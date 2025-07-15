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مكيف هواء سبليت فردي منفصل سعة 18000 وحدة حرارية بريطانية

مكيف هواء سبليت فردي منفصل سعة 18000 وحدة حرارية بريطانية

LA182C0
صورة أمامية لـ مكيف هواء سبليت فردي منفصل سعة 18000 وحدة حرارية بريطانية LA182C0
صورة أمامية لمكيف الهواء
صورة للجانب الأيمن من مكيف الهواء
صورة مفتوحة للجانب الأيمن من مكيف الهواء
صورة الجانب الأيسر من مكيف الهواء
صورة مفتوحة للجانب الأيسر من مكيف الهواء
صورة منظور لمكيف الهواء
صورة مفتوحة لمنظور مكيف الهواء
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية العلوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية العلوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية العلوية اليمنى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية العلوية اليمنى
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية اليمنى
صورة جهاز التحكم في مكيف الهواء
صورة أمامية لـ مكيف هواء سبليت فردي منفصل سعة 18000 وحدة حرارية بريطانية LA182C0
صورة أمامية لمكيف الهواء
صورة للجانب الأيمن من مكيف الهواء
صورة مفتوحة للجانب الأيمن من مكيف الهواء
صورة الجانب الأيسر من مكيف الهواء
صورة مفتوحة للجانب الأيسر من مكيف الهواء
صورة منظور لمكيف الهواء
صورة مفتوحة لمنظور مكيف الهواء
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية العلوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية العلوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية العلوية اليمنى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية العلوية اليمنى
صورة تُظهر مكيف الهواء من الزاوية اليسرى
صورة تُظهر مكيف الهواء مفتوحًا من الزاوية اليمنى
صورة جهاز التحكم في مكيف الهواء

الميزات الرئيسية

  • JETCOOL
  • تبريد مسبق
  • ريشة ذهبية
  • التنظيف بالتجميد
المزيد

تبريد قوي، استمتع بـ JETCOOL

A wall mounted air conditioner that uses the jet mode function of the remote control to create a very strong wind

JETCOOL من خلال وضع Jet

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

صورة توضح ميزة تعمل تلقائيًا على مكيف الهواء عند الاقتراب من المنزل

تبريد مسبق

الوصول إلى منزل مبرد مسبقًا

مبادل حراري بطبقة ذهبية مقاومة للتآكل

ريشة ذهبية

طلاء مقاوم للتآكل من أجل المتانة

تصور لتقنية التنظيف الكامل في مكيف الهواء، يوضح عملية تنظيف ذاتي مع تدفق هواء أزرق.

التنظيف بالتجميد

إزالة الأوساخ والمواد العالقة دون عناء

JETCOOL

برِّد غرفتك بنقرة واحدة

يوفر هواءً باردًا للغرفة بسرعة.

A wall mounted air conditioner that uses the jet mode function of the remote control to create a very strong wind

تبريد مسبق

عُد إلى منزلك واستمتع بالبرودة والانتعاش

استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة رائعة. تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا عند الاقتراب (250م~2كم)1)

فيديو لمكيفات الهواء المثبتة على الحائط تعمل تلقائيًا عند الاقتراب من المنزل عن طريق التنقل أثناء القيادة

التنظيف بالتجميد

حافظ على سهولة تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها

يجعل وضع التنظيف بالتجميد التنظيف داخل مكيف الهواء أمرًا بسيطًا. يساعد الثلج المذاب على التخلص من الملوثات للحفاظ على المنزل أكثر نضارة2)

التنظيف التلقائي

تنظيف داخلي تلقائي

يجفف الرطوبة الداخلية تلقائيًا داخل مكيف الهواء للحفاظ على نظافة3).

ريشة ذهبية

طلاء وقائي ضد التآكل يدوم لفترة أطول

ريشة ذهبية (Gold Fin) مكوّنة من ثلاث طبقات: طبقة تمتص الماء، طبقة مقاومة للصدأ، وطبقة داخلية من الألمنيوم للحماية والأداء الممتاز. لذا فإن السطح مقاوم للتآكل ويعزز متانة المبادل الحراري لفترة طويلة4).

LG ThinQ™

الحياة الذكية تبدأ مع LG ThinQ™

تحكم في المكيف واحصل على أحدث التنبيهات على تطبيق LG ThinQ™ المريح 5).

متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.

صيانة فعالة للمنتج

تطبيق LG ThinQ™ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

 

1) التبريد المسبق 

- يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط. 

- لتسجيل الأجهزة المنزلية باستخدام LG ThinQ، يلزم توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت. 

لكي يتمكن المستخدمون من استخدام ميزة ThinQ، عليهم أولاً تنزيل تطبيق ‎‘LG ThinQ’‎ من Google Play أو Apple App Store على هواتفهم الذكية والاتصال بشبكة Wi-Fi. للحصول على تعليمات استخدام مفصلة، يرجى الرجوع إلى قسم مساعدة التطبيق. 

- قد يكون لجهاز LG ThinQ قيود في بعض وظائف المستخدم أو قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية، لذا تحقق من الحد الأدنى للمواصفات قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 9.0 أو أعلى، أو iOS 15.0 أو أعلى). 

-عند الاستخدام الأولي لميزة التبريد المسبق، يجب تعيين موقع العميل الرئيسي في خرائط Google من خلال LG ThinQ. 

-يبلغ نطاق مسافة التشغيل الخاصة بنظام التبريد المسبق (Pre Cool) نصف قطر يتراوح بين 250م إلى 2كم حول موقع العميل الرئيسي، ويمكن تكوينه من خلال LG ThinQ.

 

2) التنظيف بالتجميد

- يمكن تشغيل هذه الوظيفة من خلال وحدة التحكم فقط.

- حسب البيئة، يمكن أن يصل وقت تشغيل وضع التنظيف المجمد إلى 35 دقيقة.

 

3) التنظيف التلقائي (Auto Cleaning)

-عند إيقاف تشغيل المنتج، يتم تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) تلقائيًا. 

أثناء وضع Auto Cleaning، يعمل المنتج في وضع المروحة لفترة زمنية معينة للمساعدة في إزالة الرطوبة المتبقية من المبادل الحراري. 

- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Cleaning) عند إيقاف تشغيل المنتج.  

- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة الهواء الداخلي أو الرطوبة.

-للاستخدام الأولي، يلزم تنشيط الوظيفة عبر جهاز التحكم عن بعد. يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع المنتج للحصول على تعليمات مفصلة.

 

4) الريشة الذهبية

- قد يعتمد ذلك بشكل كبير على بيئة الاستخدام.

- الصورة أعلاه لأغراض توضيحية فقط.

- وفقًا لاختبار رذاذ الملح الداخلي، لا تزيد منطقة التآكل في الريشة الذهبية (Gold Fin) عن 0.05%. (رقم التصنيف هو 9.5 أو أعلى بعد الاختبار لمدة 500 ساعة)

 

5) LG ThinQ

- مكيف الهواء مزود بخاصية Wi-Fi ويتطلب تسجيل المنتج من خلال تطبيق LG ThinQ.

- قد تختلف وظائف LG ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- لتسجيل مكيف الهواء على تطبيق LG ThinQ وتحسين الوظائف، تأكد من اتصال مكيف الهواء بشبكة Wi-Fi في المنزل.

- لاستخدام وظيفة ThinQ، من الضروري تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي وإنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم المساعدة في التطبيق للحصول على تعليمات مفصلة.

- يرجى الملاحظة أن تطبيق LG ThinQ قد لا يعمل على بعض الهواتف الذكية وقد تختلف بعض الوظائف حسب المنتج والبلد.

(تحقق من مواصفات هاتفك قبل الاستخدام (نظام التشغيل Android OS 9.0 أو أعلى، iOS 15.0 أو أعلى)

 

FAQ

Q.

كيف أختار مكيف إل جي المناسب لمنزلي؟

A.

يعتمد اختيار المكيف على حجم الغرفة واحتياجاتك الخاصة. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الموديلات بسعات ووظائف مختلفة. يمكنك الحصول على الدعم من المتاجر  المحلية — فقط اسأل عن مكيفات إل جي.

Q.

ما هي أفضل مميزات مكيفات إل جي؟

A.

تتميز مكيفات إل جي بتقنيات متقدمة مثل تقنية الانفرتر المزدوج، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ومستوى ضجيج أقل. عند استخدام وضع Power Mode، يمكنك الاستمتاع بتبريد مستمر وقوي من مكيف الانفرتر، مما يجعل الغرفة تبرد بسرعة. كما يمكنك التحكم في المكيف من خلال تطبيق LG ThinQ. وتقوم وظيفة Pre Cool بتشغيل المكيف تلقائيًا قبل وصولك إلى المنزل.

Q.

كيف أنظف مكيف إل جي الخاص بي؟

A.

للحفاظ على الأداء الأمثل، نظّف الفلاتر بانتظام باتباع تعليمات دليل المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بجدولة صيانة دورية مع فني مرخّص لصيانة النظام وتنظيف المكونات الداخلية.

Q.

ما هي تقنية الانفرتر؟

A.

تقنية الانفرتر تضبط سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويُحسن الكفاءة. تؤدي تقنية الانفرتر إلى تشغيل أكثر هدوءًا وزيادة في المتانة.

Q.

كيف يمكنني التحكم في مكيف إل جي باستخدام هاتفي الذكي؟

A.

تتوافق العديد من موديلات مكيفات إل جي مع تطبيق LG ThinQ الذي يمكنك تحميله من Google Play أو App Store. يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز من خلال هاتفك الذكي. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للاستمتاع بكامل الوظائف.

الملخص

طباعة

الأبعاد

LA182H0.SK0.EMSJ.SA.C

كل المواصفات

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806096308950

الامتثال

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2025-04

  • الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)

    إل جي إلكترونيكس, TCL

  • اسم طراز المنتج

    LA182C0

  • نوع المنتج واسم الطراز

    on-off & LA182C0

الملاءمة

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

التبريد

  • سرعة المروحة

    5 درجات

التصميم

  • لون المنتج

    أبيض

  • اللون

    أبيض

  • الشاشة

    88 مخفي

الفلتر

  • الفلتر المسبق

    نعم

  • فلتر الغبار الدقيق

    غير متوفر

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    1010x315x220

  • سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    5280 / -

  • الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)

    1506

  • قدرة استهلاك التدفئة المحددة

    بارد/ساخن

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    13.0

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    853x349x602

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    34.0

  • نوع المنتج

    مثبت على الحائط

  • نوع المنتج

    تشغيل/إيقاف

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    230, 60

  • نوع المبرد

    غاز R410A

النظافة العامة

  • تنظيف تلقائي

    نعم

الوحدة الخارجية

  • اسم طراز الوحدة الخارجية

    LA182C0.UK0

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