About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG XBOOM Go XG5QBK

المواصفات

مراجعات

الدعم

LG XBOOM Go XG5QBK

XG5QBK

LG XBOOM Go XG5QBK

XG5QBK
طباعة

كل المواصفات

الحجم(العرض × الارتفاع × العمق، مم)

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم

222×83×80

الوزن(كجم)

الوزن الصافي (كجم)

0.7 كجم

صندوق كرتوني

حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم

278×124×128

النوع

النوع العادي

CONTAINER Q

20 قدمًا

3640

40 قدمًا

8400

40 قدمًا (مكعبًا عاليًا)

10080

القنوات

عدد القنوات

1 قناة (اتجاه واحد)

طاقة الخرج

طاقة الخرج

20 واط (مكبّر صوت ترددات منخفضة)

الاتصال - عام

دخل إضافي (3.5)

نعم

الطاقة

USB من النوع C (أنثى)

نعم

خرج تيار مباشر (نوع USB A)

نعم

معلومات الشاشة

نوع شاشة العرض

مؤشر LED (BT، تشغيل، بطارية، EQ)

معادل الصوت

تعزيز الصوت

نعم (الافتراضي على مستوى العالم)

قياسي

نعم

Custom EQ (تطبيق)

نعم

البطارية

نوع البطارية

ليثيوم أيون

سعة البطارية

14.8 واط (3.8 فولت، 3900 مللي أمبير)

مدة شحن البطارية

4

عمر البطارية

18 ساعة ↑

استهلاك الطاقة

وضع التشغيل (حالة الشحن)

10 واط

وضع الاستعداد

0.5 واط

تنسيق صوت BLUTOOTH

SBC

نعم

AAC

نعم

الراحة

متعددة النقاط

نعم (2 لكل وحدة)

اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع الثنائي)

نعم

اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المتعدد)

نعم (10 لكل وحدة)

مدير الترقية (FOTA)

نعم

تطبيق Bluetooth‏ (Android/iOS)

نعم/نعم

الأوامر الصوتية (Google assistant‏، Siri)

نعم

الإضاءة

نعم

مقاومة للرذاذ/الماء

نعم (IP67)

البلوتوث

نعم (5.1)

مؤشر البطارية

نعم

سماعة هاتف

نعم

قفل الأمان

نعم

مكبّر الصوت

وحدة المضخم

مكبَر صوت ترددات منخفضة من نوع المضمار (42 × 80 ملم) × 1

مبرد سلبي

نعم

المعاوقة

مكبّر صوت ترددات منخفضة (2.5)

الملحق(دليل)

دليل بسيط

نعم

بطاقة ضمان

نعم

الملحق(أخرى)

كابل USB من النوع C

نعم (أسود)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا