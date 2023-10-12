مكيف هواء LO182H0- سبليت 18300 وحدة حار بارد، ريش ذهبية، 4 اتجاهات، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، تنظيف تلقائي، انفيرتر موفر باستهلاك الطاقة من إل جي السعودية