ال جي مكيف سبليت 21000 وحدة، حار بارد، جولد يو في, انفرتر موفر بالطاقة، صناعة سعودية، فئه (ب)، تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية،ايونايزر بلازماستر ، فلتر غبار وفلتر للحساسية، ،توزيع الهواء 4 اتجاهات تحكم بالواي فاي،ريش ذهبية,50/60 هرتز