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مكبر صوت ألعاب UltraGear
كل المواصفات
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
376 × 86 × 108 مم
-
الوزن الصافي (كجم)
-
1.5
-
الوزن الإجمالي (كجم)
-
2.26
-
حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم
-
445 × 169 × 171 مم
-
النوع
-
أوفست
-
20 قدمًا
-
1650
-
40 قدمًا
-
3465
-
40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)
-
4095
-
عدد القنوات
-
2ch
-
طاقة الخرج
-
20W
-
صوت عالي الدقة
-
نعم
-
مخرج سماعات الرأس (3.5، 4)
-
نعم
-
مخرج إضافي (3.5)
-
نعم
-
PC (USB C type)
-
نعم
-
مدخل بصري
-
نعم
-
USB C-type (أنثى)
-
نعم
-
قابس محول التيار المتردد
-
نعم
-
نوع شاشة العرض
-
مؤشر LED
(BT، التشغيل(مؤشر)، البطارية، EQ، الوضع)
-
FPS
-
نعم
-
RTS (استراتيجية الوقت الحقيقي)
-
نعم
-
قياسي
-
نعم
-
معادل الصوت
-
نعم
-
تعزيز الصوت
-
نعم
-
السينما
-
نعم
-
تخصيص
-
نعم
-
سعة البطارية
-
7.2 فولت 2600 مللي أمبير
-
مدة شحن البطارية
-
3.5 ساعات
-
عمر البطارية
-
5 ساعات
-
وضع التشغيل (حالة الشحن)
-
15 وات
-
وضع الاستعداد
-
0.5 وات ↓
-
SBC
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
Dolby Audio
-
نعم
-
متعددة النقاط
-
نعم (2)
-
مدير الترقية (FOTA)
-
نعم
-
تطبيق Bluetooth (Android/iOS)
-
نعم/نعم
-
الأوامر الصوتية (Google assistant، Siri)
-
نعم
-
الإضاءة
-
نعم/نعم
-
Bluetooth
-
نعم
-
مؤشر البطارية
-
نعم
-
سماعة هاتف
-
نعم
-
ميكروفون الدردشة الصوتية
-
نعم
-
تناظري
-
نعم
-
وحدة المضخم
-
2 بوصة × 2 لكل وحدة
-
وحدة مكبر الصوت
-
نعم (20 مم × 2 لكل وحدة)
-
مبرد سلبي
-
نعم
-
المعاوقة
-
4
-
دليل بسيط
-
نعم
-
بطاقة ضمان
-
نعم
-
محول التيار المتردد
-
نعم
-
كابل USB C type
-
نعم
-
قلب حديدي
-
نعم
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