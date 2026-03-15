مكيف هواء DUALCOOL AI Air Single Split بسعة 18000 وحدة حرارية بريطانية

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

1)AI Air

- يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

- تتوفر ميزة AI Air في وضعي التبريد والتدفئة.

- أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا وفقًا للموقف، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه تدفق الهواء.

- قبل استخدام AI Air، يوصى بالتقاط صورة للمساحة باستخدام LG ThinQ أو تعيين موقع مكيف الهواء وشواغل الغرفة.

-عند تنشيط AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع المستخدم وينشط تدفق الهواء المباشر/غير المباشر تلقائيًا.

-تبلغ مسافة استشعار مستشعر الرادار 5 أمتار، وقد تكون هناك اختلافات في مسافة الاستشعار بناءً على بيئة تثبيت المنتج واستخدامه.

2) مستشعر كشف وجود الأشخاص

- يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

- تعمل "مستشعر كشف وجود الأشخاص" فقط في وضع التبريد والتدفئة.

- يصل نطاق مستشعر كشف وجود الأشخاص إلى 5 أمتار. اعتمادًا على ظروف الاستخدام، قد يتم تقصير نطاق اكتشاف المستشعر.

- يمكن ضبط وقت الحكم على غياب وجود الأشخاص في المكان من 20 إلى 120 دقيقة من خلال LG ThinQ (افتراضي 20 دقيقة).

3)Soft Air

- في وضع Soft Air، يتم إغلاق مخرج الهواء السفلي ويوفر مخرج الهواء الأمامي تدفق هواء غير مباشر.

- تنطبق هذه الميزة فقط في وضع التبريد/المروحة/AI Air.

-عند التشغيل في وضع AI Air، يتم تمكين وظيفة Soft Air تلقائيًا بناءً على بيئة الغرفة.

-لاستخدام وظيفة Soft Air وحدها، يمكن تنشيطها يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.

-لا يمكن ضبط درجة حرارة تدفق الهواء إلا على LG ThinQ عند استخدام وضع Soft Air فقط، وليس أثناء وضع AI Air.

-عند استخدام وضع Soft Air فقط، أقل درجة حرارة للغرفة يمكن ضبطها هي 24 درجة مئوية.

4)DUAL Vane

-التاريخ 2023.10.

- ظروف الاختبار: غرفة اختبار البيئة المنزلية لمكيف الهواء من LG‏، 20.9 م3/50.1 م3، وضع Jet، إعداد Indoor DB‏ (33±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ في وضع التبريد، إعداد Indoor DB‏ (12±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ في وضع التدفئة

- طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5℃ (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5℃(للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.

- نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

- نتائج الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG‏ (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.

-قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

5)22% أطول

-التاريخ: 2024.12، نتائج القياس في مركز البحث والتطوير لمكيف الهواء من LG،

- ظروف الاختبار: ارتفاع تثبيت المنتج 2.0م، تدفق الهواء في وضع المروحة، زاوية الريشة P1.

- طريقة الاختبار: باستخدام مسبار قياس تدفق الهواء، تم أخذ القياسات على فواصل زمنية تبلغ 0.2 متر من 0.1 متر إلى 1.7 متر في الارتفاع. تم تحديد أقصى مسافة وصول لتدفق الهواء من خلال قياس سرعة تدفق الهواء لمدة 180 ثانية في كل نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى تدفق الهواء إذا تجاوزت السرعة 0.25م/ث لأكثر من 50% من الوقت.

- نموذج الاختبار: S3-Q24121D0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)

- نتائج الاختبار: في ظل ظروف الاختبار المقترحة، تم التأكد من أن أقصى مسافة للوصول إلى تدفق الهواء أكثر من 22 مترًا.

-يصل وصول تدفق الهواء لريشة المنصة الفردية السابقة من LG ‏(S3-W18KL33A) إلى 18 مترًا.

-قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.

6) تحكم مريح في الرطوبة

-يتغير تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على بيئة التشغيل.

-يمكن استخدام هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد وLG ThinQ.

-يمكن لهذه الوظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة فقط (يتم التحكم في الرطوبة تلقائيًا).

7)Sleep Timer+

-يقوم Sleep Timer+ بضبط درجة الحرارة تلقائيًا من خلال تحليل أنماط الاستخدام أثناء التشغيل في وضع السكون.

-لاستخدام ميزة Sleep Timer+، تحتاج إلى إعدادها لأول مرة عبر LG ThinQ.

-يمكن استخدام Sleep Timer+ فقط في وضع التبريد.

-يتم ضبط قوة تدفق الهواء تلقائيًا من خلال تحليل نمط الاستخدام ويمكن ضبطها عبر LG ThinQ.

- نطاق درجة الحرارة المضبوطة لـ Sleep Timer+ هو 22~28 درجة مئوية.

8)kW Manager

-تتوفر وظيفة "kW Manager" في جميع أوضاع التشغيل، بما في ذلك التبريد وإزالة الرطوبة والنوم وحتى وضع النفاث، باستثناء وضع التدفئة.

-خلال الفترة المحددة، تتم مراقبة الكهرباء المتراكمة ويتم تنفيذ الأداء (استهلاك الكهرباء) الذي يحد من التشغيل للفترة المتبقية.

-إذا زادت الكهرباء المتراكمة بسبب وقت الاستخدام اليومي، تتم إعادة حساب الكهرباء المتبقية كل يوم لتشغيل المنتج.

-يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

-إذا تجاوزت الكهرباء المتراكمة خلال الفترة المحددة المبلغ المستهدف، يتم تحرير الوظيفة وتغييرها إلى وضع التشغيل العام مع إشعار LG ThinQ.

9) اكتشاف فتح النافذة

- يتوقف الإعداد الأولي عند شحن المنتج. يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.

-تتوفر وظيفة "الكشف عن فتح النوافذ" في وضعي التبريد والتدفئة فقط.

-تعمل هذه الوظيفة من خلال اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة خلال فترة زمنية قصيرة (عند اكتشاف زيادة 1.5 درجة مئوية أو انخفاض 2.5 درجة مئوية خلال 5 دقائق).

-وقت التشغيل الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 10 دقائق ويمكن ضبطه حتى 60 دقيقة من خلال LG ThinQ.

10)All Cleaning

-يمكن تشغيل ميزة All Cleaning من خلال LG ThinQ فقط.

-عند استخدام وظيفة "All Cleaning"، سيعمل توليد الماء المكثف والتنظيف بالتجميد (Freeze Cleaning) والتنظيف التلقائي (Auto Clean+) بالتسلسل.

-الطرازات المزودة بوظيفة الأشعة فوق البنفسجية ستحتوي على مؤشر LED للأشعة فوق البنفسجية الذي يتم تنشيطه أثناء تشغيل All Cleaning.

-يمكن إلغاء تنشيط الوظيفة عن طريق إيقاف التشغيل أو تغيير الأوضاع/الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

-قد يختلف وقت تشغيل وظيفة "All Cleaning" حسب الظروف البيئية وظروف الاستخدام.

11)Auto Clean+

-يبدأ التنظيف التلقائي (Auto Clean+) وظيفة التجفيف تلقائيًا بعد انتهاء عملية التبريد، ويُشار إلى ذلك من خلال المؤشر المتبقي على المنتج.

- يمكن تشغيل تقنية التنظيف التلقائي (Auto Clean+) في وضع المروحة لمدة تصل إلى 20 دقيقة تلقائيًا، وفقًا لنمط استخدام عملية التبريد السابق، للمساعدة في إزالة الرطوبة من المبادل الحراري.

-قد تختلف حالة التجفيف الداخلي بناءً على درجة الحرارة وظروف الرطوبة للهواء الداخلي.

-يمكنك تحديد قوة تدفق الهواء من خلال LG ThinQ لضبط تدفق الهواء ووقت التجفيف.

- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Clean+) عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.

12) التنظيف بالتجميد (Freeze Cleaning)

-TÜV Rheinland Korea، تأكد من أن وضع تنظيف المبخر لتجميد مكيفات الهواء من LG لديه أداء لتقليل البكتيريا بناءً على نتائج الاختبار في حالة الاختبار المقترحة. التقرير رقم KR23LGPO، وKR2357TB، وKR2384CM، وKR230RH9، وKR237102، وKR235J9N، وKR23OGEG.

- أظهرت نتائج الاختبار أن نسبة تقليل بكتيريا الزائفة الزنجارية بلغت 99.0%، وفقًا لتقرير صادر عن مختبر عالمي موثوق، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تختلف بحسب ظروف البيئة الحقيقية.

- مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

- فترة الاختبار: 2023. 04~05

- نموذج الاختبار: SQ07EDETHN(SE)،‏ SQ06BDAWAJ(SA)،‏ SQ07SDJBAN(SJ)،‏ SQ09MDKWAN(SK)

- البكتيريا المستخدمة في الاختبار: تم تأكيد معدل انخفاض يصل إلى 99.0% من "الزائفة الزنجارية"

- يمكن تشغيل هذه الوظيفة من خلال ThinQ فقط.

- حسب البيئة، يمكن أن يصل وقت تشغيل وضع التنظيف المجمد إلى 65 دقيقة.

13)Plasmaster™ Ionizer++

-لقد تحققت TÜV Rheinland من أن Plasmaster™ Ionizer++ يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا الملتصقة (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية) في غرفة اختبار تبلغ 30 م㎥. كان الطراز الذي تم اختباره هو SW09BAJWAN. لم يقيس الاختبار الكفاءة في إزالة البكتيريا في مكيف الهواء، وقد تختلف الكفاءة في إزالة البكتيريا عن ظروف الاستخدام الفعلية.

- تحققت Intertek من أن Plasmaster™ Ionizer++ يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا الملتصقة (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية) في غرفة اختبار تبلغ مساحتها 30 م㎥. كان الطراز الذي تم اختباره هو SW09BAJWAN. لم يقيس الاختبار الكفاءة في إزالة البكتيريا في مكيف الهواء، وقد تختلف الكفاءة في إزالة البكتيريا عن ظروف الاستخدام الفعلية.

14) فلتر لمسببات الحساسية

- فلتر الحساسية الذي تحققت من BAF يزيل المواد المسببة للحساسية، مثل عث الغبار المنزلي، العائمة في الهواء.

[شهادةBAF]

- سُلطِة الاعتماد: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

- فئة الاعتماد: لتقليل التعرض لحساسية عث غبار المنزل

-المسببات: الفطريات، عث الغبار المنزلي، العفن

رقم ترخيص العفن: 397 صالح حتى: 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

15)LG ThinQ

-تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.

- قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- Google وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

- Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.

-جهاز مكبر الصوت الذكي المزود بخاصية التحكم الصوتي غير متضمن.