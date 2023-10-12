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مقطع فيديو يظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين. يضيء الجزء الداخلي ويمكنها رؤية محتويات الثلاجة دون فتح الباب. يتم تكبير العرض للتركيز على المشروبات في الباب ثم يتم تصغيره لرؤية المرأة من الخلف وهي تفتح الباب وتلتقط شراباً.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.

*مقارنة بـ LG التقليدية Side by Side InstaView™ ThinQ™(GSX971NEAE).

مقطع فيديو يبدأ بتكبير موزع المياه. يصبح الجزء الخارجي من الثلاجة واضحاً ويمكن الآن رؤية الجزء الداخلي من الباب والأجزاء الميكانيكية لفوهة الموزع. يتم تكبير الفيديو بشكل أكبر لإظهار قطرات الماء وهي تسقط من خلال جزء UVnano من الفوهة مما يقلل من البكتيريا. يتم تكبير العرض مرة أخرى لرؤية الجزء الخارجي من الثلاجة مرة أخرى حيث يتم توزيع الماء في كوب.
تقنية ™UVnano

قم بتجديد فوهة موزع الماء كل يوم

تقلل تلقائياً ٪99.99* من البكتيريا من فوهة الماء باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

*تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية Self Care) من خلال الاختبارات المعملية بواسطة TÜV Rheinland باستخدام طرق الاختبار الداخلية لقياس تقليل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات الماء المقطر بعد التعرض لمصباح LED للأشعة فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقيقة كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات المتعلقة بالصحة ولا يضمن أن المياه التي تمت تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجسيمات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.
*UVnano مركب من الكلمتين UV (فوق بنفسجي) و nanometer (وحدة طول). مقطع فيديو يظهر به مياه تتساقط من الخس الأخضر الناضر ومقطع فيديو يوضح قطرات مياه تتساقط على طماطم حمراء طازجة، بجوار مقطع فيديو يظهر به توت أزرق مبلل.

مقطع فيديو يظهر به مياه تتساقط من الخس الأخضر الناضر ومقطع فيديو يوضح قطرات مياه تتساقط على طماطم حمراء طازجة، بجوار مقطع فيديو يظهر به توت أزرق مبلل.
تقنية التبريد الطولي™

نضارة تدوم طويلاً

يقلل نظام التبريد ™LINEARCooling من تقلبات درجات الحرارة، ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام.

*استنادًا لنتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة %5 من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة لإنتاج الطازج لثلاجة التبريد الطولي™ طراز GSXV91NSAE. قد تختلف النتيجة وفق استخدام الفعلي.

صورة يظهر بها المنظر الأمامي لثلاجة InstaView سوداء اللون مع ظهور الإضاءة الداخلية. يمكن رؤية محتويات الثلاجة من خلال باب InstaView. أشعة الضوء الزرقاء لوظيفة تبريد الباب تسقط على المحتويات.
تبريد الباب⁺™

توفر نضارة أسرع على نحو متساوي

مشروبات أكثر برودة وأطعمة طازجة بفضل أداء التبريد المتساوي والأكثر سرعة الذي تتميز به تقنية تبريد الباب⁺™.

*استنادًا إلى نتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية تبريد الباب⁺™ والتي تخلو منها. الموديلات المناسبة فقط.
*الصور لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة تبريد الباب⁺™ ™⁺DoorCooling عن عند فتح الباب.

الأدراج السفلية للثلاجة مليئة بالمنتجات الطازجة الملونة. تعمل الصورة الداخلية على تكبير ذراع التحكم لاختيار مستوى الرطوبة الأمثل للحفاظ على المنتجات طازجة.
خاصية ™FRESHBalancer

ارفع مستوى النضارة مع الرطوبة المثلى

الحفاظ على الرطوبة المثلى للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول.

A side view of a kitchen with a black InstaView refrigerator installed.

سعة كبيرة

تخزين إضافي بفضل المساحة الداخلية الأكبر

استمتع بمساحة كبيرة لتخزين جميع الأطعمة والمشروبات حتى لا تتسبب في تكدس مطبخك.

عزز ديكورك بباب UltraSleek Door

عزز ديكورك بباب UltraSleek Door

يعمل باب UltraSleek مباشرةً على تعزيز ديكور أي مطبخ.

أناقة حديثة في كل التفاصيل

تضفي اللمسات الفضية والجدار المعدني على التصميم إحساساً رائعاً من الداخل إلى الخارج.

المنظر الأمامي للوحة المعدنية Metal Fresh مع ظهور شعار "Metal Fresh".
منظر قطري للرف بألواح معدنية على الجزء الداخلي للثلاجة.

زخرفة معدنية

منظر قطري أعلى الثلاجة يظهر إضاءة LED المريحة.

إضاءة LED مريحة

*™Metal Fresh هي عبارة مركبة مشتقة من العبارات "تصميم مغلف بالمعدن metal laminated design" المطبقة على فتحة الهواء البارد و "NatureFresh" بواسطة ™LINEARCooling و ™⁺DoorCooling.

*استخدام المكونات المعدنية في حد ذاته لا يحافظ على الطعام في الثلاجة طازجاً.

alt="ضمان لمدة 10 سنوات لشعار المحرك الطولي العاكس Inverter Linear Converter بجوار شعار Inverter Linear."

الحفاظ على النضارة، تبريد أسرع، توفير أكثر

يحافظ الضاغط الطولي العاكس™ LG Inverter Linear Compressor على الطعام في ذروة نضارته مع استهلاك أقل للطاقة.

الحفاظ على النضارة، تبريد أسرع، توفير أكثر Learn More

SASO_Label

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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