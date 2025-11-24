About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + 14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض

28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + 14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض

28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + 14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض

LS32HJBVLV.LT15001
Bundle front view
Front view
Front view
Bundle front view
Front view
Front view

الميزات الرئيسية

  • تقنية ™InstaView™ ThinQ
  • تقنية التبريد الطولي™
  • تقنية تبريد الباب⁺™
  • ™LinearCooling‎
  • Fresh 0 Zone
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
ثلاجة جنبًا إلى جنب إل جي InstaView - LS32HJBVLV

LS32HJBVLV

28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
front view

LT15DBBWIV

14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض
فيديو يُظهر امرأة تقترب من ثلاجة InstaView وتنقر مرتين لعرض المحتويات بإضاءة داخلية، ثم تفتح الباب لتأخذ مشروبًا.
™InstaView™ ThinQ

انقر مرتين وانظر إلى الداخل

انقر مرتين وشاهد ٪23 أكثر مما بالداخل مع أحدث جيل من ثلاجات ™InstaView™ ThinQ.
وظيفة تبريد الباب على الجانب تحافظ على الأشياء طازجةً.

™⁺Door Cooling

للحفاظ على الطعام طازجًا
بشكل متساوٍ وسرعة أعلى

يبقى الطعام طازجًا والمشروبات باردة على أي رف بفضل الأداء المتساوي والأعلى سرعةً.

*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺‎ والموديل غير المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺‎. موديلات معينة فقط.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة Door Cooling⁺‎ عن العمل عند فتح الباب.
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.

طباعة

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

الأداء - نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

الميزات - InstaView

نعم

الميزات - باب داخل باب

InstaView فقط

المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

ستيل فاتح

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

وعاء ثلج ومياه

لا

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

8.6

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.4

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

32

فريزر حجم التخزين (لتر)

242

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

522

إجمالي حجم التخزين (لتر)

796

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

775

وزن التغليف (كجم)

144

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

134

الميزات

InstaView

نعم

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

InstaView فقط

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

ستيل فاتح

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

نعم

Hygiene Fresh

لا

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

طباعة

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

&lrm;700 x 1760 x 680 &lrm;

الأداء - نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

الميزات - باب داخل باب

لا

التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

سوبر وايت

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

لا

محضر الثلج_يدوي (متحرك)

لا

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

تثبيت علوي

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

3.0

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

10.8

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

6

فريزر حجم التخزين (لتر)

84

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

305

إجمالي حجم التخزين (لتر)

395

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

579

عمق دون مقبض (مم)

680

وزن التغليف (كجم)

69

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎700 x 1760 x 680 ‎

وزن المنتج (كجم)

63

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

لا

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

1

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

سوبر وايت

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

10 بيضات

Fresh 0 Zone

لا

Hygiene Fresh

لا

الرف_زجاج مقوى

2

صندوق خضراوات

نعم (1)

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.