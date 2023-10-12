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ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة، حار بارد، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة، صناعة سعودية، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية،ايونايزر بلازماستر ، فلتر غبار وفلتر للحساسية، ،توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي،ريش ذهبية,50/60 هرتز

المواصفات

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ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة، حار بارد، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة، صناعة سعودية، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية،ايونايزر بلازماستر ، فلتر غبار وفلتر للحساسية، ،توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي،ريش ذهبية,50/60 هرتز

NG242H4

ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة، حار بارد، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة، صناعة سعودية، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية،ايونايزر بلازماستر ، فلتر غبار وفلتر للحساسية، ،توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي،ريش ذهبية,50/60 هرتز

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الملخص

طباعة

الأبعاد

SK_Semi-R_03_U24A_Dimension-NF242H3
السعة
24000 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
210x345x998
التكنولوجيا الرئيسية
كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
ميزة إضافية
53% توفير طاقة

كل المواصفات

عام

أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

210 × 345 × 998

وزن الوحدة الداخلية (كجم)

11.5

أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

330 × 650 × 870

وزن الوحدة الخارجية (كجم)

43

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

230, 60

نوع المبرد

R410A

مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

46 / 42 / 37 / 28 / -

مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

46 / 42 / 37 / -

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