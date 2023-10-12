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LG UltraGear Gaming Speaker GP3
كل المواصفات
-
القناة
-
2.0ch
-
إجمالي الطاقة الناتجة
-
10 واط
-
مشعاع سلبي
-
نعم
-
وحدة مجهار منخفض التردد
-
1.75" x 2
-
بلوتوث
-
نعم
-
وصلة USB-C (للشحن)
-
نعم
-
وصلة USB
-
Type-C
-
قياسي
-
نعم
-
تعزيز الصوت
-
نعم
-
وضع السينما
-
نعم
-
نوع البطارية
-
ليثيوم-أيون
-
سِعَة البطارية
-
7.2 فولت 2600 مللي أمبير
-
زمن شحن البطارية
-
3.5 ساعة
-
العُمر الافتراضي للبطارية
-
6 ساعات
-
وضع تشغيل الطاقة (وضع الشحن)
-
7.5 واط
-
وضع الاستعداد:
-
0.5 واط ↓
-
SBC
-
نعم
-
DTS:X
-
نعم
-
متعدد النقاط
-
نعم (2)
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
هاتف بمكبر صوت
-
نعم
-
أوامر صوتية عبر الهاتف الذكي (مُساعِد جوجل، سيري)
-
نعم
-
تطبيق بلوتوث (أندرويد/iOS)
-
نعم/نعم
-
نوع الشاشة
-
مؤشر LED (بلوتوث، طاقة، بطارية، موالف الصوت، الوضع)
-
الحجم - مكبر الصوت (العرض x الارتفاع x العمق)
-
13" x 3.3 x 3.7"
-
الوزن الصافي - مكبر الصوت
-
2.3 رطل
-
حجم العبوة (العرض x الارتفاع x العمق)
-
18.3" x 15.7" x 10.9"
-
الوزن الإجمالي - العبوة
-
3.1 أرطال
-
دليل الاستخدام
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
كابل USB من نوع C:
-
نعم
-
ضمان محدود
-
سنة واحدة على الأجزاء وتكاليف اليد العاملة
-
UPC
-
195174016510
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