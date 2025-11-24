About Cookies on This Site

22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي + ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر

LS25NBLSIK.LT9C001
الميزات الرئيسية

  • ضاغط عاكس ذكي
  • تقنية™Uvnano
  • تقنية ™Door Cooling
  • استمتع بنضارة المزرعة لفترة أطول
  • درجات حرارة مثالية في كل مكان
  • كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
2 :المنتجات في هذه الباقة
22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي
front view

LT9CBBSIVN

ثلاجة بفريزر علوي 8.5 قدم فضي إنفيرتر

أظهر أفضل ما لديك

استمتع بإظهار الجانب التنظيمي لديك. أظهر الجانب الأنيق لديك. تتميز ثلاجات LG ذات البابين المتجاورين، والمتميزة بجمال الشكل و أداء الوظائف المطلوبة، بالسعة وسهولة الوصول التي كنت تبحث عنها مع مظهر مثير للإعجاب وأداء لا مثيل له.

أظهر أفضل ما لديك

درجات حرارة مثالية في كل مكان

تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية الظروف داخل الثلاجة باستمرار، كما تم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه في أفضل حالاته في جميع الأوقات.

تدفق هواء متعدد (Multi Air Flow) ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

&lrm;913 x 1790 x 735 &lrm;

الأداء - نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

الميزات - InstaView

لا

الميزات - باب داخل باب

لا

المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

　فضي لامع

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

السباكة

لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

6.2

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

14.8

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

30

فريزر حجم التخزين (لتر)

176

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

419

إجمالي حجم التخزين (لتر)

625

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

620

عمق دون مقبض (مم)

735

وزن التغليف (كجم)

115

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 735 ‎

وزن المنتج (كجم)

105

الميزات

InstaView

لا

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

لا

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

لا

الرف_زجاج مقوى

4

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

　فضي لامع

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

لا

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

