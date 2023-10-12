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LG XBOOM XL2S

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LG XBOOM XL2S

XL2S

LG XBOOM XL2S

صورة أمامية

صورة بزاوية 30 درجة لجهاز LG XBOOM XL2S والضوء مُسلط عليه. ضوء XBOOM باللون الأرجواني أيضًا.

LG XBOOM XL2S

استمتع بصوت الحفلات الصاخب

توفر ميزة Super Bass Boost وغيرها من الميزات الممتعة إيقاعًا قويًا من شأنه أن يرفع مستوى الحفلة.

صورة من الجانب الأيمن بزاوية 30 درجة لجهاز LG XBOOM XL2S على خلفية سوداء. يُسلّط ضوء أزرق خلف مكبر الصوت، ويخرج رسم موجة الصوت باللون الأزرق من أسفل مكبر الصوت.

ميزة Super Bass Boost

امنح الموسيقى صوتًا قويًا

يُولِّد LG XBOOM XL2S تدفقًا إضافيًا للهواء خلف وحدة السماعة لإنتاج جهير مذهل مما يجعل جميع الحفلات نابضة بالحياة.
النص فقط
التحكم في الصوت

غنيها بصوت عال وواضح

اضبط مستوى صوت الموسيقى والميكروفون بشكل منفصل. عندما تكون مستعدًا، غنِ من قلبك. ويمكنك أيضًا عمل صوت ثنائي باستخدام ميكروفونين.

تحاول يد تحمل ميكروفونًا الضغط على زر MIC ECHO الموجود أعلى مكبر الصوت.

* الميكروفون غير مضمَّن.
** الصوت الغنائي هو مستوى صوت الميكروفون لصوتك.

حامل الهاتف

ابقه في مكان مناسب

ضع هاتفك في الفتحة المخصص له حتى لا تفقده.

صورة مقربة للجزء العلوي من LG XL2S، مع تسليط الضوء على حامل الهاتف. ثمة هاتف ذكي موضوع على حامل الهاتف. في الخلف، هناك صور ظلية لأشخاص يرقصون.

* قد تظهر الشاشة بشكل مختلف عما هو موضح.

إمكانية الاتصال

مزيد من الطرق للاستمتاع بالحفل

اتصل بمنفذ AUX وغن أغنيتك المفضلة. أو اتصل عبر Bluetooth والراديو لتشغيل الموسيقى.

صورة مقربة للجانب العلوي من LG XL2S. كلمة “FM” معروضة على لوحة LED. تظهر رمز إمكانية الاتصال على الجانب الأيمن.

طباعة

كل المواصفات

التحكم في الصوت

كتم الصوت

نعم

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صورة أمامية

XL2S

LG XBOOM XL2S