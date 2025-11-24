We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي + ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر
أظهر أفضل ما لديك
درجات حرارة مثالية في كل مكان
تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.
تدفق هواء متعدد (Multi Air Flow) ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي
- 22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي
- ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎913 x 1790 x 735 ‎
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - InstaView
لا
الميزات - باب داخل باب
لا
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
نعم (سبيس بلس)
وعاء ثلج ومياه
ثلج مجروش ومكعبات
السباكة
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
جنبًا إلى جنب
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
6.2
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
14.8
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
30
فريزر حجم التخزين (لتر)
176
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
419
إجمالي حجم التخزين (لتر)
625
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
620
عمق دون مقبض (مم)
735
وزن التغليف (كجم)
115
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 735
وزن المنتج (كجم)
105
الميزات
InstaView
لا
مزيل روائح
نعم
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
تدفق هواء متعدد
لا
الرف_زجاج مقوى
4
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
لا
الرف_زجاج مقوى
3
صندوق خضراوات
نعم (2)
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
كل المواصفات
