أجل المتانة

تصور لتقنية التنظيف الكامل في مكيف الهواء، يوضح عملية تنظيف ذاتي مع تدفق هواء أزرق.

Auto Cleaning

يجفّف الرطوبة تلقائيًا بعد الاستخدام

JETCOOL

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

يوفر هواءً باردًا للغرفة بسرعة.¹⁾

يُوفّر مُكيّف الهواء المثبّت على الحائط مع وضع Jet المُتحكَّم به عن بُعد تدفّق هواء قويًا وفوريًا للتبريد.

تبريد مسبق

اجعل منزلك باردًا قبل وصولك

مع تطبيق LG ThinQ، يعمل مُكيّف الهواء تلقائيًا عند اقترابك، من مسافة تتراوح بين 250 م وحتى 50 كم—لتبريد مسبق في الأجواء الحارة.²⁾

صورة توضّح ميزة تشغيل مُكيّف الهواء تلقائيًا عند اقترابك من المنزل.

ريشة ذهبية

أداء متطور يدوم طويلاً

بفضل تقنية متقدمة مقاومة للتآكل، يوفّر حماية ضد التلف لتبريد قوي يدوم طويلاً.³⁾

Auto Cleaning

تنظيف داخلي تلقائي

يجفف الرطوبة الداخلية تلقائيًا داخل مكيف الهواء للحفاظ على نظافة.⁴⁾

LG ThinQ™

الحياة الذكية تبدأ مع تطبيق LG ThinQ™

يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.⁶⁾

رجل يستخدم تطبيق LG ThinQ على هاتف ذكي للتحكم في مكيف هواء ذكي، وضبط درجة الحرارة والرطوبة.

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

 

1)JETCOOL

-قد يتم تغيير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.

 

2) التبريد المسبق 

- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط. 

- لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت. 

لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‎‘LG ThinQ’‎ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق. 

- قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 9.0 أو أعلى، أو iOS 15.0 أو أعلى). 

-عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ. 

-يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 250 م إلى 50 كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.

  

3) الريشة الذهبية

- قد يعتمد ذلك بشكل كبير على بيئة الاستخدام.

- الصورة أعلاه لأغراض توضيحية فقط.

- وفقًا لاختبارات الرذاذ الملحي الداخلية، فإن مستوى الحماية من التآكل في Gold Fin أفضل بثلاث مرات مقارنةً بالريش التقليدية (حيث يبلغ التقييم 9.8 أو أعلى بعد 1500 ساعة من الاختبار).

 

4) Auto Cleaning

-عند إيقاف تشغيل المنتج، يتم تنشيط وظيفة Auto Cleaning تلقائيًا. 

أثناء وضع Auto Cleaning، يعمل المنتج في وضع المروحة لفترة زمنية معينة للمساعدة في إزالة الرطوبة المتبقية من المبادل الحراري. 

- يتم تنشيط Auto Cleaning عند إيقاف تشغيل المنتج.  

- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة الهواء الداخلي أو الرطوبة.

-يتم تنشيط Auto Cleaning عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

 

5) ضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط

-قد يختلف الضمان لمدة 7 سنوات على الضاغط حسب المنتج والبلد. يُرجى التحقق قبل الشراء.

 

6) LG ThinQ

- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.

- قد تختلف وظائف LG ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.

- لاستخدام وظيفة LG ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.

- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد.

الأسئلة الشائعة

Q.

ما الميزة الأساسية لمُكيّف هواء LG الذي لا يحتوى على عاكس؟

A.

من أبرز مزايا مُكيّف هواء LG الذي لا يحتوى على عاكس انخفاض تكلفته الأولية، مما يجعله خيارًا مناسبًا من حيث الميزانية عند الشراء يعمل بضاغط بسرعة ثابتة يتوقف عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ويُعاد تشغيله عند ارتفاع درجة الحرارة.

Q.

كم عدد وحدات حرارية بريطانية أحتاج بناءً على حجم غرفتي؟

A.

في المناخات القاسية، يُعد اختيار سعة التبريد المناسبة أمرًا أساسيًا لضمان أداء موثوق ومريح كمبدأ توجيهي عام، يوصى بعدد يتراوح بين 800–1000 وحدة حرارية بريطانية لكل متر مربع لمعظم المساحات السكنية. قد تتطلب الغرف التي تتعرض لأشعة شمس قوية، أو تحتوي على عدة أشخاص، أو أجهزة تولّد حرارة، سعة تبريد إضافية بالنسبة للغرفة التي تبلغ مساحتها 20 مترًا مربعًا، يوصى باستخدام وحدة تبلغ 18,000 وحدة حرارية بريطانية (1.5 طن) لضمان التبريد الثابت في درجات الحرارة العالية. 

