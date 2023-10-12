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LG UltraGear Gaming Speaker GP3

المواصفات

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LG UltraGear Gaming Speaker GP3

GP3

LG UltraGear Gaming Speaker GP3

A front view of GP3
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كل المواصفات

مكبرات الصوت

القناة

2.0ch

إجمالي الطاقة الناتجة

10 واط

مشعاع سلبي

نعم

وحدة مجهار منخفض التردد

1.75" x 2

الاتصال

بلوتوث

نعم

وصلة USB-C (للشحن)

نعم

وصلة USB

Type-C

أوضاع الصوت

قياسي

نعم

تعزيز الصوت

نعم

وضع السينما

نعم

بطارية قابلة لإعادة الشحن

نوع البطارية

ليثيوم-أيون

سِعَة البطارية

7.2 فولت 2600 مللي أمبير

زمن شحن البطارية

3.5 ساعة

العُمر الافتراضي للبطارية

6 ساعات

الطاقة

وضع تشغيل الطاقة (وضع الشحن)

7.5 واط

وضع الاستعداد:

0.5 واط ↓

تنسيق الصوت

SBC

نعم

DTS:X

نعم

التوافق

متعدد النقاط

نعم (2)

مؤشر البطارية

نعم

هاتف بمكبر صوت

نعم

أوامر صوتية عبر الهاتف الذكي (مُساعِد جوجل، سيري)

نعم

تطبيق بلوتوث (أندرويد/iOS)

نعم/نعم

نوع الشاشة

مؤشر LED (بلوتوث، طاقة، بطارية، موالف الصوت، الوضع)

الأبعاد/الوزن

الحجم - مكبر الصوت (العرض x الارتفاع x العمق)

13" x 3.3 x 3.7"

الوزن الصافي - مكبر الصوت

2.3 رطل

حجم العبوة (العرض x الارتفاع x العمق)

18.3" x 15.7" x 10.9"

الوزن الإجمالي - العبوة

3.1 أرطال

المُلحقات المشمولة

دليل الاستخدام

نعم

بطاقة الضمان

نعم

كابل USB من نوع C:

نعم

ضمان/UPC

ضمان محدود

سنة واحدة على الأجزاء وتكاليف اليد العاملة

UPC

195174016510

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