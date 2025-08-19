We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
6.9 قدمًا مكعبًا | تشخيص ذكي | ضاغط عاكس + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية
3 أسباب للشراء
لأداء مستمر وعناية تدوم
DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer product image with logo
- 6.9 قدمًا مكعبًا | تشخيص ذكي | ضاغط عاكس
- ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
باب واحد
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
سيلفر بلاتيني
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط ذكي مُزوَّد بعاكس
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
LED
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
LED
الميزات
باب داخل باب
لا
كل المواصفات
البرامج
العناية بالحساسية (مجفف)
نعم
انتعاش الفراش
نعم
القطن
نعم
العناية السهلة
نعم
تجفيف سريع
نعم
الملابس الرياضية
نعم
المناشف
نعم
الصوف
نعم
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم (WiFi)
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
إنهاء التأخير
3-19 ساعة
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
10
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
نعم
نوع الشاشة
LED
الميزات
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
النوع
مجففات
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
بلاتيني
اخترنا لك