Q.

كيف يمكنني تنظيف مكيف الهواء وتشغيله؟

A.

للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يوصى بالتنظيف المنتظم للفلتر، بشكل مثالي كل أسبوعين. اغسل فلتر Pre-Filter بماء فاتر أو استخدم مُنظِّفًا شفافًا للرواسب العنيدة. بعد الغسل بالماء، جفف فلتر Pre-Filter في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. نظّف الفلاتر الاختيارية (مثل فلتر الغبار فائق الدقة، وفلتر الغبار الدقيق "Fine Dust Filter"، وغيرها) باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة، وليس بالماء يمكنك استخدام Auto Cleaning‏¹⁾ لإدارة أكثر سهولة لمُكيّف الهواء، حيث يقوم بتجفيف الجزء الداخلي تلقائيًا عند إيقاف التشغيل.²⁾

Q.

كيف يمكنك التحكم في مُكيّف الهواء LG دون استخدام جهاز التحكّم عن بُعد؟

A.

إذا كان مُكيّف الهواء LG يدعم تطبيق LG ThinQ™، يمكنك التحكّم فيه باستخدام هاتفك الذكي ما عليك سوى تنزيل التطبيق من Google Play أو App Store وتوصيله بمُكيّف الهواء. للوصول إلى جميع الميزات، يُرجى التأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيق.

الملخص

طباعة

الأبعاد

أبعاد الوحدة الداخلية لمُكيّف الهواء الجداري من LG (227 × 325 × 1032 مم) والوحدة الخارجية (860 × 649 × 310 مم).

المواصفات الرئيسية

  • توفير الطاقة - فئة الطاقة

    D

كل المواصفات

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة

    نعم

جهاز تنقية الهواء

  • مؤين

    غير متوفر

  • شاشة عرض جهاز تنقية الهواء

    غير متوفر

  • مستشعر PM 1.0

    غير متوفر

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806096624876

الامتثال

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2025-10

  • الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)

    إل جي إلكترونيكس

  • اسم طراز المنتج

    LK242C0.SK0

  • نوع المنتج واسم الطراز

    On-off / LK242C0.SK0

الملاءمة

  • مستوى ضجيج منخفض

    غير متوفر

  • التبريد المسبق بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة تشغيل تلقائي

    غير متوفر

  • النوم العميق

    غير متوفر

  • وضع المروحة

    غير متوفر

  • فرض تشغيل المفاتيح

    غير متوفر

  • الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • الضبط المسبق

    نعم

  • مؤقت النوم+

    غير متوفر

  • التشخيص الذكي

    غير متوفر

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

التبريد

  • ذكاء اطناعي للهواء

    غير متوفر

  • راحة الهواء

    غير متوفر

  • سرعة المروحة

    5 درجات

التصميم

  • لون المنتج

    أبيض

  • اللون

    أبيض

  • الشاشة

    88 مخفي

توفير الطاقة

  • فئة الطاقة

    D

  • مدير الطاقة بالذكاء الاصطناعي

    غير متوفر

  • عرض الطاقة

    غير متوفر

  • توفير الطاقة (التبريد)

    غير متوفر

  • مستشعر الرادار

    غير متوفر

الفلتر

  • فلتر الغبار الدقيق

    غير متوفر

  • فلتر غبار فائق الدقة

    غير متوفر

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    1213x325x237

  • سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    6740 / -

  • الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)

    1855

  • سعة التدفئة المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    6750

  • قدرة استهلاك التدفئة المحددة

    بارد/ساخن

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    14.5

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    900x750x340

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    45.5

  • نوع المنتج

    مثبت على الحائط

  • نوع المنتج

    تشغيل/إيقاف

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    230, 60

  • نوع المبرد

    غاز R410A

النظافة العامة

  • UV نانو

    غير متوفر

  • تنظيف تلقائي

    نعم

  • تنظيف مبدل الحرارة

    غير متوفر

الوحدة الخارجية

  • اسم طراز الوحدة الخارجية

    LK242C0.UK0

وظيفة RAC B2B

  • نقطة اتصال جافة

    غير متوفر

  • وحدة PI485

    غير متوفر

  • جهاز تحكم سلكي

    غير متوفر

ما يقوله الناس

1) يتطلب إعداد Auto Cleaning الأولي تطبيق LG ThinQ™ أو جهاز التحكّم عن بُعد. راجع الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.

2) إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، يستمر تشغيل المروحة لمدة 30 دقيقة.

يتم ضبط الوظيفة على "إيقاف التشغيل" عند الشحن من المصنع.

قد يتم تغيير الوظيفة دون إشعار مسبق. يرجى مراجعة الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.