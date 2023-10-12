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مكبر صوت ألعاب UltraGear

المواصفات

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مكبر صوت ألعاب UltraGear

GP9

مكبر صوت ألعاب UltraGear

GP9
طباعة

كل المواصفات

الحجم(العرض × الارتفاع × العمق، مم)

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم

376 × 86 × 108 مم

الوزن(كجم)

الوزن الصافي (كجم)

1.5

الوزن الإجمالي (كجم)

2.26

صندوق كرتوني

حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم

445 × 169 × 171 مم

النوع

أوفست

حجم العبوة

20 قدمًا

1650

40 قدمًا

3465

40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)

4095

القنوات

عدد القنوات

2ch

طاقة الخرج

طاقة الخرج

20W

صوت عالي الدقة

نعم

الاتصال - عام

مخرج سماعات الرأس (3.5، 4)

نعم

مخرج إضافي (3.5)

نعم

PC (USB C type)

نعم

مدخل بصري

نعم

التشغيل

USB C-type (أنثى)

نعم

قابس محول التيار المتردد

نعم

معلومات الشاشة

نوع شاشة العرض

مؤشر LED
(BT، التشغيل(مؤشر)، البطارية، EQ، الوضع)

EQ(مكبر الصوت)

FPS

نعم

RTS (استراتيجية الوقت الحقيقي)

نعم

قياسي

نعم

معادل الصوت

نعم

تعزيز الصوت

نعم

السينما

نعم

تخصيص

نعم

البطارية

سعة البطارية

7.2 فولت 2600 مللي أمبير

مدة شحن البطارية

3.5 ساعات

عمر البطارية

5 ساعات

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل (حالة الشحن)

15 وات

وضع الاستعداد

0.5 وات ↓

تنسيق صوت BLUTOOTH

SBC

نعم

AAC

نعم

Dolby Audio

نعم

الراحة

متعددة النقاط

نعم (2)

مدير الترقية (FOTA)

نعم

تطبيق Bluetooth‏ (Android/iOS)

نعم/نعم

الأوامر الصوتية (Google assistant‏، Siri)

نعم

الإضاءة

نعم/نعم

Bluetooth

نعم

مؤشر البطارية

نعم

سماعة هاتف

نعم

ميكروفون الدردشة الصوتية

نعم

تناظري

نعم

السماعة

وحدة المضخم

2 بوصة × 2 لكل وحدة

وحدة مكبر الصوت

نعم (20 مم × 2 لكل وحدة)

مبرد سلبي

نعم

المعاوقة

4

الملحق(دليل)

دليل بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

الملحق(أخرى)

محول التيار المتردد

نعم

كابل USB C type

نعم

قلب حديدي

نعم

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