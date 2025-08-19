Skip to ContentSkip to Accessibility Help
6.9 قدمًا مكعبًا | تشخيص ذكي | ضاغط عاكس + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

LTT7CBBSI.RH10V9P
الميزات الرئيسية

  • سعة أكبر بالحجم الخارجي نفسه
  • Moist Balance Crisper™‎
  • صندوق خضراوات كبير
  • ™‎Dual Inverter Heat Pump
  • دورة مضادة للبكتيريا
  • تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
LTT7CBBSI

LTT7CBBSI

6.9 قدمًا مكعبًا | تشخيص ذكي | ضاغط عاكس

RH10V9PV2W

RH10V9PV2W

ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

3 أسباب للشراء

مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

لأداء مستمر وعناية تدوم

استمتعي بمستويات جديدة من توفير الطاقة، والراحة، والتجفيف الصحي.

DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer product image with logo

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع الضاغط

ضاغط ذكي مُزوَّد بعاكس

باب داخل باب

لا

اللمسة النهائية (الباب)

سيلفر بلاتيني

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

باب واحد

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

سيلفر بلاتيني

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط ذكي مُزوَّد بعاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

LED

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

LED

الميزات

باب داخل باب

لا

طباعة

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

بلاتيني

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

كل المواصفات

البرامج

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

نعم

القطن

نعم

العناية السهلة

نعم

تجفيف سريع

نعم

الملابس الرياضية

نعم

المناشف

نعم

الصوف

نعم

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم (WiFi)‎

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

3-19 ساعة

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

نعم

نوع الشاشة

LED

الميزات

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

النوع

مجففات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بلاتيني

ما يقوله الناس

