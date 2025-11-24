We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ + 14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺ والموديل غير المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺. موديلات معينة فقط.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة Door Cooling⁺ عن العمل عند فتح الباب.
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
- 28.1 قدم | جنبا الى جنب | InstaView™ | ThinQ
- 14 قدما مكعب | فريزر علوي | أبيض
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 913
الأداء - نوع الضاغط
الضاغط الخطي العاكس
الميزات - InstaView
نعم
الميزات - باب داخل باب
InstaView فقط
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
ستيل فاتح
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
وعاء ثلج ومياه
لا
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
جنبًا إلى جنب
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
8.6
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
18.4
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
32
فريزر حجم التخزين (لتر)
242
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
522
إجمالي حجم التخزين (لتر)
796
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
798
عمق دون مقبض (مم)
775
وزن التغليف (كجم)
144
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 913
وزن المنتج (كجم)
134
الميزات
InstaView
نعم
مزيل روائح
نعم
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
باب داخل باب
InstaView فقط
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
3
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
ستيل فاتح
الأداء
نوع الضاغط
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
نعم
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
3
صندوق خضراوات
نعم (2)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎700 x 1760 x 680 ‎
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل باب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
لا
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
لا
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
3.0
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
10.8
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
6
فريزر حجم التخزين (لتر)
84
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
305
إجمالي حجم التخزين (لتر)
395
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
579
عمق دون مقبض (مم)
680
وزن التغليف (كجم)
69
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1760 x 680
وزن المنتج (كجم)
63
الميزات
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
1
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
10 بيضات
Fresh 0 Zone
لا
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
2
صندوق خضراوات
نعم (1)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
