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ال جي مكيف سبليت فريش ريش مزدوجة 21000 وحدة حار بارد
ابق هادئًا ومريحًا
وضع الطاقة للتبريد الجديد
تبريد قوي بشكل مستمر
الريش المزدوجة
اشعر بالرياح المريحة في أي مكان
الذكاء الاصطناعي لتبريد المسبق
اذهب إلى المنزل وتمتع بالبرودة
تنبيه تنظيف فلتر الهواء
معرفة الوقت المناسب للعناية
تبريد عالي الأداء بدون توقف
بفضل وضع الطاقة للتبريد الجديد مع توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً، يمكنك الاستمتاع بأداء عالي التبريد من دون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.
المزيد من الرياح لمسافة أبعد
مع نطاق يصل إلى 21 مترًا، تبرد الريشة المزدوجة الجديدة أسرع بنسبة 14% من الريشة الواحدة، مع تسخين أسرع أيضًا بنسبة 51%.
الضاغط الاستوائي بتقنية العاكس المزدوج
يعمل الضاغط Tropical Dual Inverter Compressor™ من إل جي حتى عند درجة حرارة 65 درجة مئوية مع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمزايا مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول من الوقت.
مضاد للغبار بتقنية الزعانف الذهبية
أداء متطور يدوم طويلاً
استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مانع للتآكل وتقنية زعانف مطورة تم التحقق منها من هيئة TUV للجودة
|*قد يختلف حسب بيئة الاستخدام.
الذكاء الاصطناعي لتبريد المسبق
عد للمنزل لتجده باردا
استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة باردة ومرحبة
(Air Filter Cleaning Alert5
إدارة تنظيف الفلتر الذكية
يرسل تطبيق LG ThinQ تنبيهًا تلقائيًا بعد 300 ساعة من الاستخدام، مما يساعد في الحفاظ على أداء الفلتر بمرور الوقت.
العمل الجيد يمر دون أن يلاحظه أحد
لا تشعر بالانزعاج وتمتع بنوم هانئ مع مكيف الهواء الذي يصدر ضوضاء أقل.
*وفقًا لاختبارات LG الداخلية، فإن مكيف الهواء LG DUAL Inverter (V10API) أقل من 19 ديسيبل. يصدر ضوضاء أقل من مكيف الهواء غير العاكس من إل جي (S3-CO9TZCAA)
اضغط على زر، واحصل على نوم جيد ليلاً
يقوم وضع النوم العميق تلقائيًا بضبط درجة حرارة الهواء وتدفقه واتجاهه للحصول على نوم مريح وطبيعي أثناء الليل.
'*يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها عبر جهاز التحكم عن بعد أو باستخدام ThinQ.
*بمجرد تشغيلها، ستستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يتم إلغاء تنشيطها من قبل العميل.
'توضيحات
1) وضع الطاقة
- يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها عن طريق جهاز التحكم عن بعد
- بمجرد تشغيلها، تستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يقوم العميل بإلغاء تنشيطها.
- تؤكد شركة TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة لمكيفات الهواء من إل جي يوفر أداء سرعة تبريد أعلى من وضع Jet، بناءً على نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24FS1L 001، والذي قدم مقارنة سرعات التبريد بين وضعي تشغيل مكيف الهواء.
تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07
مكان الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من إل جي
مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland
نموذج الاختبار: S4NQ18K23BC، S4UQ18K23BC (وضع الطاقة) / S4NQ18K23BB، S4UQ18K23BB (وضع النفاث)
بيئة الاختبار: 64.8㎥ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / قاعدة بيانات داخلية (33 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)% / قاعدة بيانات خارجية (35 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)%
طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في وضع الطاقة ووضع النفاث، على التوالي.
نتيجة الاختبار: تم التحقق من الطاقة، وهو وضع التبريد لطرازي S4NQ18K23BC وS4UQ18K23BC، بواسطة TÜV لتوفير أداء تبريد أسرع بنسبة 45% من وضع Jet لطرازي S4NQ18K23BB وS4UQ18K23BB.
- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.
- قد تؤدي عملية التبريد المفرطة إلى زيادة استهلاك الطاقة.
2) زعانف ذهبية مضادة للغبار™
-تحققت TUV من تحسن أداء التبريد للزعنفة الذهبية المضادة للغبار بنسبة 42% مقارنة بالنماذج التقليدية بعد 4 سنوات من الاستخدام.
-تاريخ الاختبار: 2021.01 غرفة اختبار مكيف الهواء من LG، اختبار مراقبة TUV
-نموذج الاختبار: I23TTB(S4-Q18K232C) كوة واسعة 14FPI (زعنفة ذهبية مضادة للغبار)، I23TTB 18 FPI كوة (تقليدية)
-ظروف الاختبار: ظروف T3، ، ضبط DB داخلي (29 ± 0.3) درجة مئوية / WB (19 ± 0.3) ، DB خارجي (46 ± 0.3) درجة مئوية / WB (24 ± 0.3) درجة مئوية / 22 درجة مئوية على وضع التبريد
-طريقة اختبار مقدم الطلب بالإشارة إلى ISO 5151:2017, Cl.5.1
تم إجراء مقارنة الأداء بعد سد المكثف مع الأخذ في الاعتبار تراكم الغبار خلال فترة استخدام تبلغ 4 سنوات.
-تقرير اختبار TUV: KR21SLNY-001
- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.
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ND242H0
ال جي مكيف سبليت فريش ريش مزدوجة 21000 وحدة حار بارد