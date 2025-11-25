We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
"مزايا متجر القطاع الأكاديمي"
انضم الآن وكن عضوًا!
اختر المتجر الذي يناسب قطاعك للوصول إلى العروض الحصرية!
كيفية التسجيل والتحقق من بريدك الإلكتروني
قم بالتسجيل وتحقق من بريدك الإلكتروني
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، يرجى زيارتنا على الرابط التالي: https://www.lg.com/sa/support/contact-us/
FAQs
س1. من المؤهل للوصول إلى متجر القطاع الأكاديمي؟
A. فقط الموظفون المعتمدون ضمن القطاع الأكاديمي مؤهلون للمشاركة في هذا البرنامج.
س2. كيف يمكنني التسجيل في متجر القطاع الأكاديمي؟
A. للاستفسار عن الانضمام إلى البرنامج، يرجى التواصل مع قسم الموارد البشرية في مكان عملك إذا كان مشتركًا في متجر القطاع الأكاديمي.
س3. هل أحتاج إلى حساب إل جي للوصول إلى متجر القطاع الأكاديمي؟
A. نعم، يجب أن يكون لديك حساب إل جي لأغراض التحقق حتى تتمكن من الوصول إلى مزايا متجر القطاع الأكاديمي.
س4. ما هي المنتجات المتوفرة في متجر القطاع الأكاديمي؟
A. يقدم متجر القطاع الأكاديمي خصومات حصرية على مجموعة واسعة من منتجات إل جي المتوفرة على موقع LG.com.
س5. ما هي طرق الدفع المقبولة في متجر القطاع الأكاديمي؟
A. يقبل متجر القطاع الأكاديمي عدة طرق للدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم الرئيسية وخدمة تمارا.
س6. هل توجد سياسة إرجاع أو استبدال للمشتريات من متجر القطاع الأكاديمي؟
A. نعم، تتبع المشتريات من متجر القطاع الأكاديمي نفس سياسات الإرجاع والاستبدال المعتمدة على موقع LG.com. يرجى الرجوع إلى صفحة سياسة الإرجاع لمزيد من التفاصيل.
س7. هل يمكنني إلغاء أو تعديل طلبي بعد إتمامه؟
A. يمكنك إلغاء أو تعديل الطلب قبل أن تتم معالجته للشحن. يرجى التواصل مع خدمة العملاء فورًا إذا كنت ترغب في إجراء أي تغييرات.